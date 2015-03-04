RBS сократит до 14000 рабочих мест в департаменте инвестиций

Royal Bank of Scotland стремится оптимизировать расходы и модернизировать свои процессы. В числе прочих мер предварительно объявлено, что будут сокращены 14000 рабочих мест в инвестиционных подразделениях в США и Азии.

Сейчас на инвестиционно-банковский блок RBS работают 18000 человек. К 2019 году будут сокращены 4 позиции из 5, поскольку системы бэк-офисов будут переводиться на более автоматизированные и инновационные модели работы.

Эту информацию опубликовала газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.