Возможности Мастера MQL5, которые вам нужно знать (Часть 78): Стратегии на основе осцилляторов Gator и A/D для повышения устойчивости на рынке

Введение

В предыдущей статье мы представили 5 сигнальных паттернов на основе сочетания осциллятора Gator и осциллятора накопления/распределения; в этой рассмотрим оставшиеся 5 из набора, состоящего из 10 паттернов. Для каждой пары индикаторов мы рассматриваем по 10 сигнальных паттернов и будем придерживаться этого формата далее. Результаты тестирования из предыдущей статьи, проведенного на паре GBP/JPY на 30-минутном таймфрейме, показали, что паттерны 0, 3 и 4 с трудом проходили форвардное тестирование. Однако прежде чем решать, что улучшать с помощью обучения с учителем, рассмотрим и протестируем паттерны с 5 по 9.





Ложный пробой / ловушка тренда (сигнал Gator без подтверждения объема)

Паттерн 5 основан на ловушке тренда или пробое, который не получает развития. В бычьем сценарии возникает бычья ловушка: не каждое "пробуждение" Gator приводит к бычьему тренду, возможны обманные движения. Типичная бычья ловушка возникает, когда осциллятор Gator начинает подавать трендовый сигнал: например, одна из гистограмм становится зеленой после нескольких красных баров, указывая на восходящий тренд, однако линия A/D не растет соответственно. В этой бычьей ловушке цена может ненадолго подняться выше уровня сопротивления, а осциллятор Gator отразит это первоначальное движение небольшим расхождением линий "челюсти", "зубов" и "губ". Тем не менее, A/D оставался бы на месте или даже снижался, указывая на отсутствие реального накопления.

Если после этой ловушки цена не снижается, а быстро возвращается в зону пробоя при все еще открытом "рту" осциллятора Gator и росте A/D, это может означать, что ловушка служила для вытряхивания слабых игроков. Если цена возобновляет рост при двойном подтверждении со стороны осцилляторов, это может служить бычьим сигналом для входа. Это можно рассматривать как ситуацию, в которой "бычья ловушка" запирает участников в коротких позициях и становится топливом для настоящего пробоя. Реализуем это на языке MQL5 следующим образом:

bool CSignalGator_AD::IsPattern_5( ENUM_POSITION_TYPE T) { if ( clrRed == Color_UP(m_gator, X() + 1 ) && clrGreen == Color_LO(m_gator, X() + 1 ) && clrRed == Color_UP(m_gator, X()) && clrGreen == Color_LO(m_gator, X()) ) { if ( T == POSITION_TYPE_BUY && Close(X()) > High(X() + 1 ) && Close(X()) > High(X() + 2 ) && AD(X()) >= AD_Max(X() + 1 , 2 ) ) { return ( true ); } else if ( T == POSITION_TYPE_SELL && Close(X()) < Low(X() + 1 ) && Close(X()) < Low(X() + 2 ) && AD(X()) <= AD_Min(X() + 1 , 2 ) ) { return ( true ); } } return ( false ); }

Медвежий сценарий аналогичен: Gator подает медвежий сигнал без подтверждения объема со стороны A/D. В таких случаях цена может ненадолго пробить уровень поддержки, а Gator указывает на начало нисходящего движения. Если A/D не снижается из-за отсутствия объема распределения или даже растет, это означает, что пробой не имеет достаточного подтверждения. Крупные игроки не переходят к активным продажам и, вероятно, выкупают просадку. В то же время отсутствие подтверждения со стороны A/D указывает на то, что текущий нисходящий тренд может не получить развития. Цена может резко вернуться вверх и застать врасплох некоторых трейдеров, из-за чего часть из них окажется в ловушке, решив, что нисходящий тренд не получит развития. Если же цена, как показано в коде выше, вновь развернется вниз и A/D также подтвердит движение, можно будет открыть короткую позицию. Тестирование этого паттерна дало следующий отчет: в целом паттерн показал прибыльность при форвардном тестировании, однако во втором полугодии 2025 года кривая баланса практически не изменялась.

