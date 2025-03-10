Переосмысливаем классические стратегии (Часть II): Пробои индикатора Bollinger Bands

Введение

Индикатор Bollinger Bands («Полосы Боллинджера») — универсальный инструмент в торговых стратегиях, эффективный как для следования за трендом, так и для обнаружения потенциальных точек разворота. Технически индикатор состоит из экспоненциальной скользящей средней (EMA), которая сглаживает цену закрытия ценной бумаги. Эта центральная линия заключена между двумя дополнительными линиями, расположенными выше и ниже EMA, как правило, на 2 стандартных отклонения.



В этой статье постараемся эмпирически проанализировать преимущества стратегии с самого начала. Наша цель — помочь читателям, которые рассматривают использование полос Боллинджера, решить, подходит ли им эта стратегия. Кроме того, покажем, как можно использовать технические индикаторы для управления ИИ-моделями и, надеемся, для разработки более стабильных торговых стратегий.



Добились мы этого, обучив две равноценные ИИ-модели с помощью алгоритма линейного дискриминантного анализа и сравнив их друг с другом посредством перекрестной проверки временных рядов, опираясь при тестировании исключительно на библиотеку scikit-learn. Первую модель обучили просто предсказывать подъем и спад цены, а вторая научилась прогнозировать, как цена будет перемещаться между четырьмя зонами, обозначенными полосами Боллинджера. К разочарованию поклонников индикатора Bollinger Bands, эмпирические наблюдения привели нас к выводу, что непосредственный прогноз цены может быть эффективнее прогнозирования перехода между созданными полосами Боллинджера четырьмя зонами. Однако стоит отметить, что для настройки параметров индикатора не применялись методы оптимизации.

Цель этой статьи — продемонстрировать:



Как можно сравнить две возможные торговые стратегии аналитически.

Как с нуля реализовать линейный дискриминантный анализ на MQL5. Как создать стабильные торговые стратегии с применением ИИ.

Обзор стратегии и наших соображений



Термин «искусственный интеллект» (ИИ) небезосновательно считают одним из самых дезориентирующих в истории с точки зрения выбора названия. После прочтения этой статьи вы, вероятно, согласитесь, что «ИИ» — неправильное название. Как для автора, для меня проблема — в слове «интеллект». ИИ-модели не обладают интеллектом в человеческом смысле слова. Вместо этого они представляют собой интеллектуальные приложения алгоритмов оптимизации.



ИИ-модели в первую очередь предназначены для сведения к минимуму ошибок или получения максимальной прибыли в рамках системы. Однако решения на основании этих моделей не всегда практичны. Например, ИИ-система для минимизации потерь на торговом счете может прийти к выводу, что отказ от размещения сделок будет наилучшим решением, поскольку гарантирует отсутствие потерь. Хотя такое решение математически удовлетворяет рассматриваемой задаче, оно не имеет практического применения для торговли.



Как интеллектуальные специалисты по ИИ, мы должны обеспечивать тщательно спланированные ограничения для моделей. В рамках этой статьи будем управлять ИИ-моделями с помощью полос Боллинджера. Выделим четыре возможные зоны, в которых в любой момент времени может оказаться цена. Обратите внимание, что в конкретный момент цена может находиться только в одной из этих четырёх зон:

Зона 1. Цена полностью находится над полосами Боллинджера

Зона 2. Цена находится между средней и верхней полосами

Зона 3. Цена находится между нижней и средней полосами

Зона 4. Цена находится ниже нижней полосы

Научим модель понимать, как происходят перемещения цены между этими четырьмя зонами, и прогнозировать следующую зону, в которую переместится цена. Генерация торговых сигналов происходит при каждом переходе цены из одной зоны в другую. Например, если по прогнозу модели цена переместится из Зоны 2 в Зону 1, интерпретируем это как восходящее движение и инициируем ордер на покупку. Наши модель и советник будут полностью реализованы на встроенном языке MQL5.



Индикатор Bollinger Bands можно использовать в самых разных торговых стратегиях: от следования за трендом до определения точек поворота или разворота. Технически этот индикатор состоит из экспоненциальной скользящей средней (EMA), которая обычно сглаживает цену закрытия ценной бумаги. Она окружена двумя дополнительными полосами: одна расположена выше, а другая — ниже EMA, и каждая из них обычно устанавливается на уровне 2 стандартных отклонений.

