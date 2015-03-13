Еженедельный дайджест 9-13 марта: Паритет доллара и евро, заседание ЦБ России, прогноз по экономике РФ, стабилизация золота

0
931
Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные и сырьевые прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.
Новость недели: Возможен ли паритет доллара и евро в этом году?
- Ведомости: Доллар стремится к паритету с евро
- РБК: Возвращение в 2000-й год: чего ждать при паритете доллара и евро
- РИА Новости: Аналитики Deutsche Bank: евро будет дешевле доллара уже через два года
- РБК: Аналитики предсказали паритет евро с долларом уже в 2015 году
- Вести Экономика: Евро и доллар: 1,05 важнее паритета
- MQL5 Blogs: Впервые за две недели евро пошел в рост
- Российская Газета: К концу августа 2015 года евро подешевеет на четверть
- MQL5 Blogs: Валютная война продолжается — некоторые подробности за неделю
- FXStreet: Снижение EUR/USD может ускориться в 1-м полугодии – Danske Bank
Обзор ключевых событий этой недели, аналитика: Прогноз по экономике РФ, события на Московской бирже, отношения между Россией и ЕС
- Forbes: «Держать курс рубля — создать иллюзию, что ничего не изменилось»
- РБК: Приставы потребовали 246 млн руб. с клиентов БКС, «Финама» и «Открытия»
- Forbes: Казанский Энергобанк мог потерять на валютной бирже 500 млн рублей
- Ведомости: В 2014 году пенсионные накопления россиян обесценились на 4–20%
- ТАСС: ЦБ РФ не исключает продления заморозки пенсионных накоплений на 2016 год
- РИА Новости: Зампред ЦБ Швецов назвал мифом добровольные пенсионные накопления
- Reuters: Падение экономики РФ в 2015 году вдвое превысит прогнозы властей - эксперты
- ТАСС: Вопрос о продлении секторальных санкций ЕС против России может быть отложен до июня
- РИА Новости: Источник: ЕС внесла повторный запрос в ВТО по российским пошлинам
- Deutsche Welle: Будапешт опроверг информацию СМИ о вето ЕС на атомную сделку с Россией
- Forbes: Будь готов: 15 самых важных для бизнеса изменений законодательства
- РИА Новости: Прирост запасов угля в России в 2014 году составил 982,8 миллиона тонн
Новости валютного рынка: Обзор
- Вести Экономика: Рубль дешевеет в ожидании заседания ЦБ России
- FXStreet: USD/RUB продолжает торговаться выше 61
- FXEmpire: Прогноз по EUR/USD на 13 марта 2015 года, технический анализ
- MQL5 Blogs: Если ставку понизят, доллар упадет до 59 руб.
- BBC Russian: Курс фунта к евро - самый высокий за семь лет
- MQL5 Blogs: Главная надежда биткоина - китайский юань
- FXStreet: Фундаментальный прогноз рынка Форекс на 13 марта
- FXStreet: Анализ японских свечей для EUR/USD и USD/JPY на 13.03.2015
Новости сырьевого рынка: Усиление нефти, стабилизация золота
- MQL5 Blogs: Нефть: Где Следующие уровни и цели — Citi
- FXEmpire: Нефть торгуется на психологически важных уровнях
- Вести Экономика: Цена на нефть продолжает расти
- Reuters: Цены на нефть растут после снижения накануне
- Финам: Локальное ослабление доллара может поддержать нефтяные котировки и способствовать их возврату в район $60
- FXEmpire: Прогноз по нефти на 13 марта 2015 года, технический анализ
- Вести Экономика: Цены на золото стабилизируются после обвала
- Investing.com: Фьючерсы на золото растут накануне публикации американской статистики
- FXEmpire: Прогноз цен на золото на 13 марта 2015, технический анализ
Новости компаний: Apple Watch, прибыль Lufthansa, инвестиции Alibaba
- Вести Экономика: Золотые часы Apple Watch в десять раз дороже золота
- РБК: Банки не успеют протестировать национальную платежную систему
- Вести Экономика: Сбербанк займет 50% рынка мобильных ритейл-платежей
- Вести Экономика: "Роснефть" готова к новым требованиям по авиатопливу
- Euronews: Alibaba вложит деньги в Snapchat
- Deutsche Welle: СМИ: "Стройтрансгаз" вместо "Южного потока" построит трубу в Македонии
- Deutsche Welle: Авторынок в России падает: россияне предпочитают "Ладе" Porsche
- Коммерсант: Чистая прибыль Lufthansa снизилась почти в шесть раз
- Forbes: Женский баррель: самые влиятельные женщины нефтегазовой отрасли
- РИА Новости: Норберг: санкции против РФ оказали смешанное влияние на компании в США
В мире: Безработица в Греции, QE Европейского центробанка, монетарная политика КНР
- Ведомости: МВФ, США и ЕС выделят Украине в 2015 году $13,8 млрд
- Euronews: Business Line: стимулы ЕЦБ, налоговый креатив Греции и новые амбиции Apple
- Ведомости: Греция выплатила первую часть долга МВФ со сроком погашения в марте
- Вести Экономика: Вайдманн: ЕЦБ не стоит продолжать QE
- Euronews: Уровень британской инфляции и курс турецкой лиры
- BBC Russian: Дискриминация и иммиграция - что имел в виду лидер UKIP?
- Финам: Исландия: правительство страны отозвало заявку на вступление в Евросоюз
- Вести Экономика: Как Китай решает долговую проблему
- Xinhua: Минфин КНР выделил квоту в размере 1 трлн юаней для обмена долгов региональных правительств на облигации
- Xinhua: Китай придерживается взвешенной монетарной политики -- глава Центробанка КНР
- Вести Экономика: Самый большой секрет Саудовской Аравии