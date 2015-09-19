В США Coca-Cola обвинили в неуплате $3,3 миллиардов налогов

В компании обвинения в неуплате налогов отвергают.

Федеральное налоговое ведомство США обвинило компанию Coca-Cola в неуплате налогов на 3,3 млрд долларов, сообщает Би-би-си.

Речь идет о периоде с 2007 по 2009 год.

Компания отвергла обвинения и намерена искать справедливости в суде — в ее официальном заявлении говорится, что для решения проблемы она воспользуется «административными и правовыми средствами», предусмотренными законом.

В то же время в компании отметили, что пока ведомство не предложило наложить на гиганта рынка штраф.

Как сообщалось, объем чистой прибыли крупнейшего в мире производителя безалкогольных напитков Coca-Cola Co. упал в четвертом квартале 2014 года по сравнению с тем же периодом 2013 года на 55%.