Банк России — лидер среди регуляторов по закупке золота

Вышел годовой отчет World Gold Council. Согласно этому документу мировой спрос на золото в физическом выражении в минувшем году снизился на 4% по сравнению с 2013. Его объем составил 3 923,7 тонны. Больше всего покупали золотых украшений (хотя спад закупок в годовом выражении составил 10%). В 2014 году по всему миру купили 2 152,9 тонны золотых ювелирных изделий. Как обычно, лидировали в этом деле признанные любители золота — Индия (223,2 т) и Китай (196,9 т).

Инвестиционный спрос на золото, напротив, вырос, прибавив 2%. Регуляторы крупнейших стран мира увеличили свои закупки на 17% за год, причем лидером стал ЦБ РФ. Объем золотых резервов России сейчас составляет 1 208,2 тонны.