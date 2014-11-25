Coca-Cola начнет выпускать молоко, которое будет вдвое дороже обычного

Coca-Cola решила запустить свой собственный бренд молочной продукции под названием Fairlife. Молоко будет отличаться от других более высоким содержанием белка, пониженным содержанием сахаров. Кроме того, оно будет безлактозным. Старший президент американского подразделения компании, Сэнди Дуглас, отметил еще и то, что новое молоко «будет вкуснее», чем обычное.

По словам господина Дугласа, у нового бренда потрясающий потенциал роста, но никто не ждет, что популярность обрушится на него сразу же. Продаваться «очень вкусное» молоко от Coca-Cola будет пока только на американском рынке. Компания вкладывает в этот бренд большие усилия и связывает с ним серьезные надежды. Господин Дуглас выражается об этом совершенно недвусмысленно: «На нас прольется денежный дождь».

На этом оптимизме фьючерсы на ценные бумаги Coca-Cola к 16.41 мск уже прибавили 0,39%.