Сильная сторона этого паттерна – использование фильтра по объему в сочетании с Gator. Gator может реагировать на ценовое движение, но именно A/D показывает, подкреплено ли это движение реальным объемом. Многие технические трейдеры стремятся отработать каждый пробой или пересечение линий тренда, однако подтверждение со стороны A/D позволяет избежать многих убыточных сделок, даже если ценовое движение выглядит убедительно. На практике обычно такая комбинация должна отсекать значительную часть сигналов, однако в нашем случае число открытых сделок все равно оказалось довольно большим Выявление ловушки также открывает возможность для контртрендовых сделок, например для открытия позиции против пробоя. Если на пробое обнаруживается классическая дивергенция по объему, то есть цена достигает максимума без роста A/D, можно рассмотреть открытие контртрендовой позиции с коротким стоп-лоссом.

Слабая сторона паттерна 5 состоит в том, что реальные пробои иногда начинаются лишь с небольшого увеличения объема, а A/D поначалу запаздывает. Поэтому чрезмерно строгие трейдеры могут пропустить приемлемые сделки, поскольку подтверждение объема запаздывает. Между ложным пробоем и настоящим пробоем, который еще не получил подтверждения объемом, часто бывает трудно провести четкую границу. Кроме того, A/D сам по себе может подавать ложные сигналы: например, если на свече без изменения цены возникает единичный крупный всплеск объема. Это может вызвать скачок A/D, не свидетельствующий о наличии тренда. Однако еще важнее учитывать рыночный контекст. Во время отдельных событий, таких как интервенции центральных банков или неожиданные геополитические решения, цены могут резко двигаться при низком зафиксированном объеме и продолжать колебаться из-за исчезновения ликвидности. A/D может не дать обычного подтверждения, однако не стоит оказываться на неверной стороне такого движения. Поэтому в исключительных случаях жесткое игнорирование всех сигналов Gator без немедленного подтверждения по объему может оказаться ошибочным. Еще одна небольшая слабость связана с зависимостью от тиковых данных: особенно на рынке Forex, где некорректные тиковые данные брокера могут приводить к ошибочным сигналам A/D.

На практике крайне важно включить подтверждение объема в правила стратегии. После выявления потенциальной ловушки можно либо отказаться от сделки, либо при наличии опыта открыть позицию против пробоя после подтверждения его несостоятельности, например при возврате цены в диапазон. Использование коротких стоп-лоссов при работе с этим паттерном или ловушками позволяет быстро убедиться в ошибке, если движение оказалось настоящим, а подтверждение объемом лишь запоздало. Паттерн 5 может быть особенно важен вблизи ключевых уровней графика, таких как значимые максимумы и минимумы, исторические уровни и уровни Фибоначчи, где крупные игроки могут имитировать пробой, чтобы активировать стоп-лоссы, а затем развернуть цену. Наблюдая за A/D, можно понять, продолжают ли эти крупные игроки движение или лишь тестируют ликвидность. Наконец, стратегию следует дополнить новостным фильтром. Из-за нестабильных показателей объема вблизи запланированных новостных событий трейдеры могут либо пропустить вход, либо дождаться стабилизации ситуации.





Накопление/распределение в диапазоне (спящий Gator + направленность A/D, предвещающая пробой)

Бычий сигнал паттерна 6 формируется в диапазоне накопления. Когда рынок находится во флэте при низкой волатильности, а линии Alligator часто пересекаются, осциллятор Gator обычно показывает преимущественно красные гистограммы – Gator "спит" из-за отсутствия четкого тренда. В таких ситуациях цена колеблется в почти горизонтальном канале, и, хотя Gator не подает сигналов, A/D может указывать на формирующуюся скрытую бычью направленность. Если в этом ценовом диапазоне линия A/D медленно и устойчиво растет, это означает, что в целом объем восходящих движений превышает объем нисходящих. И это при том, что цена еще не вышла из диапазона. Эта фаза накопления часто служит весомым признаком того, что покупатели набирают позиции. Крупные игроки могут использовать этот спокойный диапазон для покупок, не вызывая значимого движения цены.

