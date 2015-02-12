Минэкономразвития: «Цены на продукты вырастут еще на 23,8%»

Согласно прогнозу Минэкономразвития, цены на продукты питания в российских магазинах вырастут еще почти на четверть уже в первом полугодии 2015 года. Этому значительно поспособствует запрет на импорт ряда продуктов из Европы и США. Минэкономразвития прогнозирует подорожание еды на 23,5 — 23,8% в годовом исчислении. Правда, во втором полугодии предполагается спад инфляции, и уже к Новому Году подорожание продовольствия будет исчисляться 15,1%.

Если рассматривать вклад разных факторов в удорожание продуктов питания, то примерно за четверть увеличения цены «ответственен» эффект от контрсанкций, но большая часть объясняется декабрьской девальвацией рубля. Дело в том, что большая часть продуктов в нашей стране все равно зависит от импорта, особенно в межсезонье.

Социально значимые продукты тоже подорожают, причем динамика цен будет заметно выше общей инфляции. Чуть легче станет после уборки урожая: в этом году сельскохозяйственный сектор с весны, с момента посевной будет ориентироваться на задачу импортозамещения, в отличие от прошлого года, когда новости о санкциях поступили только в августе.

Инфляционный пик ожидается в конце мая — начале июня. Он достигнет 17 — 18%, по прогнозам министерства.