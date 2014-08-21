Методы разруливания сложных ситуаций на форекс

Стратегия сетка очень популярна за счет своей высокой прибыльности. Однако при сильных движениях мы можем получить большую просадку и даже потерять депозит. Однако есть методы позволяющие уменьшить просадку и попытаться спасти депо даже при самых неблагоприятных ситуациях.

Вариант 1. Перекрытие

Перекрытие стоит использовать если нет четкого очевидного тренда против нас и цена продолжает двигаться волнами.

Пример. В данном случае мы будем ждать пока ордер 0,05 выйдет в прибыль на столько, чтобы закрыть убыток первого ордера 0,01 либо 0,02, и закроем их обоих. Что нам это даст - мы снимем загрузку депозита - то есть освободим свободные средства, уменьшим просадку. Что делать дальше? При продолжении движения цены не в нашу сорону мы продолжим строить сетку ордеров для дальнейшего перекрытия или закрытия серии полностью

Вариант 2. Локирование

Локирование следует применять когда имеется ярко выраженный тренд против нашей серии ордеров (например, новости вышли не в нашу пользу). Тот же пример, только на этот раз мы решили открыть лок с 4 ордера на 30%. То есть мы посчитали всю серию мартингейла 0,01+0,02+0,02 и умножили ее на 0,3 получив объем локирующего ордера 0,02. Открыт он одновременно с еще одним ордером на селл 0,03. Что это нам дало? Локирующий ордер дает нам прибыль которая на данный момент составляет 5,02, мы закроем локирующий ордер с самым первым ордером 0,01 и таким образом снизим загрузку на депозит и уменьшим просадку. Обратите внимание, что объем лока всегда должен быть меньше серии мартингейла, так как если цена перестанет идти против нас и пойдет в нашу сторону, то объем мартин серии больше - и следовательно именно он выведет нас в плюс. Недостатком локирования является то, что при обратном движении в нашу сторону лок съест всю прибыль которую мы могли бы получить, однако при сильных безоткатных движениях он поможет вам сохранить депозит

Всем профитов! Ваш Mechanic