Когда Gator остается во флэте без тренда, а A/D устойчиво растет, можно ожидать, что следующим значимым движением, вероятно, станет бычий пробой. Вероятнее всего, цена выйдет из диапазона вверх, поскольку реализуется скрытое давление покупателей. Чтобы избежать ложных стартов, трейдер может дождаться пробоя, но будет настроен на покупку: у поддержки диапазона он может открыть длинную позицию или увеличить уже имеющуюся в ожидании последующего пробоя вверх. Реализуем это на языке MQL5 следующим образом:

bool CSignalGator_AD::IsPattern_6( ENUM_POSITION_TYPE T) { if ( clrRed == Color_UP(m_gator, X() + 1 ) && clrRed == Color_LO(m_gator, X() + 1 ) && clrRed == Color_UP(m_gator, X()) && clrGreen == Color_LO(m_gator, X()) ) { if ( T == POSITION_TYPE_BUY && Close(X()) > High(X() + 1 ) && Close(X()) > High(X() + 2 ) && AD(X()) >= AD_Max(X() + 1 , 2 ) ) { return ( true ); } else if ( T == POSITION_TYPE_SELL && Close(X()) < Low(X() + 1 ) && Close(X()) < Low(X() + 2 ) && AD(X()) <= AD_Min(X() + 1 , 2 ) ) { return ( true ); } } return ( false ); }

Медвежье распределение внутри диапазона возникает в боковой консолидации после восходящего тренда или в пределах широкого диапазона. Если A/D постепенно снижается, а цена остается в диапазоне, это указывает на распределение. Крупные игроки могут незаметно продавать на ралли: объем на нисходящих свингах превышает объем на восходящих, хотя цена еще не капитулировала. Осциллятор Gator останется в состоянии сна: верхняя и нижняя гистограммы будут красными, что будет указывать на отсутствие тренда. Однако снижение A/D предупреждает, что пробой диапазона, скорее всего, произойдет вниз.

Наблюдая такую картину, трейдеры могут подготовиться к медвежьему сценарию: например, избегать длинных позиций внутри диапазона и рассматривать короткие позиции при пробое поддержки, поскольку есть признаки устойчивых продаж. Такая направленность A/D может предшествовать фактическому пробою, заранее указывая трейдерам, что путь наименьшего сопротивления лежит вниз. Тестирование паттерна 6 дало следующие результаты:

Этот сигнальный паттерн демонстрирует прибыльность при форвардном тестировании, возможно, превосходя все шесть ранее рассмотренных паттернов – с 0 по 5. Его сильная сторона, вероятно, в том, что он позволяет выявить следы действий институциональных участников рынка. Хотя цена может словно спать, двигаясь вбок, объем способен показать реальную картину: накопление или распределение внутри диапазона часто предшествует крупному движению. Используя A/D вместе с осциллятором Gator, не показывающим тренда, можно точнее прогнозировать направление пробоя. Многие трейдеры одинаково относятся ко всем диапазонам и ждут пробоя в любом направлении. Однако в случае паттерна 6 знание того, чью сторону поддерживает объем, дает трейдеру статистическое преимущество.

Сильная сторона этого сигнального паттерна в том, что он позволяет действовать с относительно небольшим риском: внутри ценового диапазона можно набирать позицию в направлении, на которое указывает A/D, или быть готовым быстро войти в рынок с коротким стоп-лоссом у противоположной границы диапазона. Когда ожидаемый пробой происходит, позиция уже будет открыта на ранней стадии движения. Кроме того, это помогает избежать ложных пробоев в противоположном направлении. Например, при явных признаках накопления, кратковременном уходе цены ниже поддержки и зеленом сигнале на нижней гистограмме Gator к такому пробою следует отнестись скептически. Действительно, цена нередко резко разворачивается. На рынке Forex этот паттерн может сохранять работоспособность и при использовании тикового объема, несмотря на децентрализованную структуру рынка. Рассмотрим пару EUR/GBP в период токийской сессии: если A/D на тиковом объеме всю ночь постепенно растет, пока цена остается во флэте, в лондонскую сессию нередко начинается бычье движение.

