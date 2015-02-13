Visa и НСПК могут подписать договор уже на следующей неделе

Издание «Интерфакс» сообщает, что международная платежная система Visa и НСПК ("Национальная система платежных карт") уже на следующей неделе могут подписать договор о переводе процессинга на территорию России. Вчера об этом заявила зампред центробанка РФ Ольга Скоробогатова.

Напомним, что MasterCard уже подписала договор с НСПК и даже начала проводить первые транзакции через эту систему на прошлой неделе. Тогда первые пять подключившихся российских банков стали обрабатывать часть внутрироссийских транзакций по картам MasterCard как раз через процессинг новой НСПК.

Тогда же СМИ писали, что НСПК и Visa все еще ведут переговоры и готовятся к подписанию договора.

НСПК контролируется Банком России должна обеспечить бесперебойное осуществление банковских операций по картам на территории РФ. Перейти на российский процессинг международные платежные системы должны до конца марта 2015 года, иначе им придется внести большой обеспечительный взнос в ЦБ.