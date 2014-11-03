Баффетт не зря перестал инвестировать в авиакомпании - там огромные потери

Баффет был прав: 60% азиатских авиакомпаний потеряли деньги на IPO. Уоррен Баффет, главный исполнительный директор Berkshire Hathaway Inc., самый известный инвестор на мировом рынке, еще десять лет назад сказал, что зарекся вкладывать деньги в акции авиакомпаний. После его «ошибки» в $358 млн от инвестирования в US Airways Group Inc. азиатским инвесторам неплохо бы прислушаться к его совету.

Акции шести из десяти авиакомпаний в Азии, которые провели IPO, в течение последних пяти лет торгуются ниже их первоначально цены продажи, согласно данным Bloomberg. В 10 авиакомпаниях цены на акции упали в среднем на 12% от их первоначального уровня на размещении, и это принесло примерно $1,8 млрд убытков в прошлом году.

Авиакомпании Азии не смогли получить выгоду от всплеска пассажиропотока, когда на рынке появились десятки новых перевозчиков. У компаний накапливаются избыточные мощности и работать становится особенно невыгодно. Bangkok Airways Co., которая привлекла $494 млн в прошлом месяце на IPO в Азии, упала сегодня в первый день торгов в столице Таиланда.

"У них слишком большая конкуренция на рынке авиаперевозок", - считает Алан Ричардсон, менеджер по инвестициям Samsung Asset Management Co. в Гонконге, который ранее потерял деньги, покупая акции тайского Нок Airlines PCL. Он советует не инвестировать в Bangkok Air IPO. "Пока вы не получите сдвиг в категории спроса-предложения, вы не получите каких-либо значимых доходов в этих тяжелых активах".

Новые авиакомпании появляются по всему континенту — от Vanilla Air Inc. и Peach Aviation Ltd. в Японии до бюджетных перевозчиков в Индии. Это контрастирует с зрелым рынком США и Европы, где перепроизводство привело к консолидации и меньшему количеству авиакомпаний.



живописные самолеты компании Bangkok Air



"Авиалинии не являются хорошими инвестициями", - говорит Шукор Юсуф, основатель Endau Analytics. "Этого никогда не было, даже в лучшие времена. Вот почему Уоррен Баффет оставался в стороне от авиакомпаний. Это очень циклическая отрасль".

Авиакомпании теряют инвесторов, и потому многие акции компаний торгуются с большими потерями. "Всегда есть риск от инвестиции в авиакомпании", - сказал Ричардсон. Он купил акции перевозчика и закончил все тем, что оказалось все "ловушкой" и "ошибкой". И покупать акции на IPO Bangkok Air он не намерен: "Я, вероятно, может куплю их дешевле через полгода, когда вся эйфория исчезнет", - сказал он.

Баффет, миллиардер, председатель Berkshire Hathaway Inc., заявил в марте 2001 года, что он перестанет инвестировать в акции авиакомпаний после "ошибки" в US Airways.

"Теперь, если я получаю приглашение инвестировать в авиакомпании, я набираю номер 800 и говорю: «Привет, меня зовут Уоррен, и я аэро-голик", - сказал он тогда. "Иногда мне достаточно 10 минут, чтобы принять такое решение, иногда и больше".