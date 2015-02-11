Видео: Макс Кайзер. Об угрозах для экономик и новых прогнозах

В новом выпуске передачи "Обзор Макса Кайзера" напрямую говорят об угрозах для мировых экономик и обо всех последних прогнозах на развитие крупных стран. По словам ведущих, экономики стран сейчас разрушаются из-за того, что центробанки совершают неверные движения, а никто как будто этого не замечает.



В то же время растущая американская экономика под большой угрозой - пятьсот крупнейших компаний США с удовольствием используют инфраструктуру экономики, не вкладывая в неё ни цента. Но это приведет к краху всей системы. И некоторые эксперты говорят, что в ближайшее время экономику страны ждет большой спад - ведь она производит всё меньше и меньше товаров, а развивается за счет ценных бумаг. С другой стороны, хорошим примером может послужить Мексика - она даёт повод для оптимизма. Хотя и там немало проблем, о которых как раз и расскажет гость передачи - предприниматель Хосе Родригес.

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