Недостаток паттерна 6 в том, что A/D может постепенно смещаться, не формируя достаточно выраженного сигнала для надежного выявления. Небольшие наклоны A/D вверх или вниз могут быть шумом, поэтому трейдеру нужны навыки, чтобы отличить значимое накопление от случайных колебаний. Кроме того, диапазоны обычно существуют долго. A/D может расти, но, если не появится катализатор пробоя, цена продолжит движение в диапазоне, а оценка объема может даже измениться, если промежуточные новости окажутся значимыми. Возможна и ложная направленность: например, в начале диапазона A/D рос, но позднее крупные игроки начали продавать. Поэтому свою оценку ситуации необходимо постоянно пересматривать.

Еще один недостаток состоит в том, что это не сигнал для точного выбора момента входа. Он указывает лишь вероятное направление, но не время, когда произойдет пробой. Направленность можно определить верно, но до начала движения все равно столкнуться с серией ложных колебаний внутри диапазона. Например, валютная пара может несколько недель оставаться в фазе накопления при росте A/D. Однако слишком ранний вход в длинную позицию с коротким стоп-лоссом сразу за границей диапазона может привести к серии выбиваний по стопу. Наконец, в периоды новостной неопределенности в разных частях диапазона могут одновременно происходить и накопление, и распределение, из-за чего сигналы по объему становятся неоднозначными. Поэтому метод может не дать четкой направленности. Бычий сигнал паттерна 6 на графике может выглядеть следующим образом:









Скрытая дивергенция по объему (бычья/медвежья, с подтверждением тренда по Gator)

Паттерн 7, как следует из его названия, основан на скрытой дивергенции по объему. Скрытая бычья дивергенция обычно служит паттерном продолжения тренда. Она возникает во время коррекционного снижения в восходящем тренде: цена формирует более высокий минимум, а откат не опускается ниже предыдущего минимума свинга, сохраняя структуру восходящего тренда. При этом линия A/D в тех же точках сформирует более низкий минимум. Это означает, что второй спад сопровождался большим объемом продаж, чем первый, однако продавцы не смогли опустить цену до более низкого минимума. Это рассматривается как признак скрытой силы, поскольку покупатели способны поглотить дополнительный объем продаж.

По сути, давление продавцов усилилось, но цена удержалась выше предыдущего минимума, что указывает на противодействие со стороны сильных покупателей. В этом сценарии осциллятор Gator, вероятно, будет по-прежнему указывать на общий бычий характер тренда. Например, во время отката Gator может показывать красные гистограммы из-за снижения моментума. Однако буферы "челюсти", "зубов" и "губ" сохранят бычье расположение, несмотря на сужение одного из промежутков между линиями. Как только цена начнет расти от более высокого минимума, Gator быстро вернется к зеленым гистограммам и вновь покажет развитие восходящего тренда, подтверждая его возобновление. Скрытая дивергенция, при которой A/D формирует более низкие минимумы, а цена – более высокие, служит признаком по объему того, что во время снижения преимущество оставалось за покупателями. Поэтому этот паттерн указывает на высокую вероятность продолжения восходящего движения: слабые участники уже вышли из рынка, а крупные игроки продолжают покупать. Реализуем это на языке MQL5 следующим образом:

bool CSignalGator_AD::IsPattern_7( ENUM_POSITION_TYPE T) { if ( clrRed == Color_UP(m_gator, X() + 1 ) && clrRed == Color_LO(m_gator, X() + 1 ) && clrGreen == Color_UP(m_gator, X()) && clrGreen == Color_LO(m_gator, X()) ) { if ( T == POSITION_TYPE_BUY && Low(X() + 2 ) > Low(X() + 1 ) && Close(X()) > Low(X() + 1 ) && AD(X()) >= AD_Max(X() + 1 , 2 ) ) { return ( true ); } else if ( T == POSITION_TYPE_SELL && High(X() + 2 ) < High(X() + 1 ) && Close(X()) < High(X() + 1 ) && AD(X()) <= AD_Min(X() + 1 , 2 ) ) { return ( true ); } } return ( false ); }

При скрытой медвежьей дивергенции, подтверждающей продолжение тренда, нисходящий тренд сопровождается ее появлением на коррекционном ралли. Цена формирует более низкий максимум, не достигая уровня предыдущего максимума свинга, и тем самым сохраняет нисходящую структуру. Однако на этом ралли A/D формирует более высокий максимум. Это означает, что на втором отскоке покупательский объем был еще выше, чем на первом, однако покупатели не смогли поднять цену к более высокому максимуму. Это служит признаком скрытой слабости: давление продавцов поглощает покупательский объем. Иными словами, несмотря на значительные покупки, восстановление цены оказалось слабым, что является медвежьим сигналом. Gator будет показывать, что нисходящий тренд в целом сохраняется: во время краткого всплеска моментума красной может стать лишь одна гистограмма – если вообще станет.

Буферы скользящих средних "челюсти", "зубов" и "губ" сохранят медвежью конфигурацию или быстро вернутся к ней. Как только цена развернется вниз от более низкого максимума, верхняя и нижняя гистограммы Gator станут зелеными: индикатор продолжит фазу "питания" в направлении нисходящего тренда, подтверждая его продолжение. Скрытая дивергенция здесь проявляется в том, что A/D формирует более высокий максимум, а цена – более низкий. Это указывает на благоприятную возможность продолжить продажи по тренду: усилия покупателей не дали результата, и продавцы могут вновь перехватить контроль. Тестирование паттерна 7 дало следующие результаты:

Паттерн 7 также показывает прибыльность при форвардном тестировании, почти не уступая паттерну 6. Его сильные стороны можно объяснить тем, что скрытые дивергенции предшествуют сильному продолжению тренда, поскольку указывают на устойчивость его структуры. Преобладающий тренд обычно сохраняется, несмотря на направленное против него давление по объему. Использование A/D для выявления скрытой дивергенции дополняет классическую дивергенцию по моментуму анализом объема. Как говорится, объем не лжет. Если даже большой объем не смог нарушить структуру тренда, это часто означает, что сторона, контролирующая рынок, возобновит движение с еще большей силой. Этот паттерн может хорошо подходить для повторного входа по тренду перед пробоем к новым экстремумам. Фактически это означает, что контртрендовое движение не получило достаточной поддержки. Роль Gator в этой ситуации – подтвердить, что структура тренда действительно сохранилась. Пока буферы "челюсти", "зубов" и "губ" Gator не меняют своего порядка, а сам индикатор не переходит в устойчивый двойной красный режим, то есть фазу "сна", это указывает лишь на временную паузу тренда.

Таким образом, совместное использование Gator и скрытой дивергенции осциллятора A/D позволяет отбирать наиболее качественные сетапы на продолжение тренда. На рынке Forex такие ситуации обычно возникают у важных уровней коррекции Фибоначчи. Например, если валютная пара в восходящем тренде откатывается к более высокому минимуму у уровня коррекции 50% при высоком объеме, это означает, что торговая активность была значительной, но цена не пробила поддержку и затем продолжает уверенно расти. Трейдеры, видящие, что A/D снижается сильнее цены, как при скрытой бычьей дивергенции, могут рассматривать покупку у этого уровня поддержки, чтобы войти в следующую волну роста.

