Apple выпустит свои облигации в швейцарских франках

В ноябре корпорация Apple собиралась было выпустить евробонды, однако после резкого укрепления швейцарского франка передумала. Теперь она впервые за свою историю собирается выпустить свои облигации, номинированные в швейцарских франках.

Для управления выпуском бумаг привлечены Goldman Sachs и Credit Suisse.

Сроки погашения бумаг пока неизвестны, однако инвесторы предполагают, что скорее всего это будут десяти- или пятнадцатилетние долговые бумаги. Доходность их будет порядка 0,5%. Отрицательная базовая ставка швейцарского регулятора делает баснословно дешевыми займы в швейцарских банках — этим и решила воспользоваться Apple.