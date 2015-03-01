Рублю тоже нужно импортозамещение!

Причем в прямом смысле слова, как писала на этой неделе газета «Известия».

Единственная организация в Российской Федерации, имеющая право безнаказанно печатать деньги, - «Гознак». И эта организация свой важнейший производственный процесс организовала на расходных материалах, которые необходимо покупать за границей. Так, краска к нам едет из Швейцарии, добавки в бумагу — из Германии, а металлизированная нить для защиты подлинности — из Италии. Каждый год на то, чтобы печатать рубли, «Гознак» тратит миллионы евро. И не только евро: повышается к рублю и швейцарский франк, так что с сентября стоимость краски для рублей увеличилась уже на треть. В среднем при печати денег (не только российских) стоимость краски составляет порядка 60% от всех закупочных и производственных затрат.

Швейцарская краска давно считается лучшей в мире для печати денег. В России, а ранее — в СССР не производили аналогов, поэтому краска всегда закупалась за границей. Какая-то часть краски сегодня изготавливается и в России, но доля ее в производстве отечественных денег невелика. Плюс к тому нужно учитывать, что банкноты защищаются различными составами и включениями: пропитками (а иначе почему вы так легко можете стирать банкноты вместе со своими джинсами и ветровки), металлической нитью, порошковыми металлами. Большая их часть закупается в Италии и Германии.

Пресс-служба «Гознака» никак не комментирует эту информацию, ссылаясь на то, что процесс производства отечественных денег составляет государственную тайну. Кроме того, здесь «Известиям» отказались и сообщить, какое количество банкнот и на какую сумму запланировано к выпуску в 2015 году. В отличие от «Гознака», европейские и американские регуляторы тайны из своих тиражей не делают: так, США выпустит 7,2 млрд банкнот на сумму в 188,6 млрд долларов. ЕЦБ запланировал дополнить свою валютную массу 6 миллиардами банкнот на сумму 174 млрд евро.

В России чем выше номинал банкноты, тем дольше она служит и тем дороже ее производство. Из-за высокой степени изнашиваемости в 2009 году «Гознак» отказался печатать десятирублевую купюру: она служила всего порядка полугода. 100- и 500-рублевые купюры живут до 2 лет, а 1000 и 5000 — до пяти лет. Монеты служат 25 — 30 лет.