Впервые за две недели евро пошел в рост

В четверг вечером курс евро в паре с долларом вырос - впервые за две недели, восстанавливаясь после падения до 12-летнего минимума. Еще больше сил евро получил после публикации не самых хороших данных о розничных продажах в США — они оказались хуже прогнозов.

К 16:35 по мск пара EUR/USD торговалась на уровне 1,0617 (рост на 0,66%). Трейдеры полагают, что этот рост будет кратковременным, а многие вообще уверены, что евро скоро дойдет до паритета с долларом — впервые с 2002 года. Кроме того, технические индикаторы и цены на рынках опционов также говорят о том, что евро ждут потери.

Сегодня Bank of America Merrill Lynch стал очередным крупным банком, пересмотревшим прогноз для евро. Банк прогнозирует паритет с долларом к концу 2015 года, хотя раньше прогнозировал курс евро в $1,10 к декабрю этого года.

ЕЦБ начал на этой неделе реализацию программы QE, которая моментально снизила привлекательность евро, а также сократила доходность многих европейских гособлигаций.

"Пока мы не услышим возражений от других торговых партнеров по поводу ослабления евро, я думаю, эта тенденция будет сохраняться. Какие-то недовольства доносились из США, но пока европейцы довольны слабостью валюты, евро может снижаться дальше", - говорит Юдзиро Гото из Nomura.