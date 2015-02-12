Российский рубль укрепляется на итогах минских переговоров

В Минске недавно завершились 15-часовые переговоры, за которыми следил весь мир — в том числе и участники рынка. Выступая перед российскими журналистами, президент России Владимир Путин объявил, что стороны договорились о прекращении огня с 15 февраля 2015 года.

Спустя несколько минут на валютном рынке отметилась резкая тенденция на укрепление российской валюты — к 12:33 по мск в паре с долларом рубль дошел до уровня 64,649 (по данным investing.com), в паре с евро — до уровня 73,207.

Во время общения с журналистами Владимир Путин заявил, что сторонам удалось договориться о прекращении огня на востоке Украины. Он отметил, что прошедшая ночь была «не лучшей в его жизни», но утро, по его словам, можно назвать добрым. Задержка на переговорах, которые шли всю ночь и все утро, была связана с позицией Киева: он отказывается от прямого диалога с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. «Несмотря на все сложности», сторонам «удалось договориться о главном», заявил Путин.

«Договорились о прекращении огня с нуля часов 15 февраля», — сообщил президент России.