Недостаток паттерна 7 в том, что скрытую дивергенцию сложнее выявить, чем обычную. Это связано с тем, что ценовое движение не формирует заметных новых экстремумов: их формирует лишь индикатор. Поэтому существует риск принять обычные всплески объема за скрытую дивергенцию. Например, в здоровом восходящем тренде объем на откате часто растет, а A/D снижается, поскольку на нисходящем движении проходит больше объема. Однако это не всегда означает, что покупатели теряют контроль. Это может быть лишь вытряхивание слабых участников рынка. Поэтому всегда следует убедиться, что цена уверенно удержалась выше предыдущего более высокого минимума. Сигнал на продажу для этого паттерна на графике может выглядеть следующим образом:









Разворот на пересечении линий Gator + всплеск объема (сигнал значимого разворота тренда)

Предпоследний паттерн 8 основан на развороте после пересечения линий Gator. В бычьем сетапе этот сигнальный паттерн выявляет важную точку разворота тренда, сочетая четкое пересечение линий Gator с сильным сигналом по объему. Бычий сценарий начинает формироваться в конце выраженного нисходящего тренда. Сначала линии "челюсти", "зубов" и "губ" Gator формируют бычье пересечение. Обычно зеленая линия "губ" пересекает снизу вверх красную линию "зубов" и синюю линию "челюсти", указывая на разворот моментума вверх и возможное начало нового восходящего тренда. Осциллятор Gator при этом покажет уменьшение гистограмм вблизи нулевой линии по мере сближения линий. Затем гистограммы сменят цвет на зеленый, когда линии выстроятся в бычьем порядке. Такое пробуждение Gator и последующее движение в противоположном направлении сигнализируют о явном развороте тренда.

Подтверждение по объему дает линия A/D, причем в идеале – в момент пересечения или непосредственно перед ним. A/D фиксирует заметный бычий всплеск по объему или экстремальный максимум относительно недавних уровней, указывая на рост покупательского объема, сопровождающий смену тренда. Например, у минимума могла произойти капитуляция при огромном объеме, после чего цена развернулась вверх и пересекла скользящие средние "челюсти", "зубов" и "губ". Одновременно линия A/D резко выросла, подтверждая реальный интерес покупателей.

Сочетание пересечения линий "челюсти", "зубов" и "губ" – базового сигнала на покупку – с кульминацией объема на A/D или прорывом A/D вверх обычно формирует один из наиболее сильных бычьих сигналов разворота. Это указывает не только на разворот цены, но и на то, что его поддерживает значительный объем – например, когда в рынок входят институциональные участники. Этот паттерн часто становится началом устойчивого восходящего тренда, поэтому трейдеры могут рассматривать по нему открытие длинных позиций. Реализуем паттерн 8 на языке MQL5 следующим образом:

bool CSignalGator_AD::IsPattern_8( ENUM_POSITION_TYPE T) { if ( clrRed == Color_UP(m_gator, X()) && clrRed == Color_LO(m_gator, X()) && STD_DEV(X()) <= fmax (Gator_UP(m_gator, X()), Gator_LO(m_gator, X())) && 5.0 *STD_DEV(X()) > (AD_Max(X() + 1 , 2 ) - AD_Min(X() + 1 , 2 )) ) { if ( T == POSITION_TYPE_BUY && Close(X()) > 0.5 * (High(X() + 1 ) + Low(X() + 1 )) && AD(X()) > AD(X() + 1 ) ) { return ( true ); } else if ( T == POSITION_TYPE_SELL && Close(X()) < 0.5 * (High(X() + 1 ) + Low(X() + 1 )) && AD(X()) < AD(X() + 1 ) ) { return ( true ); } } return ( false ); }

