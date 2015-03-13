Если ставку понизят, доллар упадет до 59 руб.

Если сегодня на очередном заседании центробанк РФ примет решение снизить ключевую процентную ставку, то доллар может упасть до уровня 59 руб., считают аналитики. Уже вчера курс доллара понизился до 61,19 руб. на Московской бирже, а курс евро подрос до 65,17 руб.

Сегодня на азиатских торгах пара EUR/USD вновь снизилась, протестировав уровень 1,0500 и к 10:08 по мск торговалась на отметке 1,0578.

В пятницу внимание рынка приковано к заседанию совета директоров центробанка России, от которого ждут решения о ключевой процентной ставке — снизят ли ее на 1-2%, как прогнозируют большинство аналитиков? К этому есть предпосылки — по последним статданным, недельная инфляция в России с 2 по 10 марта не изменилась и осталась на уровне 0,2%.

Поскольку инфляция замедлилась, курс рубля с середины февраля 2015 года стабилен, а нефть торгуется вблизи отметок $58-60 за баррель, есть вероятность, что регулятор по итогам заседания снизит процентную ставку. Хотя бы на 1% ставку-то должны изменить, считают эксперты.

В момент объявления решения на рынке будет всплеск волатильности. На снижение ставки доллар, скорее всего, отреагирует ростом. Затем, уже после заседания ЦБ, рубль поддержит налоговый период - завершается первый квартал, приближаются налоговые выплаты.

Может случиться и обратная реакция, потому что для бизнеса в условиях санкций это положительный фактор. В таком случае доллар снизится до 59 руб.