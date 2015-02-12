Пора ли Америке наконец разрешить нефтяной экспорт?

В небольшом городке Флипорт (штат Техас), где старейшие нефтяные терминалы, могут положить начало массовому экспорту нефти из США — так сказать, возродить Америку как мирового экспортера углеводородов.

Именно во Флипорте нефтеперерабатывающая компания Philips 66 конструирует новую инфраструктуру для экспорта сжиженного нефтяного газа и сжиженного природного газа. Стоимость проекта — около $3 млрд. Компания также вкладывает деньги в строительство подобных заводов в городе Корпус Кристи и Сабине Пасс (еще около $30 млрд). Получается, компания хочет заявить о кардинальном повороте в энергетическом секторе США?

Насколько известно многим, Америка ввела запрет на экспорт сырой нефти еще в 1975 году. Но сжиженный газ можно продавать только тем странам, с которыми у США есть договор о свободной торговле. По мнению американцев, сохранение углеводородов на своей территории гарантирует низкие цены и надежные поставки, пишет британский журнал The Economist.

Однако уже сейчас американские компании довольно большие объемы энергоресурсов поставляют за границу — например, дизель, бензин и авиационное топливо. Плюс скоро страна станет нетто-экспортером природного газа - объемы его экспорта морским транспортом уже превзошли показатели многих крупных арабских производителей.

Пока основными причинами нынешнего бума остаются низкая цена на уголь и резкий скачок добычи нефти и газа с использованием гидравлического разрыва нефтяного пласта и горизонтального бурения сланцев.

Много американской сырой нефти обменивается на канадскую — таким образом, часть сырой нефти фактически экспортируется. И все законно. А недавно мексиканская государственная нефтяная компания Pemex попросила разрешение на импорт 100 тыс. баррелей в день американской легкой нефти в обмен на более тяжелые сорта.

Сланцевых нефтепроизводителей может спасти увеличение экспорта — потому что их бизнес уже сильно пострадал из-за сильного и резкого падения цен. Большая часть сланцевой нефти относится к легким сортам, а американские нефтеперерабатывающие заводы в основном оборудованы для переработки тяжелых сортов — здесь сказался многолетний импорт из Латинской Америки и Персидского Залива.

И, наконец, по технологическим параметрам экспортируемую нефть можно «подогнать» под разрешенные виды — и тогда свою нефть можно будет продавать другим странам. По сути подобное разрешение на экспорт сырой нефти будет стимулировать добычу внутри страны, а значит, поможет местным нефтедобытчикам. Хотя растущие объемы нефти на мировом рынке опять приведут к снижению ее цены. Потребители же останутся в плюсе — бензин-то для них подешевеет.



К 16:29 по мск нефть Brent торговалась на уровне $56,91 за баррель, а WTI - на уровне $49,95.

