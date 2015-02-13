Золото дорожает на фоне слабого доллара в пятницу

Цена на золото поднимается вверх во время азиатских торгов в пятницу утром. Инвесторы перекладывают деньги в металл из-за падения курса доллара к основным мировым валютам. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, к 8:50 по мск фьючерсы на золото с поставкой в апреле подорожали на $9,2 — до 1229,9 за тройскую унцию. В то же время фьючерс на серебро с поставкой в марте вырос в цене до 17,017 за тройскую унцию.

Долларе сегодня показывает отрицательную динамику под влиянием слабых статистических данных из США. По данным отчетов, объем розничных продаж в стране в январе уменьшился на 0,8% - эти данные были хуже прогнозов, которые ждали снижения только на 0,5%. Вдобавок объем розничных продаж (кроме автомобилей и комплектующих) снизился по сравнению с декабрем на 0,9%. Прогноз был — снижение на 0,4%.

Не обошли мимо доллар и другие экономические отчеты из США. Например, данные по безработице - число первичных заявок на пособие по безработице за неделю выросло на 25 тыс. заявок — до 304 тыс. (а ждали всего до 285 тыс.).

По мнению трейдера из MKS Group Сэма Лафлина, золото может продолжить рост на сообщениях из Греции. В частности, уже 16 февраля должны продолжиться переговоры с кредиторами и многие инвесторы в ожидании, подпишут соглашение греческие власти с представителями Еврогруппы или нет. "Поддержка золота хорошо выражена средней стоимостью за последние сто дней в $1216 за тройскую унцию. Цена останется на этом уровне в краткосрочной перспективе, так как мы ожидаем возобновления переговоров по греческому долгу уже в понедельник", — говорит он.



