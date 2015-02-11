Индексы Уолл-стрит выросли во вторник

Фондовые индексы Америки завершили торги во вторник повышением, вслед за снижением беспокойства инвесторов по поводу Греции.

Кроме того, вчера вышла сильная отчетность от ряда компаний: например, выше консенсус-прогноза выступила Coca-Cola, поэтому ее котировки выросли на 2,8%. Отличная отчетность подтолкнула вверх и Starwood Hotels&Resorts Worldwide: акции этой сети отелей прыгнули вверх на 6,6%.



Вырос и крупный производитель микрочипов — Qualcomm Inc, который завершил тяжбу с антимонопольными китайскими регуляторами: на компанию наложили штраф в 975 млн долларов, хотя ожидались минимум полтора миллиарда. На этом фоне акции компании подорожали на 4,7%.

Apple побила вчера мировой рекорд капитализации: она выросла на 1,9% и теперь стоит более $ 700 млрд.

Подешевели акции нефтяных компаний, вслед за падением цены на «черное золото».

Итоговые значения фондовых индексов Уолл-Стрит: S&P 500 вырос на 1,07%; Dow Jones Industrial Average – на 0,79%; Nasdaq – на 1,30%.