Традиционно полосы Боллинджера используют для выявления уровней перекупленности и перепроданности. При достижении ценами верхней полосы Боллинджера они проявляют тенденцию снова снижаться до медианного значения, и такое поведение нередко справедливо и для нижней полосы. Это можно интерпретировать как дисконтирование ценной бумаги на 2 стандартных отклонения при достижении нижней полосы, что потенциально привлекает инвесторов к покупке актива с выгодной скидкой. Однако случается, что цены резко пробивают уровни полос Боллинджера и продолжают устойчивый тренд. К сожалению, проведенный нами статистический анализ показывает, что прогнозировать прорывы полос Боллинджера может оказаться сложнее, чем предсказать изменения цены.





Извлечение данных из терминала MetaTrader 5



Для начала откройте терминал MetaTrader5 и нажмите на иконку «Символ». Должен открыться список символов, доступных на вашем терминале.

Рис. 1. Подготовка к извлечению данных из терминала MetaTrader5.



Теперь нажмите на окне «Бары» и найдите символ, для которого хотите создать модель, а также выберите желаемый таймфрейм. В нашем примере я смоделирую дневной обменный курс для пары GBPUSD.





Рис. 2. Подготовка данных к экспорту.



Затем нажмите кнопку «Export Bars», и продолжим наш анализ на Python.





Анализ результатов наблюдений



Визуализируем взаимодействия между полосами Боллинджера и изменениями уровней цен.

Начнем с импорта необходимых библиотек.



#Import libraries import pandas as pd import numpy as np import seaborn as sns import pandas_ta as ta

#Read in the csv file csv = pd.read_csv( "/home/volatily/market_data/GBPUSD_Daily_20160103_20240131.csv" ,sep= "\t" )

#Define how far into the future we should forecast look_ahead = 20

#Add the Bollinger bands csv.ta.bbands(length= 30 ,std= 2 ,append=True)

#Add a column to show the future price csv[ "Future Close" ] = csv[ "Close" ].shift(-look_ahead)

Затем прочитаем файл .csv, сгенерированный для нашего эмпирического теста. Обратите внимание: мы передали параметр sep="\t" чтобы обозначить разделение файла .csv с помощью табуляции. Это стандартный вывод терминала MetaTrader5.Теперь определим наш горизонт прогнозирования.Рассчитаем полосы Боллинджера для используемых нами данных с помощью библиотеки Pandas TA.Далее нам понадобится столбец для хранения будущих цен закрытия.

Теперь маркируем свои данные. Будем использовать две метки: одна для обозначения изменения цены, а вторая — для обозначения изменения цены между зонами, образованными полосами Боллинджера. Изменения цены пометим как 1 для роста и 0 для снижения. Метки для полос Боллинджера были определены выше.

#Add the normal target, predicting changes in the close price csv[ "Price Target" ] = 0 csv[ "Price State" ] = 0 #Label the data our conditions #If price depreciated, our label is 0 csv.loc[csv[ "Close" ] < csv[ "Close" ].shift(look_ahead), "Price State" ] = 0 csv.loc[csv[ "Close" ] > csv[ "Future Close" ], "Price Target" ] = 0 #If price appreciated, our label is 1 csv.loc[csv[ "Close" ] > csv[ "Close" ].shift(look_ahead), "Price State" ] = 1 csv.loc[csv[ "Close" ] < csv[ "Future Close" ], "Price Target" ] = 1 #Label the Bollinger bands #The label to store the current state of the market csv[ "Current State" ] = - 1 #If price is above the upper-band, our label is 1 csv.loc[csv[ "Close" ] > csv[ "BBU_30_2.0" ], "Current State" ] = 1 #If price is below the upper-band and still above the mid-band,our label is 2 csv.loc[(csv[ "Close" ] < csv[ "BBU_30_2.0" ]) & (csv[ "Close" ] > csv[ "BBM_30_2.0" ]), "Current State" ] = 2 #If price is below the mid-band and still above the low-band,our label is 3 csv.loc[(csv[ "Close" ] < csv[ "BBM_30_2.0" ]) & (csv[ "Close" ] > csv[ "BBL_30_2.0" ]), "Current State" ] = 3 #Finally, if price is beneath the low-band our label is 4 csv.loc[csv[ "Close" ] < csv[ "BBL_30_2.0" ], "Current State" ] = 4 #Now we can add a column to denote the future state the market will be in csv[ "State Target" ] = csv[ "Current State" ].shift(-look_ahead)

Удалим все нулевые записи.

