Обесценивание валют — панацея или путь в пропасть?

Мировые финансовые топ-лидеры во вторник на встрече G-20 фактически признали обесценивание валют инструментом для стимулирования роста и предупредили о том, что будут поддерживать агрессивную политику «шальных денег», нацеленную на укрепление хрупкой мировой экономики. Политику массовой монетарной либерализации поддерживают сейчас министры финансов и руководители центробанков практически всей G-20. Политика, которая ослабила обменные курсы везде — от Европы до Японии, в корне противоречит традиционному представлению о том, что обесценивание валюты — безусловно отрицательный эффект.

Но гораздо сильнее беспокойство на тему того, что экономические системы большей части мира могут застрять в канаве низкого роста, если не делать решительных капиталовложений в них со стороны центробанков. Глубокие структурные изменения необходимы сейчас экономикам всех крупных промышленно развитых стран после многих лет краткосрочных, временных программ стимулирования роста.



«Казалось, на встрече в Стамбуле министры финансов пытались ослабить напряженную позицию друг друга по девальвациям, наперебой повторяя, что это всё — для общего блага», — говорит Саймон Джонсон, преподаватель Школы менеджмента Массачусетского технологического инститцта.



Китайская дефляция, европейское QE и проблема сильного доллара



Объявление о международной поддержке «удобных принципов валютной политики» в качестве официальной позиции G-20 последовало вслед за тем, как Китай объявил о всего лишь 0,8%-ном росте потребительских цен в январе. Это самый медленный рост за пять лет. Реакцией международного сообщества стал страх того, что Китай может сползти к дефляции. Центробанку Поднебесной было немедленно рекомендовано сократить базовую процентную ставку и расширить кредитные линии.

Китай, со своим огромным экспортом промышленных товаров, сталкивается сейчас с наличием избыточных мощностей: потребление в мире сокращается за счет глобального замедления экономики. Поэтому «цена на товары, поставляемые из Китая, становится все ниже, плавно сочась вниз и, конечно, негативно воздействует на глобальную инфляцию», — сказал экономист CIB Вэй Яо в интервью для Societe Generale.



Самая яркая связь между политикой центробанка и обменными курсами зафиксирована в Европе. Январское заявление ЕЦБ о начале скупки государственных и частных активов на сумму более 1 триллиона евро вызвало крутой спад покупательной силы евро против американского доллара.

А вот рост доллара до десятилетних максимумов вызвал проблемы в Конгрессе: там обсуждались валютные манипуляции, предпринимаемые в других странах, и их воздействие на американский экспорт и конкурентоспособность. Во вторник американские законотворцы даже внесли на рассмотрение проект закона, который позволит федеральному правительству налагать штрафные обязательства на импорт из стран, финансовая система которых имеет манипулятивный характер.

Однако сейчас представители администрации США, кажется, пришли к заключению, что любые замедляющие эффекты от усиления доллара все-таки возмещаются более быстрым ростом крупнейших мировых экономик.

«Мировая экономика не сможет быстро ехать, если у нее есть только одно нормальное колесо, пусть даже это колесо — США», — говорит секретарь Казначейства США Джейкоб Лью, который присутствовал на встрече G20 вместе с председателем ФРС Джанет Йеллен.



Поиск панацеи: "рушим деньги ради общего блага"



Спустя семь лет после того, как мировой финансовый кризис обрушил глобальную экономическую систему, G-20 до сих пор пытается найти правильный рецепт, своеобразную панацею для восстановления роста.

На глобальном уровне недостаточно профитов от резко падающих цен на нефть и роста крупнейшей в мире экономики (США). Это не помогает вытащить из ямы Европу и Японию. Между тем, главные развивающиеся рынки (например, Китай) тоже замедляются. Это добавило давление на центробанки: они наперебой усиливают программы стимулирования за счет снижения ставок или печати новых порций денег, чтобы породить новые займы и увеличение расходов.

Побочный эффект этой деятельности — снижение обменных курсов, особенно евро и иены и восходящее давление на валюты традиционных «спокойных уголков» (к примеру, на швейцарский франк) и таких стран, как США, которые, как ожидается, в этом году ужесточат монетарную политику.

«Если эта политика будет осуществляться в крупном масштабе, она обесценит вашу валюту — это совершенно определенно», — говорит один из крупных чиновников G-20.

Разумеется, напрямую никто не предлагает «обвалить иену или евро ради роста мировой экономики». «Есть четкое соглашение по факту того, что принципы валютной политики разработаны исключительно для решения внутренних проблем — например, для достижения целевого уровня инфляции», — говорит Кристиан Нойер, глава французского регулятора. — «Однако различия в параметрах настройки монетарных политик в разных центробанках могут вызвать и сильные колебания валютных курсов».

При этом ряд вчерашних отчетов показал выравнивание потребительских цен или даже их снижение во многих ключевых экономических системах. Поэтому центробанки по всему миру ослабляют валютную политику, максимально либерализируя ее.



Чем же так плоха низкая инфляция?

Она, конечно же, благотворно влияет на домашние хозяйства. Но если цены остаются низкими слишком долго, они могут вредить экономике, увеличивая затраты на обслуживание кредитов и делая ее менее привлекательной для компаний, пытающихся вложить в нее капитал. Поэтому большинство центробанков мира считает целевым уровнем инфляции 2%.

И еще одна проблема: такое ощущение, что палки в колеса регуляторам вставляют правительства, которые путем налоговой политики и экономических реформ оказывают более сильное давление на руководителей центробанков.

Отчет Организации экономического сотрудничества и развития показал, что многие ее участники в последние годы не делают законодательных и финансовых шагов к тому, чтобы перестроить свои экономические системы, а без этого в нынешних условиях не обойтись.