Медвежий сетап, противоположный только что рассмотренному бычьему, описывает значимый медвежий разворот. Его сигналом служат завершение сильного восходящего тренда, пересечение линий "челюсти", "зубов" и "губ" с наклоном вниз и всплеск объема. Линия "губ" пересечет сверху вниз линии "зубов" и "челюсти", меняя иерархию линий на медвежью. В этот момент осциллятор Gator покажет сжатие, после которого верхняя и нижняя гистограммы станут зелеными, указывая на формирование нисходящего тренда. Чтобы убедиться, что это не ложное колебание, а настоящий разворот тренда, взглянем на A/D. Значительное снижение или резкий отрицательный выброс линии A/D вблизи точки пересечения дополнительно подтвердит масштабные продажи, то есть распределение. Обычно это наблюдается при формировании кульминационной вершины – последнего всплеска цены на высоком объеме, за которым сразу следует разворот и снижение цены ниже буферов скользящих средних.

A/D, вероятно, сформировал бы пик с последующим резким снижением или как минимум пробил бы собственную восходящую трендовую линию. Это указывает на преобладание распределения. Когда буферы скользящих средних Gator выстраиваются в медвежьем порядке, а объем указывает на массовый выход покупателей, формируются условия для значимого нисходящего тренда. Поэтому трейдеры могут рассматривать открытие коротких позиций по этому паттерну, чтобы войти в ранней фазе нового медвежьего тренда. Тестирование паттерна 8 дало следующие результаты:

Паттерн 8 – один из наиболее активных сигналов: по нему совершается значительное количество сделок, а его кривая баланса содержит неровные участки. Тем не менее он способен проходить форвардное тестирование с прибылью. Сильная сторона этого паттерна прежде всего в том, что он сочетает четкий, основанный на правилах триггер разворота тренда с подтверждением по объему. Как бы банально это ни звучало, каждый элемент компенсирует слабости другого. Сами по себе пересечения линий Gator иногда запаздывают или дают ложные сигналы на рынках с резкими колебаниями. Однако требование всплеска объема позволяет учитывать лишь значимые пересечения – те, которые подтверждены высоким объемом.

С другой стороны, одни лишь всплески объема могут отмечать поворотные точки. Однако иногда они возникают в ходе событий, которые не получают продолжения. Поэтому для подтверждения необходима фактическая смена структуры тренда через пересечение линий. Это позволяет отсеивать всплески объема, не приводящие к развороту тренда. Эта синергия помогает уловить точный момент смены рыночного режима. Этот подход особенно убедителен на таймфреймах выше H4. Например, классический сценарий выглядит так: после длительного снижения крупная свеча бычьего поглощения при большом объеме может вызвать сближение и пересечение буферов скользящих средних Gator. Это классический разворотный сигнал, часто запускающий ралли продолжительностью в несколько сессий.

Здесь важен и психологический аспект. Многие трендовые трейдеры поверят в смену тренда значительно позже. Однако сочетание объема и пересечений позволяет трейдеру открыть позицию раньше, поскольку Gator пробуждается и переходит в активную фазу "питания". Это может обеспечить приемлемое соотношение риска и прибыли, поскольку стоп-лосс можно разместить сразу за опорной точкой, а новый тренд потенциально способен уйти далеко от нее.





Согласование таймфреймов (тренд Gator на старшем таймфрейме + вход по объему на младшем таймфрейме)

Наш заключительный сигнальный паттерн основан на согласовании нескольких таймфреймов. Бычий вариант согласования – это скорее стратегический сетап, использующий 2 таймфрейма для повышения надежности сигнала. Если на старшем таймфрейме H4 и на используемом для тестирования M30 осциллятор Gator явно находится в фазе "питания" или хотя бы в фазе "пробуждения" на H4, это может подтверждать наличие восходящего уклона тренда на макроуровне. Если A/D показывает накопление в течение нескольких недель на основном младшем таймфрейме, следует дождаться бычьего сигнала Gator, подтвержденного объемом и согласованного со старшим трендом.

