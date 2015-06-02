IDC: рынок интернета вещей к 2020 году вырастет до $1,7 трлн

В 2020 году вы, скорее всего, уже будете переписываться с вашим холодильником и пылесосом, а носки, с которых можно проверить почту или загрузить фотографию на Facebook, перестанут быть первоапрельской шуткой. Глобальный рынок так называемого «интернета вещей» вырастет к 2020 году до 1,7 трлн долларов (по сравнению с 655,8 млрд в 2014 году). Об этом сегодня сообщила исследовательская компания IDC. Всё больше устройств могут выходить онлайн, всё больше платформ и сервисов создается вокруг них.

Компания прогнозирует, что число подключенных устройств — таких, как холодильники, автомобили и тому подобных — вырастет с 10,3 млн в 2014 году до 29,5 млн в 2020.



Большую часть рынка «интернета вещей» к 2020 году будут составлять сами устройства, стоимость подключения интернета и IT-услуги. На сами устройства будут приходиться 31,8% от общей потраченной суммы. Чуть позже, когда рынок созреет, большую часть доходов заберут специально построенные платформы, хранение данных, безопасность, ПО и сервисные предложения.

Азиатско-Тихоокеанский регион лидировал в 2014 году по выручке от рынка IoT (Internet of Things), благодаря Китаю, огромное и продолжающее расти население которого сейчас испытывает взрыв уровня жизни и массово подключается к глобальной Паутине. К 2020 году доля Азии снизится до 51,2%, но такие страны, как Южная Корея или Сингапур тоже будут продолжать наращивать техническую инициативу.

Северная Америка, как ожидается, получит долю доходов чуть более 26% в течение прогнозируемого периода, а доля Западной Европы вырастет с нынешних 12% до примерно 19,5%.



