Союз ApplePay и Alipay — просто пиар?

Действительно ли Apple и Alibaba хотели «поженить» свои платежные сервисы? Или это всего лишь трюк, направленный на то, чтобы заставить переживать UnionPay, нынешний партнер Apple в Китае?

Кук дважды встречался с Джек Ма, основным владельцем Alipay и основателем Alibaba Group Holding Ltd. И через три дня они снова встретились в Калифорнии в WSJDLive, на глобальной технологической конференции, и оба сообщили СМИ, что они очень заинтересованы в формировании партнерских отношений.

"Мы собираемся поговорить о «женитьбе» на этой неделе", - сказал Кук. Вскоре рассказы о "браке" двух сервисов быстро распространились в китайских и зарубежных новостных изданиях.



Но действительно ли эти двое собрались объединяться? Или это всего лишь трюк, чтобы подразнить UnionPay? Некоторые эксперты считают, что второй варинат более вероятен.

Чен Джианвей, эксперт платежных технологий, сказал, что UnionPay лучше насторожиться, потому что на китайский рынок выходит Apple. Но пока поддерживаемая государством компания является единственной ассоциацией банковских карт в стране и доминирует в оплате на массовом оффлайн рынке.



Тим Кук рассказывает на презентации о новом сервисе ApplePay



"Не считая интернета, всего несколько магазинов и автоматов по продажам могу принимать платежи по технологии Alipay", - говорит Чен. "Судя по погоне Яблока к перфекционизму, как вообще могут запустить Apple Pay в стране и ограничить использование только обычных магазинах?" Основной недостаток Alipay в том, что он не работает на POS машинах, и большинство оффлайн-продавцов не принимают его. Это в значительной степени будет мешать расширению Apple Pay в Китае, сказал он.

Apple и UnionPay уже достигли предварительной договоренности о сотрудничестве, который позволит пользователям iPhone 6 связать устройства с картой UnionPay. Оба еще работают над деталями.

"Кук становится нетерпеливым", говорит Чен. "UnionPay действительно движется слишком медленно, хотя они не совсем виноваты, потому что есть также нормативные причины". Источник, близкий к регулятору, сказал, что переговоры перешли к завершающей стадии, но не уточнил, когда все завершится. Обращение к Alipay теперь является частью переговорной стратегии Apple, сказал он.

Что это значит для Alipay? Компания была в стороне от безумства, окружающего новую платежную технологию Apple, и его потенциальное влияние на рынок Китая. Это последнее «шоу» с технологическим гигантом США, конечно, поможет ей восстановить утраченное доверие инвесторов. Ма, естественно, это понимает.