Три канонических книги о личных финансах

Есть книги, благодаря которым мы получаем своеобразное внутреннее руководство к действию. И книги эти — о личных финансах. Здесь есть и конкретные советы, но ни одна из этих книг ни в коем случае не учебник для трейдера — это скорее сенсэй, мудрый тренер, который покажет не поверхность воды, а глубину озера. Вы задумаетесь о том, почему вы постоянно стреляете до зарплаты или поймете, чего именно вам не хватало, чтобы купить домик в Испании или заказать на день рожденья ночь в компании



Бодо Шефер. "Путь к финансовой свободе"







Мне кажется, что в первую очередь эта книга написана о том, как и почему нам нужно экономить. Каждый из нас способен очень серьезно сократить свои расходы. Бодо Шефер учит распоряжаться финансами разумно, приводит простейшие формулы, которые помогут рассчитать, сколько и на чем вы сможете сэкономить. А как же финансовая свобода? - спросите вы. А я отвечу: вот же она, здесь. Экономя деньги и имея в любой момент сумму, необходимую для покупки того, что вам вдруг понадобилось или захотелось, вы чувствуете себя свободным человеком. Бодо Шефер отлично объясняет, зачем и как экономить, но рассказывает он и о том, как заработать деньги, инвестируя.

Книга эта — одна из лучших о финансовой независимости. Она помогает понять, почему одни люди становятся богатыми, а другие перебиваются от зарплаты до зарплаты. Принципы формирования и управления денежным потоком, три базовых плана финансовой защиты, безопасности и свободы — всё это, относящееся к формированию плана личных финансов, вы найдете в книге Шефера.





Джордж Сэмюэль Клейсон, «Самый богатый человек в Вавилоне»





Американский ученый и беллетрист Джордж Самуэль Клейсон написал эту книгу-притчу в форме нескольких эссе, рассказывающих о временах Вавилона. На понятных и интересных примерах он рассказывает о том, как обращаться с личными финансами. Через всю книгу проходить нить повествования о том, как бедный человек становится богатым. Каждый из базовых принципов, постулируемых в книге (к примеру, «отложи часть полученных денег») иллюстрируется небольшой новеллой, тем самым хорошо закрепляя его в голове читателя.

Многие ругают книгу за то, что описаны в ней преимущественно простейшие истины, а конкретных советов по достижению финансового благополучия — не сказать чтобы страшно много. Многие говорят, что ее можно было изложить на десятке страниц, а не на сотне, и что автор в основном занимается тем, что льет воду, выдавая себя за крутого финансового консультанта. Однако я скажу вам, чем эта книга действительно очень хороша.

Она затягивает своей простотой и атмосферностью, и полезна именно тем, что она задает много вопросов, но дает на них мало ответов. С точки зрения управления личными финансами именно такой толчок вперед и бывает самым важным в начале построения личного финансового счастья.





Роберт Г. Аллен, «Множественные источники дохода»





Кому-то эта книга покажется старомодной, а советы, которые в ней даются, - трудновыполнимыми. Однако с мировоззренческой точки зрения Аллен рассказывает много интересного и заставляет задуматься о путях движения финансов в нашей повседневной жизни.

Главная идея книги — не полагаться только на одну свою зарплату, ведь ее в любой момент можно потерять. Аллен дает еще 10 дополнительных способов заработать. Распоряжаться, экономить и преумножать свои финансы — все это старые, как мир, советы, однако же в современной жизни про них очень многие забывают. Вы прочтете книгу, поймете, какие именно дополнительные источники дохода вам подойдут, а потом изучите их уже более глубоко (не по этой книге, естественно).

Стратегия сбережения средств по Аллену начинается всё от того же самого откладывания 10% дохода на сберегательный счет. А дальше начинаются разные схемы использования этих денег.

Есть в книге и откровенно забавные (на сегодняшний день) моменты — например, инструкции по зарабатыванию денег через Интернет, которые уже давно морально устарели; и вещи, которые подходят только американцам в силу их системы построения экономики и социальной сферы. Но одно можно сказать со всей ясностью: прочитав Аллена, вы ничего не потеряете, а вот приобрести сможете многое.