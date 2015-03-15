Несколько причин, почему золото может отскочить до $1400 за унцию

Золотые гонки продолжаются на сырьевом рынке. Цена желтого металла в январе выросла, акции тогда сильно колебались. В какие-то моменты золото торговалось выше $1300 за унцию. Но потом золотое ралли резко остановилось - цены упали более чем на 11% до уровня около $1150 на этой неделе.

Большая часть распродажи прошла в последние несколько недель, когда укрепился доллар. Золото часто рассматривается в качестве альтернативной валюты, когда инвесторы обеспокоены перспективами нацвалюты. Пока таких опасений по поводу доллара нет.

Что будет дальше с золотом? Удивительно, но некоторые эксперты по-прежнему настроены на бычий рынок.

Джеффри Гунлач, известный гуру инвестиций, который управляет средствами фирмы DoubleLine, заявил на презентации на этой неделе: он думает, что золото может отскочить до $1400 за унцию. Почему он так уверен? Отрицательные доходности облигаций в Европе делают золото более привлекательным. Ведь когда рынок боится чего-то, люди чаще всего вкладываются в золото.

Те отрицательные темпы облигаций являются своеобразной «сигнальной лампой» дефляции. Инвесторы так напуганы перспективой падения цен, что готовы перетерпеть небольшой убыток по государственным облигациям, но не рисковать большими суммами в других частях рынка. Кроме того, надо учитывать тот факт, что ЕЦБ покупает гособлигации стран еврозоны именно в тот момент, когда ФРС вот-вот поднимет процентные ставки. Более высокие ставки в США должны сделать доллар еще сильнее, но тогда золото потеряет силу. "Ожидание повышения ставки ФРС больно бьет по золоту. Момент сейчас медвежий», - говорит Джеффри Николс, старший экономический советник из Rosland Capital. Однако, Николс согласен с Гунлач. Он верит, что золото должно в конечном итоге прийти в норму.

Почему же золото будет расти? Николс говорит, что цены, вероятно, останутся неустойчивыми в течение следующих нескольких месяцев, однако рост среднего класса в Китае и Индии приведет к большему росту спроса на золото со стороны потребителей. "Это всего лишь вопрос времени, прежде чем золото вернет свои позиции", - сказал он. "Золото должно подняться до гораздо более высокой цены за ближайшие три-пять лет благодаря физическому спросу со стороны развивающихся рынков".

Майкл Кугино, менеджер фонда Permanent Portfollo также считает, что в тех регионах будет больше иностранных покупателей, но есть другая проблема - вероятно, центральные банки будут удерживать его в качестве инвестиций. "Со временем цены на золото будут повышаться. Россия, Китай, Индия и центральные банки других стран стремятся диверсифицировать свои портфели", - говорит он.

Кугино признал также, что цены на золото еще будут прыгать в обозримом будущем. Тем не менее, он сам перевел около 20% активов фонда в золото как способ хеджирования против инфляции и волатильности рынка. Это достаточно высокая доля золота для портфеля, чем обычно рекомендует большинство финансовых консультантов. Но немного золота в качестве долгосрочной ставки, вероятно, имеет смысл для любого инвестпортфеля. Может быть, даже безопаснее покупать акции золотодобывающих компаний или популярных биржевых фондов, чем копить физический металл где-нибудь у себя в подвале.