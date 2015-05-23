Мистер и миссис Инвестор: им есть чему друг у друга поучиться

Исследования показали, что мужчины и женщины могут научить друг друга совершенно разным подходам к инвестированию. Когда дело доходит до манипулирования финансами, леди действуют одними способами, а джентльмены — другими. И тот, кто освоит все подходы, сможет добиться успеха на финансовых и фондовых рынках. Конечно, очень рискованно делать широкие обобщения, и мы вовсе не хотим сказать, что основной драйвер инвестиционного успеха — это пол. Цель таких исследований — не доказать, что кто-то инвестирует лучше, а кто-то хуже. Ученые пытаются понять, в чем сильные стороны обоих подходов.



Тем не менее, ученые и финансовые организации, изучающие гендерные вопросы в инвестировании, в целом говорят, что мужчины, как правило, более уверены в процессе инвестирования, а женщины ориентированы на цель и совершают меньше сделок.

У мужчин отмечена тенденция торговать активнее, совершать больше сделок, что, кстати, может сослужить и плохую службу. В 2014 г, по данным взаимного фонда Vanguard, изменения в свои портфели внесли 11% мужчин и только 7% женщин. Торгуя реже, женщины рискуют меньше, по словам старшего аналитика Vanguard, Жина Янга.

Исследования неожиданно показывают, что прекрасный пол не такой уж и слабый, и может дать фору мужчинам. К примеру, они в среднем откладывают больше денег (7% от общего дохода, по сравнению с 6,8% среди мужчин, по данным Vanguard).

«Женщины рассчитывают на более долгий срок, они четко ориентируются на цель и они чаще готовы обратиться за профессиональным советом», — говорит Розанна Роже, финансовый аналитик в инвестиционной компании Bohemia (Нью-Йорк). — «Мужчины чаще хотят управлять своими деньгами самостоятельно, и они ждут от них быстрой отдачи, своеобразной вспышки».

Здесь возникает парадокс: в конце инвестиционного периода леди порой остаются с меньшим количеством денег, чем джентльмены, даже несмотря на аккуратность, осторожность и использование опыта профессионалов. Это несложно объяснить: просто у зачастую выше доход, и у них больше возможностей, чтобы откладывать деньги или играть на бирже.

Однако долгосрочные исследования Vanguard показывают, что средний годовой совокупный доход их прекрасных вкладчиц составляет 9,7% (за 2009 — 2014 гг), а доход мужественных вкладчиков — 10,1%.Как видим, разница невелика.

Психологический ребус: если женщины настолько уверены в своей способности зарабатывать, то почему тогда они не доверяют себе, когда дело доходит до активного инвестирования?

Большинство финансовых экспертов говорят, что именно в этом заключается главное различие между мужчинами и женщинами, если дело доходит до финансовых вопросов. В отчете Merrill Lynch, в котором исследовались оценки личности 11500 клиентов, обнаружено, что 55% женщин согласны с утверждением «я знаю о финансовых рынках и об инвестировании вообще меньше, чем любой средний инвестор». Между тем, среди мужчин таких самокритичных граждан оказалось куда меньше: всего 27%.

Нежелание агрессивно инвестировать особенно очевидно, когда у женщины есть деньги для инвестирования за пределами плана пенсионных накоплений. «Они кладут их на сберегательный счет», — говорит старший вице-президент во взаимном фонде Fidelity Investments, Кристен Робинсон. В 2013 году выяснилось, что женщины имеют гораздо более низкий порог терпимости к риску, чем мужчины: только 4% дам были готовы инвестировать значительную сумму для достижения потенциально высокой доходности, но с риском потерять все вложенное. Среди мужчин таких смельчаков насчитали 15%. Другие исследования мужского и женского инвестиционного поведения показали аналогичные выводы. Опрос, проведенный компанией BlackRock Inc, обнаружил, что большая часть инвестпортфелей женщин сохраняется в деньгах, и что лишь немногие готовы увеличить риск в пользу более высокой доходности.

Исследование показало, что более половины вкладчиц Merrill боялись потерять основной доход, а 33% испытывали серьезную озабоченность при мысли о том, что у них в течение определенного времени не будет доступа к наличным деньгам в случае необходимости.

Зато именно слабый пол скорее обратится за профессиональным советом, который может во многих случаях стать преимуществом. «Они хотят убедиться в том, что их стратегия поможет достичь конечной цели. А ведь этот вопрос должен в первую очередь интересовать любого инвестора!», — говорят представители Merrill. Когда компания Fidelity проанализировала данные 13 миллионов участников ее корпоративной пенсионной программы, то оказалось, что 42% женщин используют профессиональное управление счетами, по сравнению с 36% мужчин. Остальные 64% представителей сильного пола предпочитали управлять своими накоплениями самостоятельно.

Другое исследование показывает, что 92% женщин-инвесторов очень хотят узнать о финансовом планировании больше.

Итак, инвесторам обоих полов определенно есть чему друг у друга поучиться. «Можно быть самонадеянным, можно быть неуверенным. Независимо от того, что именно вы ощущаете — диалог может подтолкнуть вас к правильным решениям», говорит Майкл Лирш, глава отдела финансов в отделении Bank Of America Merryll Lynch Wealth Management.