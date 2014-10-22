Индексы на Уолл-стрит снова подросли

Фондовые индексы США во вторник довольно активно росли. Так, четвертую сессию подряд рос S&P 500 (+1,96%), лучший рост за 21 месяц продемонстрировал Nasdaq (2,40%), существенно прибавил DJIA (+1,31%). Вчера инвесторы принимали квартальную отчетность крупных компаний (например, Apple и Coca-Cola), данные о продажах жилья в США и возможности усиления стимулирования европейской экономики со стороны ЕЦБ.

Так, порядка 77% компаний, входящих в индекс S&P 500, превысили ожидания рынка по показателю прибыли и 61% компаний обошли прогнозы по выручке.



Акции отдельных компаний двигались в полном согласии с поступавшей отчетностью. Так, 2,7% прибавила Apple после отчета об увеличении чистой квартальной прибыли более чем на 20%. Texas Instruments тоже показала оптимистичную отчетность, в результате чего увеличила свою рыночную капитализацию на 5,3%. Точно так же поступает Harley Davidson (+7,3%). А вот Coca-Cola сплоховала: акции крупнейшего в мире производителя безалкогольных напитков снизились на 6%, потому что на 14% сократилась квартальная выручка. Среди аутсайдеров — и McDonald's, который отчитался о 30%-ном падении чистой прибыли. В итоге ценные бумаги компании снизились на 0,6%.