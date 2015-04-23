Nasdaq побил 15-летний рекорд, S&P 500 — у исторического максимума
Новости рынков

Nasdaq побил 15-летний рекорд, S&P 500 — у исторического максимума

23 апреля 2015, 08:16
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Сессия в среду завершилась благополучно для всей «большой тройки» Уолл-стрит. Nasdaq Composite вырос на 0,42% и дошел до своего 15-летнего максимума. S&P 500 прибавил 0,51% и находится вблизи своего исторического максимума. Dow Jones Industrial Average вырос на 0,49%. Благодушный настрой инвесторов поддержала и сильная отчетность крупных корпораций, и оптимистичная статистика по рынку жилья (рост на 1,5% при прогнозе в 1,2%), и новости из Европы о том, что ЕЦБ увеличил экстренное кредитование греческих банков.

1,3% прибавили акции Coca-Cola: в минувшем квартале компании пришлось увеличить розничную цену на свою продукцию, благодаря чему лучше ожиданий выросла выручка.

3,1% капитализации прибавила McDonald's: инвесторы ждут плана восстановления рентабельности, который Стив Истербрук планирует опубликовать 4 мая.

Акции Boeing снизились на 2%, но виновата в этом не отчетность (которая оказалась лучше прогнозов), а рост на 3% в минувшем месяце расходов на строительство нового самолета — Boeing-787 Dreamliner.

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