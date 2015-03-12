Главная надежда биткоина - китайский юань

Популярность биткоина в мире к концу 2014 года сильно снизилась, однако в Китае эта криптовалюта стала чуть ли не единственным доминирующим игроком на рынке электронных валют. Как сообщает Goldman Sachs, примерно 80% всего объема криптовалюты конвертировалось в юани. Доллар на втором месте, затем идет евро.

Данные цифры подтверждают в Bitcoinity, популярном сайте, который отслеживает состояния рынка биткоин. За последние полгода на юань приходилось 77% объема рынка, как на доллар — 19%, а евро занимает всего 1% рынка.

Удивительно, что высокая активность биткоина в Китае зафиксирована на фоне недавних действий Народного банка Китая по ограничению операций с криптовалютой. Регулятор запретил финансовым учреждениям использовать биткоины в декабре, когда появились сведения о том, что валюта использовалась для спекуляций. До этого в прошлом году центробанк также запретил доступ биткоин-компаниям к процессинговым платежным центрам.

И все же аналитики Goldman Sachs уверены, что возможно улучшение ситуации для криптовалюты в стране. "В свете некоторой стабилизации биткоин-экономики в Китае появилось несколько новых процессинговых центров, например JustPay", - говорят в банке.

Ожидается, что китайский рынок продолжит доминировать в качестве рынка биткоинов. Все потому, что страна становится крупнейшим майнинговым центром криптовалюты, по данным Комиссии по изучению отношений США и Китая по экономике и безопасности. В Китае также есть огромное игровое сообщество, где многие игры позволяют игрокам торговать виртуальной валютой, полученной в игре, менять ее на реальные деньги или реальные товары и услуги. Такую практику можно рассматриваться как предвестник масштабного майнинга биткоин, говорится в докладе аналитиков, ведь многие китайские игроки специализируются именно на заработке валют в играх, продавая затем их за реальные деньги и криптовалюты. По данным экспертов, в Китае число биткоин-майнеров достигает нескольких десятков тысяч.

Goldman Sachs также утверждает, что еще одна причина роста популярности биткоина в стране — это высокий потенциал валюты в качестве инструмента для денежных переводов. Вполне вероятно, что в будущем криптовалюты заменят традиционные операции перевода денег, поскольку комиссия у них заметно меньше и времени на перевод не требуется.

"Биткоин и другие криптовалюты усиливают потенциал быстрых операций с более низкой комиссией. Использование в сети биткоин практически мгновенно, если нет ограничений по времени для подтверждения операции", - отмечают эксперты банка. И эта скорость очень удобна для клиентов, потому что любые колебания рынка валют не повлияют на сделку.