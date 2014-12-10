Что нас ждет в 2015 году? Прогнозы экономистов

Кризис, рецессия, девальвация — этими словами уже практически каждый день российские СМИ пугают своих читателей. То появляются новости о том, что власти заявили о рецессии в начале 2015 года, то об ухудшении показателей макроэкономики от Минэкономики.

Теперь уже сами банкиры признаются, что проблемы нас ждут серьезные. «По нашим расчетам, в следующем году будет экономический спад. Мы в свой прогноз ВВП закладываем минус 1,2% ВВП на 2015 год», — считает глава Сбербанка Герман Греф.

Какие еще прогнозы делают наши аналитики и министры?

Говорить о том, насколько может затянуться кризис, эксперты пока не берутся. «Впереди — кризис, если не будет изменена политика. Из валютного кризиса в финансовый, из финансового — в экономический», — уверен заведующий отделом международных рынков РАН Яков Миркин. Его прогноз — при нефти за в $60-70 в 2015 году будет сжатие реального ВВП на 3—5%. Он также говорит, что если экономика будет и дальше находиться под такими внешними стрессами, то ситуация может еще ухудшиться и приведет к другим социальным рискам.

По новой версии макропрогноза от Минэкономразвития, в 2015 году ждут снижение ВВП на 0,8%. Инфляция - вместо 5,5% будет 7,5%. Банк России ожидает отток капитала из РФ не $35 млрд, а все $99 млрд! Минфин поспокойнее — прогнозирует отток в районе $60-80 млрд.

Немного спокойнее в прогнозах банкиры — главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова уверяет, что ситуация в экономике не так катастрофична — и во многом благодаря росту промышленного производства. Кризис 2008 года не повторится. Она считает, что многие иностранные банки еще готовы продлить кредиты, потому что внешний долг немного вырос.

Что касается будущего всего банковского сектора в России, тут аналитики говорят об улучшении ситуации, связывая это с политикой ЦБ по отзыву лицензий у неэффективных и нарушающих законодательство банков. «Консолидация и укрупнение делают банковскую систему более устойчивой. Кроме того, ЦБ усилил надзор за системно значимыми банками и ввел практику проведения стресс-тестов», — говорит Дмитрий Монастыршин.

Как отреагирует население на возможные кризисные настроения? Здесь реалии российской экономики по уровню негатива могут «переплюнуть» кризисный 2008 год, считает руководитель аналитического департамента ФК AForex Артем Деев. 2015 год может стать синонимом еще большего инфляционного давления. «Двухзначный уровень инфляции, с которого российская экономика начнет 2015 год, продолжит провоцировать рост цен, что непременно окажет понижательный эффект на потребительскую активность», — говорит аналитик. По его словам, потребительский спрос в последние месяцы сдерживал более мрачные перспективы для темпов экономического роста страны. «Но сегодня, когда рубль просел более чем на 40%, мы рискуем столкнуться с отложенным эффектом серьезных проблем во всех секторах — от тяжелой промышленности до сферы услуг», — говорит Деев.

Вчера зарубежные аналитики вновь говорили о будущем российской экономики. Так, по мнению экономистов из Morgan Stanley, Россия продолжит скатываться в рецессионную пропасть. Всемирный банк и другие международные финансовые институты уверены, что рецессия эта неизбежна. «Самое меньшее, что придется сделать населению, — как можно сильнее затянуть пояса, особенно представителям наименее обеспеченных групп», — уверяют аналитики.

Эксперты говорят: в 2008 году у населения была надежда на то, что все худшее уже позади, а сегодня, когда Запад готовит новые санкции, а нефть продолжает снижаться, такого ощущения нет. «Кризис образца 2014 года обещает стать гораздо более тяжелым, чем кризис 2008 года», — считает начальник управления розничных продуктов Локо-Банка Светлана Повикалова. Она говорит, что основная сложность в том, что имеющихся запасов у населения может не хватить на весь срок кризиса. И потому экономические потери для населения будут очень существенными. «В настоящее время нет понимания срока начала улучшения ситуации. Возможно, мы увидим горизонт в несколько лет», — предполагает Повикалова.