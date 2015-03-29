Уоррен Баффетт вреден для вашего здоровья

Всё, что плохо для вашей талии — хорошо для Berkshire Hathaway. Уоррен Баффетт как никто другой знает: вы слабы. Даже если вы регулярно посещаете тренажерный зал и демонстрируете потрясающую дисциплинированность в инвестициях, рано или поздно вы выпьете сладкую газировку и потратите деньги на какие-нибудь жутко калорийные макароны с сыром неестественно оранжевого оттенка.

Баффетт верит в «плохую» пищу, и как потребитель, и как инвестор. Он всю свою жизнь вкладывается в лучшие в своем классе холдинги по массовому производству нездоровой еды. Великий инвестор сделал целый монетный двор на засорении ваших артерий.

Давайте посмотрим на ретроспективу деятельности Баффетта на ниве вредной пищи.



1940: Баффетт впервые инвестировал в Coca-Cola еще в детстве. Мальчик покупал газировку на деньги, которые он зарабатывал в качестве «коробейника», продавая по домам всякую мелочь. В конце 2014 года Баффетту принадлежали уже 9,2% акций Coca-Cola.

1972: Berkshire Hathaway покупает конфетную фабрику See's Candies за 25 млн долларов.

1998: 585 млн — и Berkshire принадлежит сеть фастфуд-ресторанов Diary Queen.

2008: Berkshire Hathaway вкладывает 6,5 млрд долларов, чтобы помочь Mars купить производителя жевательной резинки Wm. Whrigley Jr.

2013: Баффетт тратит 12,25 млрд долларов на покупку продуктового гиганта Heinz, который производит кетчупы, соусы и фабрично упакованную еду. Она оформляется на 3G Capital, личную фирму Баффетта, зарегистрированную в Бразилии.

2014: Berkshire Hathaway обеспечивает 3 млрд долларов финансирования для того, чтобы Burger King приобрел «пончиковую империю» Tim Horton's. Годовой доход Баффетта с этой сделки составляет 9%.

2015: Баффетт объединяет Heinz и Kraft Food, снова делая это через 3G Capital. Получается третий по величине продуктовый монстр Северной Америки, производящий еду и напитки: настоящие горы кетчупа, колбасы, сыра и чипсов.

При всей нашей иронии, Баффетт утверждает, что держит свой рацион там же, где держит свои деньги. В качестве важнейшего источника овощей он употребляет картофельные чипсы и читос. В его рационе постоянно есть лакричные конфеты. Великий инвестор пьет кока-колу на завтрак, а главным гастрономическим событием для него считается мороженое по праздникам. На вопросы о своей странной диете Баффетт отвечает, что стремится есть как шестилетний ребенок, потому что это возраст, в котором смертность меньше всего. С точки зрения инвестирования его фаст-фудная стратегия еще проще: надо торговать тем, что нравится людям. «Еще ни один бизнес не рухнул из-за счастливых клиентов», сказал Баффетт на ежегодном собрании правления Coca-Cola в 2013 году.

С точки зрения инвестирования, «сахарные» и «жирные» голубые фишки — это устойчивые акции, в долгосрочной перспективе их шансы велики. Не стоит бояться, что современная модная тенденция на здоровую еду разом все изменит. Человек слаб — и Баффетт это знает лучше, чем кто-либо другой, потому что он в буквальном смысле ест свой бизнес на завтрак. Мак-энд-чипс, выпускаемые корпорацией Kraft, будет десятилетиями выплачивать дивиденды.

А снобов можно успокоить тем, что Berkshire захеджировал свои «нездоровые риски»: основной бизнес гигантского детища Баффетта — все-таки страхование.