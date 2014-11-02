Чужое богатство: завидовать нехорошо!

О чужих деньгах (особенно если они неприлично большие) разговаривают, как правило, много, злобно и сладко. Сложилась даже почти официальная мифология о мире больших денег, в котором в стодолларовые купюры заворачивают самокрутки из марихуаны, купюрами помельче оклеиваются стены вместо обоев, а из монет делают мозаики в садовых бассейнах.

Давайте разберем некоторые из таких мифов и убедимся, что в действительности всё гораздо проще, более того — всё точно так же, как и у вас, только масштабом выше.

Во-первых, кто сказал, что богатые люди не считают деньги? Просто посмотрите на Ингвара Кампрада. Имея в кармане огромную империю IKEA, он до сих пор ходит в простеньких куртках и летает в эконом-классе. Деньги любят счет, и поверьте: каждый миллионер (находясь в трезвом сознании) абсолютно точно знает, сколько денег лежит у него в кошельке, а сколько — в уютном офшоре где-нибудь в бананово-лимонном Сингапуре.

Во-вторых, кто сказал, что для создания накоплений надо с самого начала много зарабатывать? Почитайте биографии многих миллионеров (буквально вчера вышел интересный материал на эту тему) — и вы увидите, что не все они выходцы из богатых семей. Кто-то шел наверх, с самого начала имея обычную работу, такую же, как и у вас, и у меня. Откладывайте часть заработанных денег (хотя бы 5%), вкладывайте их в надежные инвестиции — и с каждым годом ваши доходы будут расти.

В-третьих, мы злобно шипим: «Деньги развращают человека». Нет, не нужно считать, что большое богатство делает обычного человека в меркантильного, расчетливого, холодного мерзавца, способного продать свою душу, маму, родину и прочие элементы моральных стереотипов. Для кого-то деньги становятся инструментом для изготовления новых денег. А кому-то они помогают создавать произведения искусства, сохранять историческое наследие (вспомните знаменитого купца Третьякова, который оставил после себя драгоценную жемчужину — Третьяковскую галерею), создать крупный благотворительный фонд (хотя бы тот же Нобель — чем не пример?) и так далее, и тому подобное. И вообще, деление людей на плохих и хороших слишком уж субъективно, вы не находите?

В-четвертых, мы говорим, что деньги к деньгам липнут, а рука руку моет. Иными словами, без огромного первоначального капитала империи не построишь, а своим еще и принято помогать. Просто посмотрите на Джека Ма. Этот простой китайский учитель с нуля создал огромную империю и сейчас входит в мировую финансовую элиту: он просто думал и работал. И еще раз думал и работал. И снова думал и работал.

И, в-пятых, наконец, нам кажется, что богатый человек может себе позволить жить беззаботно. Ничего подобного. У богатого человека гораздо больше забот, чем вы можете себе представить. Помните поговорку «Маленькие детки — маленькие бедки, большие дети — большие беды»? То же самое с деньгами, с точностью до миллиметра. Миллиардеру сложно расслабиться, ведь если он не перестанет контролировать свою империю, он ее потеряет.

А еще напоследок дам совет: давайте не будем завидовать! Не нужно злобно думать про то, что кто-то намазывает икру на свой бутерброд, если у вас есть хотя бы масло. Живите свою жизнь и предоставьте сильным мира сего самим беспокоиться о своей судьбе и злиться на себя.