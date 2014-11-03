Как в России умирают финансовые рынки

2014 год для российских финансовых рынков стал по-настоящему фатальным. Рынки и так уже несколько лет представляют собой только жалкое зрелище, подобие иностранным торговым площадкам, но сейчас все становится еще хуже.

Возьмем, к примеру, фондовый рынок. Заметьте, уже несколько лет здесь не появлялись серьезные инвесторы. Были покупки со стороны западных фондов, но редкие и краткосрочные.

Фондовые индексы прямо с начала года стали снижаться, пока 3 марта вообще не рухнули более, чем на 10%. Отдельно посмотрите на индекс РТС — сам по себе он ничего не представляет, но на этот индекс есть один из самых ликвидных контрактов на срочном рынке. Наверное, именно этот самый срочный рынок прекратил свое существование, потому что происходящее там в последнее время вообще не похоже на рынок. Во-первых, индекс РТС до сих пор вблизи годовых минимумов, во-вторых, он по большому счету вообще ни на что не ориентируется. Есть, конечно, определенная корреляция с рублем, но не всегда. С активами в рублях ситуация обстоит лучше, но во многом это можно объяснить тем, что в марте российские компании выкупали свои акции по дешевым ценам и тем самым не дают им падать.



За фондовым рынком свою актуальность теряет и долговой рынок. Когда Запад ввел санкции, почти остановились размещения новых выпусков. Министерство финансов, которое планировало в следующем году разместить облигации на достаточно крупную сумму, ограничивается небольшими аукционами для внутренних участников. В целом, конечно, долговой рынок в РФ есть, но функционирует далеко не так, как хотелось бы. Получается, что все труды по запуску системы Euroclear для облегчения доступа иностранных инвесторов пропали зря.

Ну и, наконец, валютный рынок. Россия с ним практически попрощалась. Долгие годы российский валютный рынок был местом спокойным, хотя иногда и были здесь всплески волатильности, но в целом курс рубля был более-менее стабильным. Но после смены руководства Центробанка взяли новый курс. Совпадение или нет, но там смена руководства совпала с сильнейшим геополитическим конфликтом. Началась откровенная девальвация рубля, а действия ЦБ постоянно вызывают вопросы. Проблема в том, что заявления Банка России не согласуются с происходящим. Регулятор утверждает: рубль слабеет под воздействием рыночных факторов, а сам проводит политику, которая провоцирует это ослабление. В итоге у нас необъяснимые колебания рубля внутри дня на 4% и даже больше. Рынок этот полностью во власти спекулянтов.

И что теперь? Российские финансовые власти так долго старались сделать рынки, которые будут соответствовать западным стандартам, чтобы инвесторы несли сюда деньги, но не получилось. И теперь, когда в мире происходят такие серьезные изменения, вероятно, развитие рынков в России вообще отложили на второй план. А может, оно и к лучшему. На самом деле, финансовый рынок - детище Запада, а для России наиболее важным является реальный сектор экономики, а значит, не портфельные, а прямые инвестиции.