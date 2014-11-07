Еженедельный дайджест 3-7 ноября: логика ЦБ, валютные прогнозы, союз ApplePay и AliPay, где учатся миллиардеры
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Еженедельный дайджест 3-7 ноября: логика ЦБ, валютные прогнозы, союз ApplePay и AliPay, где учатся миллиардеры

7 ноября 2014, 10:23
Alice F
Alice F
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Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.

Новость недели: Есть ли логика в действиях ЦБ? Что будет после 17 ноября?

Новости рынка форекс:

Обзор ключевых событий этой недели, аналитика: ОПЕК купается в нефти, дело против Тимченко, бюджет РФ в 2015

Новости компаний: Virgin America, Walt Disney, союз ApplePay и AliPay

Саморазвитие для трейдера: Книги о личных финансах, истории успеха, университеты для миллиардеров

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