Еженедельный дайджест 3-7 ноября: логика ЦБ, валютные прогнозы, союз ApplePay и AliPay, где учатся миллиардеры

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Новость недели: Есть ли логика в действиях ЦБ? Что будет после 17 ноября?

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Обзор ключевых событий этой недели, аналитика: ОПЕК купается в нефти, дело против Тимченко, бюджет РФ в 2015



Новости компаний: Virgin America, Walt Disney, союз ApplePay и AliPay

