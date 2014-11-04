Virgin America оценивает IPO: прибыль выше на 24%, стоимость компании в $1 млрд

Авиакомпания Virgin America Inc. в понедельник вечером объявила о первых результатах IPO с размещением около 13,3 млн акций по цене от $21 до $24. Уже известно, что прибыль у Virgin America в третьем квартале выросла на 24% благодаря улучшению пассажирских направлений и увеличению тарифов.

После публичного размещения Virgin America заявила, что планирует продать 43,2 млн акций, которые оценивают компанию примерно в $1 млрд за счет высокой цены размещения. Cyrus Capital Partners LP и Virgin Group Holdings Ltd. по-прежнему остаются крупными акционерами.

Virgin America планирует предложить 13,1 млн акций и сотрудникам компании отдаст 231 тыс. акций. Заметим, что компания не получит доход от продажи акций акционеров. Уже известно, что PAR Investment Partners LP согласилась приобрести примерно 52,1 млн акций примерно за 96% от цены размещения в рамках частного размещения.

Virgin America запустила IPO в июле, это был шаг, который ждали в течение нескольких месяцев. В последний период Virgin America сообщила о прибыли в $41,6 млн, по сравнению с $33,5 млн годом ранее. Выручка увеличилась на 4,7% до $405,5 млн.

Средние тарифы выросли на 3,8%, а пассажирооборот улучшился на 2,8%. Компания планирует использовать свою часть доходов от IPO для общих корпоративных целей, в том числе для продаж и маркетинговой деятельности, общих и административных вопросов и капитальных расходов.