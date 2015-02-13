Еженедельный дайджест 9-13 февраля: Уйдет ли геополитика из российской экономики после Минска, нефтяные прогнозы от Saxo Bank, Moody's

Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные и сырьевые прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.

Новость недели: Минское соглашение: уйдет ли геополитика из российской экономики?



Обзор ключевых событий этой недели, аналитика: Договор Visa и НСПК, дальнейший рост цен на продукты, транш Украине от МВФ



Новости валютного рынка: Укрепление рубля после Минска, ослабление доллара после слабых данных из США



Новости сырьевого рынка: Нефтяные прогнозы от Saxo Bank и Moody's, укрепление золота

