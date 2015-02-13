Еженедельный дайджест 9-13 февраля: Уйдет ли геополитика из российской экономики после Минска, нефтяные прогнозы от Saxo Bank, Moody's

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Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные и сырьевые прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.
Новость недели: Минское соглашение: уйдет ли геополитика из российской экономики?
- MQL5 Blogs: Российский рубль укрепляется на итогах минских переговоров
- FXStreet: Минское соглашение: дальнейшая реакция рынка – DB
- Вести Экономика: Рубль через призму Минской встречи
- РБК: Мировые рынки ответили ростом на минские соглашения
- Banki.ru: После Минска. Уйдет ли геополитика из российской экономики?
- Финам.RU: Для инвесторов сейчас наступает сложное время - с сегодняшнего дня изменится психология большинства участников рынка
- BBC Русская служба: Пресса России: кто выиграл от встречи в Минске?
- Meduza: Минские соглашения-2: слабые места Какие вопросы вызывают новые мирные договоренности по Донбассу
- Ведомости: В Минске обновлены мирные соглашения
- РИА Новости: Политолог: Порошенко будет трудно выполнить условия Минских соглашений
- Interfax: "Нормандская четверка" через неделю проверит соблюдение мира на Украине
Обзор ключевых событий этой недели, аналитика: Договор Visa и НСПК, дальнейший рост цен на продукты, транш Украине от МВФ
- MQL5 Blogs: Минэкономразвития: «Цены на продукты вырастут еще на 23,8%»
- Вести Экономика: Федеральный бюджет стал дефицитным в январе
- Ведомости: Бюджет сэкономит и на чемпионате мира по футболу
- РБК: Эксперты PwC пообещали российской экономике низкий рост ВВП до 2050 года
- MQL5 Blogs: Visa и НСПК могут подписать договор уже на следующей неделе
- Ведомости: Российский газ для Европы может подешеветь на треть
- РБК: Олланд заявил об отсутствии условий для передачи «Мистралей» России
- Вести Экономика: ЕС и Греция возобновят поиск компромисса
- FXStreet: Облегчение долгового бремени не изменит ситуацию с ликвидностью в Греции – ЕЦБ, Вайдман
- MQL5 Blogs: Пора ли Америке наконец разрешить нефтяной экспорт?
- Новая Газета: «Если на рынке пусто — считай, нигде уже народу нет»
- Ведомости: Украина может стать новым недобросовестным заемщиком ЕС и МВФ
- BBC Русская служба: Владимир Пастухов: между "новой Ялтой" и Третьей мировой
- MQL5 Blogs: Видео: Макс Кайзер. Об угрозах для экономик и новых прогнозах
Новости валютного рынка: Укрепление рубля после Минска, ослабление доллара после слабых данных из США
- FXTeam: Технический анализ и рекомендации - Валюты
- НТВ.ru: Доллар и евро теряют позиции, рубль укрепляется
- FXTeam: Слабые данные толкнули доллар в оборону, евро получил передышку
- FXStreet: Нефть продолжит диктовать динамику RUB – Danske Bank
- FXEmpire: Прогноз по EUR/USD на 13 февраля 2015 года, технический анализ
- FXStreet: Каков сегодня настрой по EUR/USD? – Commerzbank и OCBC Bank
- FXStreet: GBP/USD цепляется за отметку 1.5400
- MQL5 Blogs: Обесценивание валют — панацея или путь в пропасть?
Новости сырьевого рынка: Нефтяные прогнозы от Saxo Bank и Moody's, укрепление золота
- ТАСС: Сечин: цена барреля нефти в 2016 г. в случае недостатка инвестиций может дойти до $100-110
- РИА Новости: Saxo Bank: цена марки Brent в 2015 г стабилизируется в районе $50-70
- FXEmpire: Цены на нефть начинают находить поддержку
- РИА Новости: Цена нефти марки Brent превысила психологический рубеж в $60
- FXEmpire: Прогноз по нефти на 13 февраля 2015 года, технический анализ
- MQL5 Blogs: Какую выгоду и какие потери для экономики сулит нефть за $60?
- MQL5 Blogs: Moody's: дешевая нефть не поспособствует росту мировой экономики
- FXStreet: Золото стабилизировалось на USD 1230
- FXEmpire: Рынок золота внимательно следит за геополитической напряжённостью
- FXEmpire: Прогноз цен на золото на 13 февраля 2015, технический анализ
- FXEmpire: Прогноз по природному газу на 13 февраля 2015 года, технический анализ
- MQL5 Blogs: Золото дорожает на фоне слабого доллара в пятницу
- FXTeam: Технический анализ и рекомендации - Gold, Silver
Новости компаний: Китайские инвестиции на Дальнем Востоке, скупка золота Банком России, убытки Renault
- Вести Экономика: Российские банки в январе получили убыток
- MQL5 Blogs: Банк России — лидер среди регуляторов по закупке золота
- РИА Новости: Юлия Тищенко: приток китайских инвестиций на Дальний Восток есть
- ТАСС: СМИ: нефтяные компании уволили более 100 тыс. человек на фоне падения цен на нефть
- Вести Экономика: "Газпром" и CNPC определили участок "Силы Сибири"
- Ведомости: Медведев утвердил право «Лукойла-Коми» пользоваться участком недр на Ярегском месторождении
- Ведомости: Убытки Renault в России растут
- ТАСС: Автодилеры просят правительство поддержать рынок льготными кредитами и маткапиталом
- MQL5 Blogs: Apple выпустит свои облигации в швейцарских франках
- РИА Новости: Капитализация Apple впервые превысила $700 млрд