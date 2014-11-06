Заявление Марио Драги резко ослабило евро

На пресс-концеренции после очередного заседания ЕЦБ Марио Драги отвечает на вопросы журналистов прямо сейчас. Похоже, рынок резко отреагировал на его фразу о том, что ЕЦБ, если понадобится, готов запустить QE. Как реакция - пара EUR/USD резко сдала вниз:

Президент ЕЦБ Марио Драги заявил также, что баланс ЕЦБ будет двигаться к уровням 2012 года. Кроме того, Драги снова подчеркивает расхождение "политики" между ЕЦБ, который, движется более к смягчению, и ФРС, которая уверена в своей политике затягивания. Драги говорит, что это нормально, и это часть разнообразия, которая должна быть между политиками.

Он отмечает, что разногласия очевидны в ФРС и Банке Японии, но подчеркнул "единогласный" характер во вступительном заявлении.

Отвечая на вопрос о сроках, Драги говорит как-то уклончиво. Другими словами, Драги не хочет давать рынкам конкретную дату.