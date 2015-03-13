Еженедельный дайджест 9-13 марта: Паритет доллара и евро, заседание ЦБ России, прогноз по экономике РФ, стабилизация золота

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Новость недели: Возможен ли паритет доллара и евро в этом году?



Обзор ключевых событий этой недели, аналитика: Прогноз по экономике РФ, события на Московской бирже, отношения между Россией и ЕС



Новости валютного рынка: Обзор



Новости сырьевого рынка: Усиление нефти, стабилизация золота



Новости компаний: Apple Watch, прибыль Lufthansa, инвестиции Alibaba



В мире: Безработица в Греции, QE Европейского центробанка, монетарная политика КНР

