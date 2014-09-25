Введена торговля по новым CFD-инструментам.

Уважаемые клиенты!



Рады сообщить, что компания Альфа-Форекс 18 сентября запустила CFD на акции ведущих компаний США. Теперь Вам доступна торговля активами таких гигантов, как Apple, Amazon, Boeing, Coca-Cola, Google, McDonalds, Microsoft, Nike, Wal-Mart и других крупных участников торгов.



Все эти инструменты доступны как платформе MetaTrader 4, так и в MetaTrader5.



Обращаем Ваше внимание на время торговой сессии с 17:30 до 00:00 (по московскому времени). Подробные торговые условия Вы сможете посмотреть в разделе «Спецификация контрактов».



С уважением,

Альфа-Форекс