Фундаментальный анализ рынка за 26.12.2025 (EURUSD, GBPUSD, USDJPY)

EURUSD:

EUR/USD удерживается вблизи 1,1790 на фоне ослабления доллара в конце года и сниженной ликвидности праздничной недели. Рынок закладывает, что ФРС в 2026 году получит пространство для дальнейшего снижения ставки, поэтому спрос на доллар как на защитный актив выглядит сдержанным, а колебания усиливаются из-за перераспределения позиций перед закрытием года.

Со стороны евро поддержку дает позиция Европейского центрального банка: ставка оставлена без изменений, а оценки по росту и инфляции в еврозоне выглядят устойчивее, чем ожидалось ранее. При инфляции около целевого уровня регулятору проще сохранять паузу, и это снижает вероятность быстрого удешевления заимствований в Европе, сохраняя привлекательность евро в сравнении с долларом.

Дополнительным фактором выступает общий интерес к рисковым активам на внешних рынках: при спокойном фоне инвесторы чаще сокращают долю доллара в портфелях. При отсутствии новых драйверов со стороны США базовым сценарием остается преимущество евро до завершения недели, поэтому предпочтение — покупкам от текущих значений.

Торговая рекомендация: BUY 1.1790, SL 1.1775, TP 1.1865





GBPUSD:





GBP/USD торгуется около 1,3515, получая поддержку из-за общей слабости доллара в тонком рынке после рождественских выходных. Участники рынка продолжают оценивать перспективы денежно-кредитной политики США: ожидания более низких ставок в 2026 году и неопределенность вокруг дальнейших решений ФРС удерживают интерес к доллару на пониженном уровне.

Фундаментально фунт выглядит устойчиво после последнего решения Банка Англии снизить ставку до 3,75% при крайне близком раскладе голосов. Такая конфигурация сигнализирует, что дальнейшее смягчение будет ограниченным и зависимым от данных, что поддерживает доходность британских активов. Дополнительно рынку помогли уточненные оценки по экономике: пересмотренный рост в третьем квартале и улучшение внешних доходов снизили опасения резкого замедления.

На ближайшие сессии ключевым остается баланс между темпами замедления инфляции в Великобритании и ожиданиями по ставкам в США. Пока рынок считает, что в США снижение ставки вероятнее, чем в Британии, пара сохраняет потенциал укрепления. В этих условиях предпочтение — покупкам фунта против доллара от текущих уровней.

Торговая рекомендация: BUY 1.3515, SL 1.3495, TP 1.3595





USDJPY:





USD/JPY удерживается в районе 156,25, а динамика пары остается чувствительной к новостям из Японии на фоне низкой ликвидности конца года. Давление на доллар усиливают ожидания, что в 2026 году ФРС может продолжить снижение ставки, поэтому спрос на американскую валюту ослабевает даже при нейтральном новостном фоне.

С японской стороны поддержку иене дает разворот политики Банка Японии: регулятор повысил ключевую ставку до 0,75% — максимума за десятилетия, а риторика руководства допускает дальнейшее повышение по мере приближения базовой инфляции к цели. Дополнительный сдерживающий фактор для роста доллара — жесткие заявления Министерства финансов Японии о готовности реагировать на чрезмерные движения курса и отклонение от фундаментальных условий.

В таких условиях участники рынка осторожнее наращивают длинные позиции по доллару против иены: риск официальных мер в период тонких торгов повышает стоимость ошибки. Пока ожидания по ставкам США смещены вниз, а японские власти сохраняют повышенное внимание к курсу, базовый сценарий — умеренное снижение USD/JPY. Приоритет — продажи от текущих значений.

Торговая рекомендация: SELL 156.25, SL 156.40, TP 155.50





