Где учатся миллиардеры?

Правда ли, что очень богатые люди имеют лучшее образование? Или наоборот, они перестали тратить свое время на учебу и «с головой» ушли в бизнес и накопление состояния?

По данным мировой переписи долларовых миллиардеров, почти две трети из них - с дипломом о высшем образовании. В Великобритании - четверо из пяти миллиардеров. Кроме того, одна четвертая часть миллиардеров имеет также степень магистра, а один из десяти - докторскую степень. Это исследование учитывало размер состояния и происхождение более 2 300 миллиардеров. И оно, надо сказать, сильно подрывают имидж «богача-самоучки», который научился всему прямо на рынке.

Ну и не удивим вас, если скажем, что долларовые миллиардеры в основном учились в одном из самых престижных университетов мира. К слову, в рейтинге исследования 16 из 20 университетов расположены в США. Но не забывайте, что большинство успешных студентов американских университетов — это приезжие из других стран. Более четверти окончивших эти университеты миллиардеров были иностранными студентами.

Университет, который выпустил больше всего миллиардеров, это Пенсильванский университет. За ним идут Гарвардский университет, Йельский, Университет Южной Калифорнии, Принстонский университет, Корнельский и Стэнфордский университеты. Кстати, МГУ им. Ломоносова стоит в рейтинге на 11 месте, и это говорит о высоком уровне преподавания.

Еще один интересный факт: средний возраст миллиардеров – 63 года, а это значит, что получали образование они более 40 лет назад. И сейчас они не забывают свои родные alma-mater, и поддерживают их в благотворительных проектах и проектах, направленных, на образование.

Итак, вот список университетов, которые выпустили самое большое количество миллиардеров:

1. Пенсильванский университет

2. Гарвардский университет

3. Йельский университет

4. Университет Южной Калифорнии

5. Принстонский университет

6. Корнельский университет

7. Стэнфордский университет

8. Калифорнийский университет в Беркли

9. Университет Мумбаи

10. Лондонская школа экономики

11. МГУ им. Ломоносова

12. Техасский университет

13. Дартмутский колледж

14. Мичиганский университет

15. Нью-Йоркский университет

16. Университет Дюка

17. Колумбийский университет

18. Университет Брауна

19. Массачусетский технологический университет

20. Швейцарская высшая техническая школа Цюриха