Валютная война продолжается — некоторые подробности за неделю

Валюты на рынке продолжают биться друг с другом, и вот уже спустя почти неделю доллар становится явным фаворитом. Он растет и его укрепление продолжает набирать обороты. Сегодня утром во время азиатских торгов курс пары EUR/USD падал ниже отметки 1,05 — до 1,0497 и это спровоцировало рост индекса доллара выше отметки в 100 пунктов. В последний раз такое повышение индекса доллара США к корзине шести основных валют было в далеком 2003 году. Нынешний рост американской валюты, по словам экспертов, является самым быстрым за всю историю, а валюты развивающихся стран на его фоне выглядят крайне беспомощными.

В то же время швейцарский франк против доллара почти полностью отыграл свое падение после решения Нацбанка Швейцарии отказаться от привязки франка к евро. С 14 января пара USD/CHF упала с отметки 1,0187 до 0,8582 и к сегодняшнему дню возвращается к тем значениям — к 11:51 по мск пара торговалась на уровне 1,0048.

Аналитики много спорят об укреплении доллара и не могут до конца решить, действительно растет доллар или же падает евро. На самом деле, здесь есть несколько аспектов. Доля евро в корзине валют больше 50% и он оказывает на динамику индекса доллара самое сильное влияние. И в итоге рост доллар к евро начинает влиять на остальные кросс-курсы, что и выливается в итоговую картину. Так пара EUR/USD недавно обновила минимум с 2003 года, так же как и индекс доллара США.

Доллар растет и тем самым заставляет многие центробанки стран снижать ставки. Все аналитики говорят, что практически каждое заявление от центробанков стран о смягчении денежно-кредитной политики в 2015 году оказывалось неожиданным. Так и сегодня центральный банк Южной Кореи неожиданно для всех снизил ставки и стал двадцать четвертый регулятором, который сделал это в текущем году. Вчера такую же операцию провел ЦБ Таиланда, он также удивил рынок снижением ставки. А центробанк Новой Зеландии пока не стал изменять свои процентные ставки, обещав следить за дальнейшим развитием экономики региона.