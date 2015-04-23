Nasdaq побил 15-летний рекорд, S&P 500 — у исторического максимума

Сессия
в среду завершилась благополучно для
всей «большой тройки» Уолл-стрит. Nasdaq
Composite вырос на 0,42% и дошел до
своего 15-летнего максимума. S&P 500
прибавил 0,51% и находится
вблизи своего исторического максимума.
Dow Jones Industrial Average вырос на
0,49%. Благодушный
настрой инвесторов поддержала и сильная
отчетность крупных корпораций, и
оптимистичная статистика по рынку жилья
(рост на 1,5% при прогнозе в 1,2%), и новости
из Европы о том, что ЕЦБ увеличил
экстренное кредитование греческих
банков.
1,3% прибавили акции Coca-Cola: в минувшем квартале компании пришлось увеличить розничную цену на свою продукцию, благодаря чему лучше ожиданий выросла выручка.
3,1% капитализации прибавила McDonald's: инвесторы ждут плана восстановления рентабельности, который Стив Истербрук планирует опубликовать 4 мая.
Акции Boeing снизились на 2%, но виновата в этом не отчетность (которая оказалась лучше прогнозов), а рост на 3% в минувшем месяце расходов на строительство нового самолета — Boeing-787 Dreamliner.