Еженедельный дайджест 3-7 ноября: логика ЦБ, валютные прогнозы, союз ApplePay и AliPay, где учатся миллиардеры

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Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.
Новость недели: Есть ли логика в действиях ЦБ? Что будет после 17 ноября?
- РБК: ЦБ против спекулянтов: в чем смысл новой валютной политики
- Forbes: Пограничное состояние: что Центробанк делает с рублем
- РИА Новости: ЦБ хочет усилить надзор за качеством индикаторов финансового рынка
- НТВ.ru: ЦБ начнет регулировать валютный рынок новым способом с 17 ноября
- РИА Новости: ЦБ РФ проведет 17 ноября и 15 декабря аукционы валютного РЕПО
- РБК: Банкиры предложат ЦБ ввести политику «количественного смягчения»
- Ведомости: Чем обернется повышение ключевой ставки ЦБ для вкладчиков и заемщиков банков
- ТАСС: ЦБ РФ продал в октябре в рамках валютных интервенций $27,2 млрд и €1,6 млрд
- ИНО-ТВ: CNN: Дешевый рубль грозит россиянам инфляцией и дорогими путешествиями
Новости рынка форекс:
- Коммерсантъ: Валютный рынок сегодня. Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет себя вести рубль 7 ноября
- FXTeam: Технический анализ и рекомендации - Валюты
- ТАСС: Курс евро превысил 60 рублей
- MQL5 Блоги: Заявление Марио Драги резко ослабило евро
- Вести Экономика: ИГ "Норд-Капитал": ежедневный обзор российского рынка
- FXStreet: Каков сегодня настрой по EUR/USD? – Commerzbank и Danske Bank
- FXEmpire: Фундаментальный анализ курса EUR/USD на 7 ноября 2014 года, прогноз
- MQL5 Блоги: Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня 7 ноября
- FXTeam: Британский фунт (GBP) перешел в режим свободного падения
- Финам: Валютный курс и конкурентоспособность - кто кого?
Обзор ключевых событий этой недели, аналитика: ОПЕК купается в нефти, дело против Тимченко, бюджет РФ в 2015
- Коммерсантъ: ОПЕК умывает нефтью руки. Картель не обещает снижения ее добычи ради роста цены
- RBC Daily: ОПЕК снизит квоты на добычу нефти при цене ниже $70 за барр.
- RBC Daily: Бюджет-2015 как диагноз российской экономике
- Russia Today: В России могут ввести госмонополию на табак
- Forbes: «Газпром» выставил «Нафтогазу» счет на предоплату газа за ноябрь
- ТАСС: В США реанимировали дело трехлетней давности против Тимченко и Gunvor
- Вести Экономика: Тимченко дал ответ на заказную статью в WSJ
- MQL5 Блоги: Банк Японии готов напечатать сколько угодно денег
- Ведомости: Сингапур вернул 19 банкам $7,7 млрд
- Вести Экономика: Инвесторы США настроены позитивно к фондовому рынку
- Новая Газета: Лучшие друзья госкомпаний и пенсионеров. Россия не готова к смене экономического курса и структурным реформам
Новости компаний: Virgin America, Walt Disney, союз ApplePay и AliPay
- RBC Daily: Катастрофа Ричарда Брэнсона
- MQL5 Блоги: Virgin America оценивает IPO: прибыль выше на 24%, стоимость компании в $1 млрд
- Вести Экономика: Прибыль Walt Disney выросла на 8%
- Ведомости: Страховая компания MetLife сократила в III квартале объем вложений в России на 26%
- Вести Экономика: Прибыль Commerzbank выросла в 3 раза
- MQL5 Блоги: Союз ApplePay и Alipay — просто пиар?
- BBC Русская служба: В устройства Apple проникает новый вирус из Китая
- Ведомости: С 2015 года крупный бизнес сможет снизить налоговые риски
Саморазвитие для трейдера: Книги о личных финансах, истории успеха, университеты для миллиардеров
- MQL5 Блоги: Три канонических книги о личных финансах
- MQL5 Блоги: Где учатся миллиардеры?
- MQL5 Блоги: Баффет не зря перестал инвестировать в авиакомпании - там огромные потери
- Forbes: Венчурные капиталисты: какие проекты привлекают миллиардеров
- MQL5 Блоги: Как в России умирают финансовые рынки
- BBC Русская служба: Каким будет интернет в 2040 году, и надо ли нам бояться?