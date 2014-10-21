III квартал плохо кончился для Coca-Cola и MсDonald's

Coca-Cola отчиталась о своей квартальной прибыли. Она упала на 14%: объемы продаж в Северной Америке уменьшились, поэтому компания инициирует программу снижения затрат.

Крупнейший производитель напитков в мире заявил, что чистый его доход за третий квартал на 26 сентября составлял 2,1 млрд долларов. Годом ранее в тот же период доход был на уровне 2,4 млрд долларов. Акции компании уже успели потерять примерно 4% на премаркете.

Еще хуже дела обстоят у McDonald's: доход в третьем квартале упал аж на 30%, в то время как конкуренция для патриарха фастфуда нарастает и в США, и на других рынках.



«Результаты третьего квартала отражают значительное падение и в натуральном выражении, и по сравнению с прошлогодним тем же периодом. На нашу эффективность бизнеса и финансовые показатели оказывают давление множество факторов — от более высокой эффективной налоговой ставки, до внештатных событий на внешних рынках (беспорядки в Гонконге, геополитические проблемы в Европе). Всё в этом квартале было против нас, и наши ожидания были обмануты», - заявил генеральный директор и президент McDonald's Дон Томпсон.

Действительно, компания McDonald's столкнулась с серьезными проблемами: в России началась серия проверок, были проблемы с поставками мяса из Китая, в августе произошел рекордный спад продаж в течение десятилетия. Чтобы улучшить ситуацию, сеть разработала ряд изменений в концепции и в меню. Начинается плавная переориентация с тинейджеров и студентов (которые и были основной целевой аудиторией сети, начиная с 1930-х годов) на другую ключевую группу: менеджеров младшего звена. В меню расширяется ассортимент кофе, улучшается предложение завтраков. Как это скажется на улучшении положения сети на рынке — непонятно, но уже сегодня на премаркете McDonald's потеряла 2,16%.