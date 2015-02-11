Moody's: дешевая нефть не поспособствует росту мировой экономики

Вопреки оптимистичному мнению множества аналитиков, снижение цен на нефть вряд ли окажет серьезное положительное влияние на состояние мировой экономики. Об этом в своем очередном релизе пишет международное рейтинговое агентство Moody's.

Единственные, кто могут реально выиграть — это Индия и США. По оценкам Moody's, ВВП США в 2015 году вырастет на 3,2% (вместо прогнозированных ранее 3%), а в 2016 — на 2,8%. Снижение доходов от схлопывания «сланцевой революции» нивелируется тем, что потребители оценили выгоды от снижения цен на бензин и начали тратить значительно больше.

А вот Китай, крупнейший импортер нефти, который, казалось бы, должен был выиграть от снижения цены на «черное золото», в действительности продолжает испытывать проблемы. Его экономика замедляется, а выгоды стираются за счет высоких налогов в энергетике и государственного контроля цен. В 2014 году ВВП страны вырос на 7,4%, в 2015 рост составит уже менее 7%, а в 2016 — 6,5%.



ВВП «большой двадцатки» сохранится примерно на уровне прошлого года — в районе 3%.

Россию ждет углубление рецессии, которая будет длиннее и глубже, чем в 1998 и 2009 гг. По прогнозам Moody's, продлится она до 2017 года. В 2015 — 2016 мы потеряем более 8% ВВП, при этом основное сокращение придется на внутреннее потребление. В отличие от американцев, россияне начнут покупать гораздо меньше: на настроениях потребителей отразится инфляция, которая в январе составила 15% в годовом выражении и обещает усилиться дальше.