Еженедельный дайджест 9-13 февраля: Уйдет ли геополитика из российской экономики после Минска, нефтяные прогнозы от Saxo Bank, Moody's
Аналитика и прогнозы

Еженедельный дайджест 9-13 февраля: Уйдет ли геополитика из российской экономики после Минска, нефтяные прогнозы от Saxo Bank, Moody's

13 февраля 2015, 10:02
Alice F
Alice F
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Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные и сырьевые прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.

Новость недели: Минское соглашение: уйдет ли геополитика из российской экономики?

Обзор ключевых событий этой недели, аналитика: Договор Visa и НСПК, дальнейший рост цен на продукты, транш Украине от МВФ

Новости валютного рынка: Укрепление рубля после Минска, ослабление доллара после слабых данных из США

Новости сырьевого рынка: Нефтяные прогнозы от Saxo Bank и Moody's, укрепление золота

Новости компаний: Китайские инвестиции на Дальнем Востоке, скупка золота Банком России, убытки Renault

#нефть, рубль, еженедельный дайджест, Минские соглашения, украинский конфликт