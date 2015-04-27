Американские «голубые фишки» страдают из-за сильного доллара

«Голубые фишки» Америки, начиная от PepsiCo и заканчивая Google, уже сильно пострадали от усиления доллара и спада на развивающихся рынках. Даже несмотря на то, что дома дела у них идут хорошо, они совсем не рады собственным зарубежным продажам.

Порядка 30% дохода компаний из списка S&P 500 поступает из-за границы. Прыжок доллара вверх в первом квартале был самым резким с 1981 года, в соответствии с оценками Barclays.

Колебания курса валют прежде всего сказалось на заработках высокотехнологичных компаний. Google потеряла на усилении доллара порядка 795 млн долларов, а Microsoft сообщает, что доллар снизил ее отчетность на $534 млн.



Pepsi, группа компаний по производству напитков и снэков, обвинила «зеленого» в остановке операционной прибыли. Усиление национальной валюты растворило в воздухе 11% прибыли акционеров Pepsi.

Группа по производству потребительских товаров, Procter&Gamble, прогнозирует 5 — 6% падения чистых продаж до конца июня в течение полного года.

Несколько крупных корпораций заявили, что планируют смягчить негативные последствия за счет сокращения расходов — к примеру, покупать материалы в тех странах, где они работают, за местную валюту. Это определенно удешевит производство. К примеру, исполнительный директор P&G уже сказал: «Мы будем компенсировать валютные потери за счет сочетания цен, расширения локального производства и сокращения затрат».

Экономические проблемы в России сыграли свою роль в снижении прибыли GM, в результате чего автопроизводитель серьезно свернул свой бизнес в стране.

О «встречном ветре» отчитывается и Coca-Cola, которая жалуется на 7%-ную потерю прибыли до налогообложения в I квартале.