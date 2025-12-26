Оптимизация MA7 Agave C1 | EURUSD | M15
Разное

26 декабря 2025, 12:50
Andrey Minaev
0
20

Брокер: RoboForex-Pro

Платформа: MetaTrader 5

Советник: MA7 Agave C1

Символ: EURUSD

Таймфрейм: M15

Период: 2025.06.01 – 2025.12.01

Начальный депозит: 1000$

Цель: найти настройки с самой высокой прибылью


Предупреждение

Результаты на исторических данных не гарантируют успешных результатов в будущем.


Дополнительные рекомендации

Управляйте рисками: всегда используйте стоплоссы, чтобы ограничить возможные убытки, и не рискуйте суммой, которую не можете позволить себе потерять.

Диверсифицируйте портфель: не полагайтесь только на один инструмент или стратегию; распределяйте инвестиции между различными инструментами для снижения рисков.

Регулярно пересматривайте стратегии: рынки меняются, поэтому периодически анализируйте и корректируйте свою торговую систему на основе актуальных данных.

Тестируйте на демо-счете: перед реальной торговлей проверьте стратегию на демо-счете, чтобы минимизировать потери от непредвиденных ситуаций.

Учитесь: изучайте основы трейдинга, экономику и психологию, чтобы принимать обоснованные решения и избегать эмоциональных ошибок. Помните, что трейдинг связан с высоким риском, и успех требует дисциплины и терпения.


Наборы для оптимизации

Набор оптимизируемых настроек #1

(Opt_Set_MA7_Agave_C1_EURUSD_M15_ #1):


Money management settings

Risk per trade (0.0 | 0.5 | 5)


MA7 Agave settings

ADX period (50 | 50 | 500)


MA7 Flax settings

ATR period (50 | 50 | 500)

ATR multiplier, coeff (2 | 0.5 | 5)


Position closing settings

StopLoss, points (50 | 50 | 500)

TakeProfit, points (50 | 50 | 500)


Результат оптимизации


Набор оптимизируемых настроек #2

(Opt_Set_MA7_Agave_C1_EURUSD_M15_ #2):


Money management settings

Risk per trade (0.0 | 0.5 | 5)


MA7 Agave settings

ADX period (50 | 50 | 500)


MA7 Flax settings

ATR period (50 | 50 | 500)

ATR multiplier, coeff (2 | 0.5 | 5)


Position closing settings

StopLoss, ATR coeff (1 | 1 | 10)

TakeProfit, ATR coeff (1 | 1 | 10)


Результат оптимизации


Набор оптимизируемых настроек #3

(Opt_Set_MA7_Agave_C1_EURUSD_M15_ #3):


Money management settings

Risk per trade (0.0 | 0.5 | 5)


MA7 Agave settings

ADX period (50 | 50 | 500)


MA7 Flax settings

ATR period (50 | 50 | 500)

ATR multiplier, coeff (2 | 0.5 | 5)


Position closing settings

TakeProfit, SL mult (1 | 0.5 | 5)

StopLoss, High/Low (1 | 1 | 10)


Результат оптимизации


Советник для оптимизации

MA7 Agave C1 MT4

MA7 Agave C1 MT5


Наборы для оптимизации можно скачать в прикрепленных файлах.


