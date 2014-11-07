Банк Японии готов напечатать сколько угодно денег

В четверг председатель центробанка Японии Харухико Курода заявил, что он лично "не видит пределов в применении дополнительных мер количественного смягчения, в том числе и в покупке облигаций". Проще говоря, Банк Японии готов печатать деньги так долго, сколько ему понадобится. Ну и, конечно, после этого заявления курс японской иены стал падать еще сильнее, достиг отметки в ¥115 за доллар - минимум семи лет. Японские экспортеры просто в восторге.

Напомним, что на прошлой неделе японский ЦБ расширил программу "количественного смягчения" (наподобие с QE европейского центробанка) с ¥60-70 трлн в год до ¥80 трлн. Это примерно $3 трлн в год. И хотя США напечатали в полтора раза больше, но они-то делали это в течение шести лет. Однако больше всего инвесторов удивил тот факт, что ЦБ Японии объявил о расширении количественного смягчения всего через полтора дня после того, как ФРС США заявила о прекращении своей программы.



Похожу, что это самая настоящая валютная война, и ведут ее не против определенной валюты. Теперь намного выгоднее становится производить товар у себя в стране, а не покупать его за границей. Но ведь нереально сразу все мировые валюты обесценить? Действительно, но можно и по очереди. Сначала США — американский доллар падал десять лет - с 2000 по 2010 год. Теперь Япония. За Японией, скорее всего, пойдет Евросоюз. Марио Драги уже не раз говорил, что готов применить стимулирующие меры, но пока чего-то ждет. Может быть, просто ждет своей очереди?

В будущем теоретически вся эта череда девальваций должна привести к удешевлению денег относительно настоящих, а не бумажных активов, - товаров и услуг. И экономике будет очень неприятно. А сейчас пока еще можно «поправить дела» в японской экономике — например, местные экспортеры чувствуют значительное облегчение после падения иены. Так и будут «вытаскивать» экономики из болота — вчера американскую, сегодня японскую, завтра европейскую...