#Let's drop any NaN values csv.dropna(inplace=True)

Теперь мы готовы приступить к визуализации данных, начиная с изменений ценовых уровней с помощью диаграмм типа «ящик с усами». По оси y отобразим цены закрытия, а на оси x у нас будет два значения. Первое значение на оси x представляет собой обозначенные как 0 случаи в наших данных, когда цена падала. В пределах значения 0 можно наблюдать два «ящика с усами». Первый ящик с усами, показанный синим цветом, отображает случаи, когда цена снижалась на протяжении 20 свечей и продолжила падать в течение еще 20 свечей. Оранжевая диаграмма отображает случаи, когда цена падала на протяжении 20 свечей, но потом росла в течение следующих 20 свечей. Обратите внимание, что на собранных нами данных видно, что всякий раз, когда уровни цен опускались ниже 1.1, они всегда восстанавливались. И наоборот, над значением 1 по оси x тоже есть два ящика с усами. Первый ящик с усами (синий) обобщает случаи, когда цена росла, а затем падала, а второй ящик с усами (оранжевый) — случаи, когда цена росли и продолжала расти.

Обратите внимание: для значения 1, или, другими словами, когда цена растет на протяжении 20 свечей, выброс («хвост») от синего ящика с усами больше, чем от оранжевого. Это может указывать на то, что при всяком повышении обменного курса GBPUSD до уровня 1.5 он стремится снизиться, тогда как в столбце 0 при падении обменного курса примерно до уровня 1.1 видно, что цена имеет тенденцию к развороту и началу роста.

#Notice that the tails of the box plots have regions where they stop overlapping these zones may guide us as boundaries sns.boxplot(data=csv,x= "Price State" ,y= "Close" ,hue= "Price Target" )





Рис. 3. Визуализация изменений ценовых уровней.



Кроме того, можно выполнить сходные визуализации с помощью состояний, определяемых полосами Боллинджера. Как и прежде, цена закрытия будет на оси y, а текущее положение цены в пределах полос Боллинджера будет отмечено четырьмя значениями на оси x. Обратите внимание: хвосты ящиков с усами имеют области, в которых они е перекрываются естественным образом. Такие области потенциально могут служить границами классификации. Например, обратите внимание: когда цена находится в состоянии 4 или полностью под полосами Боллинджера и при этом приближается к уровню 1.1, она, по-видимому, каждый раз отскакивает.

#Notice that the tails of the box plots have regions where they stop overlapping these zones may guide us as boundaries sns.boxplot(data=csv,x= "Current State" ,y= "Close" ,hue= "Price Target" )









Рис. 4. Визуализация поведения цены в пределах 4 зон индикатора Bollinger Bands.

Более того, мы можем также визуализировать процесс переходов цены между четырьмя состояниями полос Боллинджера с помощью ящика с усами. Например, у приведенного ниже ящика с усами цена закрытия показана на оси y, а четыре значения на оси x обозначают четыре зоны, созданные полосами Боллинджера. Каждая диаграмма показывает в результате, куда перешла цена после появления в той или иной зоне. Проинтерпретируем совокупные данные. Обратите внимание, что для первого значения, состояния 1, есть только три ящика с усами. Это означает, что из состояния 1 цена переходит только в три возможных состояния: либо остается в состоянии 1, либо переходит в состояние 2 или 3.

#Notice that the tails of the box plots have regions where they stop overlapping these zones may guide us as boundaries sns.boxplot(data=csv,x= "Current State" ,y= "Close" ,hue= "State Target" )





Рис. 5. Визуализация поведения цены в 4 зоах.



Создадим точный график с ценой закрытия по оси y и двумя значениями по оси x. Первое значение (Price State 0) указывает на примеры падения цены за пределы предыдущих 10 свечей. Над состоянием State 0 находится облако синих и оранжевых точек. Эти точки представляют собой случаи, когда после падения в течение 10 свечей цена либо продолжала падать, либо разворачивалась и начинала расти в течение последующих 10 свечей соответственно. Обратите внимание: нет четкого разделения между случаями, когда цена продолжала падать и когда она разворачивалась и начинала расти. Видимо, четко определенная точка разделения — только момент, когда цена приближается к крайним значениям. Например, на всех ценовых уровнях ниже 1.1 в состоянии 0 цена последовательно восстанавливалась.

#we have very poor separation in the data sns.catplot(data=csv,x= "Price State" ,y= "Close" ,hue= "Price Target" )





Рис. 6. Визуализация разделения в наборе данных.

