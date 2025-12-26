Оптимизация MA7 Agave C1 | EURUSD | M15
Брокер: RoboForex-Pro
Платформа: MetaTrader 5
Советник: MA7 Agave C1
Символ: EURUSD
Таймфрейм: M15
Период: 2025.06.01 – 2025.12.01
Начальный депозит: 1000$
Цель: найти настройки с самой высокой прибылью
Предупреждение
Результаты на исторических данных не гарантируют успешных результатов в будущем.
Дополнительные рекомендации
Управляйте рисками: всегда используйте стоплоссы, чтобы ограничить возможные убытки, и не рискуйте суммой, которую не можете позволить себе потерять.
Диверсифицируйте портфель: не полагайтесь только на один инструмент или стратегию; распределяйте инвестиции между различными инструментами для снижения рисков.
Регулярно пересматривайте стратегии: рынки меняются, поэтому периодически анализируйте и корректируйте свою торговую систему на основе актуальных данных.
Тестируйте на демо-счете: перед реальной торговлей проверьте стратегию на демо-счете, чтобы минимизировать потери от непредвиденных ситуаций.
Учитесь: изучайте основы трейдинга, экономику и психологию, чтобы принимать обоснованные решения и избегать эмоциональных ошибок. Помните, что трейдинг связан с высоким риском, и успех требует дисциплины и терпения.
Наборы для оптимизации
Набор оптимизируемых настроек #1
(Opt_Set_MA7_Agave_C1_EURUSD_M15_ #1):
Money management settings
Risk per trade (0.0 | 0.5 | 5)
MA7 Agave settings
ADX period (50 | 50 | 500)
MA7 Flax settings
ATR period (50 | 50 | 500)
ATR multiplier, coeff (2 | 0.5 | 5)
Position closing settings
StopLoss, points (50 | 50 | 500)
TakeProfit, points (50 | 50 | 500)
Результат оптимизации
Набор оптимизируемых настроек #2
(Opt_Set_MA7_Agave_C1_EURUSD_M15_ #2):
Money management settings
Risk per trade (0.0 | 0.5 | 5)
MA7 Agave settings
ADX period (50 | 50 | 500)
MA7 Flax settings
ATR period (50 | 50 | 500)
ATR multiplier, coeff (2 | 0.5 | 5)
Position closing settings
StopLoss, ATR coeff (1 | 1 | 10)
TakeProfit, ATR coeff (1 | 1 | 10)
Результат оптимизации
Набор оптимизируемых настроек #3
(Opt_Set_MA7_Agave_C1_EURUSD_M15_ #3):
Money management settings
Risk per trade (0.0 | 0.5 | 5)
MA7 Agave settings
ADX period (50 | 50 | 500)
MA7 Flax settings
ATR period (50 | 50 | 500)
ATR multiplier, coeff (2 | 0.5 | 5)
Position closing settings
TakeProfit, SL mult (1 | 0.5 | 5)
StopLoss, High/Low (1 | 1 | 10)
Результат оптимизации
Советник для оптимизации
Наборы для оптимизации можно скачать в прикрепленных файлах.
