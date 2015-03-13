Еженедельный дайджест 9-13 марта: Паритет доллара и евро, заседание ЦБ России, прогноз по экономике РФ, стабилизация золота
Аналитика и прогнозы

Еженедельный дайджест 9-13 марта: Паритет доллара и евро, заседание ЦБ России, прогноз по экономике РФ, стабилизация золота

13 марта 2015, 10:22
Alice F
Alice F
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Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные и сырьевые прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.

Новость недели: Возможен ли паритет доллара и евро в этом году?

Обзор ключевых событий этой недели, аналитика: Прогноз по экономике РФ, события на Московской бирже, отношения между Россией и ЕС

Новости валютного рынка: Обзор

Новости сырьевого рынка: Усиление нефти, стабилизация золота

Новости компаний: Apple Watch, прибыль Lufthansa, инвестиции Alibaba

В мире: Безработица в Греции, QE Европейского центробанка, монетарная политика КНР

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