Например, на младшем таймфрейме может наблюдаться откат или консолидация, во время которых Gator спит. Это может привести к бычьему пробою, как в паттерне 1, или к продолжению тренда после отката, как в паттерне 3, в направлении тренда старшего таймфрейма. Подтверждение по A/D следует получать на младшем, то есть основном, таймфрейме. Такое согласование – бычий паттерн на младшем таймфрейме внутри более крупного бычьего тренда – значительно повышает вероятность успеха. По сути, Gator на старшем таймфрейме выступает дополнительным фильтром тренда, а A/D на младшем таймфрейме дает точку входа, подтвержденную объемом. Еще один наглядный пример на рынке Forex – пара GBP/JPY на H4. Если она находится в восходящем тренде, скользящие средние Gator расходятся, а A/D растет, то локальный всплеск A/D на основном таймфрейме M30 может служить более надежным сигналом для открытия длинной позиции, поскольку она открывается по преобладающему тренду. Реализуем это на языке MQL5 следующим образом:

bool CSignalGator_AD::IsPattern_9( ENUM_POSITION_TYPE T) { if ( clrGreen == Color_UP(m_gator, X()) && clrGreen == Color_LO(m_gator, X()) && ( clrGreen == Color_UP(m_gator_h4, X()) || clrGreen == Color_LO(m_gator_h4, X())) ) { if ( T == POSITION_TYPE_BUY && Close(X()) > High(X() + 1 ) && AD(X()) < AD(X() + 1 ) && CloseH4(X()) > CloseH4(X() + 1 ) ) { return ( true ); } else if ( T == POSITION_TYPE_SELL && Close(X()) < Low(X() + 1 ) && AD(X()) < AD(X() + 1 ) && CloseH4(X()) < CloseH4(X() + 1 ) ) { return ( true ); } } return ( false ); }

Аналогично, медвежье согласование указывает на условия для короткой позиции в нисходящем тренде при устойчивом распределении на старшем таймфрейме. Это означает, что Gator указывает на тренд, а A/D – на распределение. Поскольку в данном случае Gator сам по себе не дает однозначного направленного сигнала, ценовое движение следует проверять на двух таймфреймах, как показано в приведенной выше реализации. Возможны например, небольшое ралли, завершающееся медвежьим разворотным сигналом, как в паттерне 8, или узкий диапазон, пробой которого вниз сопровождается пробуждением Gator, как в паттерне 1.

Это также может быть любой из ранее рассмотренных медвежьих паттернов на младшем таймфрейме, который начинает отрабатываться, пока направляющий, или макро-, таймфрейм указывает на условия, благоприятные для продавцов. Открытие короткой позиции в таких условиях повышает вероятность успешной сделки. Подтверждение по объему на таймфрейме входа означает, что текущее движение обоснованно, а Gator на старшем таймфрейме помогает убедиться, что это движение не идет против более широкого тренда. Результаты тестирования ниже показывают, что стратегия способна проходить форвардное тестирование с прибылью.

При реализации важно помнить: цель состоит в согласовании сигналов, а не в парализации торговых решений. При управлении сделками можно частично фиксировать прибыль на типичном уровне тейк-профита младшего таймфрейма. Важно также учитывать волатильность старшего таймфрейма, поскольку высокие значения ATR, вероятно, предполагают меньший размер позиции. Паттерн 9 – это подход, позволяющий рассматривать все сигналы в контексте и принимать более обоснованные торговые решения.





Заключение

В итоге мы рассмотрели последние пять сигнальных паттернов на основе осцилляторов Gator и A/D. Были рассмотрены ложные пробои, накопление внутри диапазонов, скрытые дивергенции, значимые развороты тренда и согласование нескольких таймфреймов – и это лишь часть тем. По-видимому, эти сетапы действительно улучшают результаты, поскольку все они смогли пройти форвардное тестирование с прибылью. При интерпретации опубликованных здесь отчетов о тестировании на коротком временном интервале следует учитывать обычные оговорки. В следующей статье мы посмотрим, что обучение с учителем может дать для отстающих паттернов 0, 3 и 4, уже рассмотренных в предыдущей статье.