Какую выгоду и какие потери для экономики сулит нефть за $60?

В пятницу утром, к 10:08 по мск, фьючерсы на нефть Brent поднялись до отметки $60,36 (по данным investing.com). Эксперты задались вопросом: что могут получить от такой низкой цены одни страны и что потеряют другие? Если верить прогнозам и расчетам экспертов портала РБК-Daily, такие цены на нефть будут минимум до 2016 года.

Впрочем, уверены некоторые экономисты, даже такие ценовые уровни могут открыть много возможностей для стратегически мыслящих правительств. По словам экспертов, снижение нефтяных цен даст серьезный положительный толчок для мировой экономики. К примеру, если сегодня правительства используют момент низких цен на нефть и проведут критически важные реформы в энергетической сфере, то эти изменения могут укрепить частично их экономику завтра.

Сейчас непонятно, как повлияют низкие цены на экономику стран в будущем, потому что никто не знает, когда это снижение закончится, а исторические данные о подобных колебаниях цен не дают особых ориентиров. К примеру, когда цены падали в 2008 году, они затем «выстрелили» вверх быстрее, чем эксперты начали говорить о «новой норме».

С другой стороны, когда цены упали в 1986-1987 гг, они были на таких низких границах в течение полутора десятилетий. В этот кризис траектория цен, похоже, так и будет определяться новым участником «энергетической игры» - сланцевой нефтью. По сути затраты на выкачивание сланцевой нефти из действующих скважин обходится производителям в $55-70 за баррель. Если сюда прибавить прибыль хотя бы по $5 с барреля, мы получим диапазон цен на нефть $60–75. Скорее всего, цены останутся на этих уровнях еще длительное время.

Свое решение в прошлом году ОПЕК толком не объясняла, но по факту она поступила правильно. Саудовская Аравия убедила всех, что сокращение добычи не стимулирует рост цен, а просто открывает дорогу новым игрокам — а они придут и легко захватят какую-то долю рынка. И без каких-то политических шоков или крупных конфликтов в районах, экспортирующих нефть, другие нефтяные компании так и будут продавать нефть даже в убыток себе, потому что нужно отдавать старые долги, накопленные при высоких ценах.

Пока есть все есть основания, что до 2016 года объемы поставок не изменятся и будут высокими, а цены останутся умеренными. По оценкам издания, текущий счет Индии, в этом году, скорее всего, покажет профицит как раз за счет стабильных цен на нефть (в стране плата за импортируемую нефть обходится в 7,5% от ВВП).

Если говорить подробнее про реформирование энергетической сферы. Смотрите сами: в большинстве стран топливный рынок по большей части субсидируется, а это перегружает бюджеты. А вот низкие нефтяные цены – просто идеальный момент, чтобы сократить субсидии и таким образом часть сэкономленных бюджетных средств потратить на программы соцобеспечения, например.

В конце концов, опасения даже на фоне этих хороших идей все же есть. В ближайшее время низкие цены создают большие проблемы тем, кто недавно вкладывал в расширение и модернизацию производства, а теперь вынужден тратить больше денег на содержание и эксплуатацию этих производств. Вторая проблема - низкие цены на нефть просто сами по себе как будто говорят «потребляйте, сколько вам влезет» - мало ведь кто задумывается об экологии и окружающей среде, когда все такое дешевое. В то же время практически в ноль пойдут инвестиции в альтернативные источники энергии — никто не видит сейчас в этом смысла, когда есть более доступные и дешевые (теперь) источники энергии.

Сейчас нужно, чтобы политики больше внимания уделяли вопросам экономии и экологии, а сэкономленные на покупке нефти и субсидиях деньги пусть направляют на целевые программы по борьбе с нищетой и на развитие экологически чистых источников энергии.