Можем выполнить те же визуализации с помощью четырех состояний, заданных полосами Боллинджера. И снова видим, что синие и оранжевые точки лучше всего разделяются на крайних ценовых уровнях.



#Visualizing the separation of data in the Bollinger band zones sns.catplot(data=csv,x= "Current State" ,y= "Close" ,hue= "Price Target" )





Рис. 7. Визуализация разделения данных в зонах полос Боллинджера.



Теперь можно создать точечную диаграмму со значением закрытия по оси x и будущей ценой закрытия по оси y. Окрасим точки в оранжевый или синий цвет в зависимости от того, выросла или упала цена за предшествующие 20 свечей. Представьте, что вы проводите золотую линию из нижнего левого в верхний правый угол графика. Все точки выше этой золотой линии представляют собой случаи, когда цена в конечном итоге росла в течение следующих 20 свечей, независимо от того, падала она (синие) или росла (оранжевые) за предыдущие 20 свечей. Обратите внимание, что по обе стороны от золотой линии располагаются и синие, и оранжевые точки.



Более того, следует отметить, что при размещении воображаемой красной линии на уровне закрытия 1.3 многие синие и оранжевые точки касались бы этой линии. Это значит, что, помимо текущей цены закрытия, на будущую цену закрытия влияют и другие переменные. Другой способ интерпретации этих наблюдений состоит в том, что одно и то же входное значение может приводить к разным выходным данным, а это указывает на зашумление нашего набора данных!

#Notice that using the price target gives us beautiful separation in the data set sns.scatterplot(data=csv,x= "Close" ,y= "Future Close" ,hue= "Price Target" )

Рис. 8. В нашем наборе данных очень незначительное естественное разделение.

Теперь выполним ту же визуализацию с помощью целевого состояния полос Боллинджера для окрашивания точечной диаграммы. Обратите внимание, что при использовании полос Боллинджера у нас наблюдается очень незначительное разделение в наборе данных. Визуально это представляется еще худшим вариантом разделения, чем тот, который мы получили, просто использовав саму цену.



#Using the Bollinger bands to define states, however, gives us rather mixed separation sns.scatterplot(data=csv,x= "Close" ,y= "Future Close" ,hue= "Current State" )





Рис. 9. Визуализация разделения в наборе данных созданного зонами в полосах Боллинджера.

Теперь проведем наши аналитические тесты, чтобы определить, достигнем мы большей точности в прогнозировании изменений ценовых уровней или изменений состояний полос Боллинджера. Сначала импортируем необходимые библиотеки.



#Now let us compare our accuracy forecasting the original price target and the new Bollinger bands target from sklearn.discriminant_analysis import LinearDiscriminantAnalysis from sklearn.model_selection import TimeSeriesSplit from sklearn.metrics import accuracy_score

Далее определим параметры перекрестной проверки временных рядов. Первый параметр, splits, указывает количество разделов, которые нужно создать из наших данных. Второй параметр, gap, определяет размер разрыва для каждого раздела. Этот разрыв должен быть, как минимум, такого же размера, как горизонт прогнозирования.



#Now let us define the cross validation parameters splits = 10 gap = look_ahead

Теперь можно создать наш объект временных серий, который даст нам соответствующие показатели для обучающего и тестового наборов. В нашем примере он сгенерирует 10 пар индексов для обучения и оценки этой модели.



#Now create the cross validation object tscv = TimeSeriesSplit(n_splits=splits,gap=gap)

Затем создадим DataFrame, чтобы хранить точность нашей модели для прогнозирования каждой цели.



#We need a dataframe to store the accuracy associated with each target target_accuracy = pd.DataFrame(index=np.arange( 0 ,splits),columns=[ "Price Target Accuracy" , "New Target Accuracy" ])

Теперь определим входные данные для нашей модели.

#Define the inputs predictors = [ "Open" , "High" , "Low" , "Close" ] target = "Price Target"

Проведем перекрестную проверку.

#Now let us perform the cross validation for i,(train,test) in enumerate(tscv.split(csv)): #First initialize the model model = LinearDiscriminantAnalysis() #Now train the model model.fit(csv.loc[train[ 0 ]:train[- 1 ],predictors],csv.loc[train[ 0 ]:train[- 1 ],target]) #Now record the accuracy target_accuracy.iloc[i, 0 ] = accuracy_score(csv.loc[test[ 0 ]:test[- 1 ],target],model.predict(csv.loc[test[ 0 ]:test[- 1 ],predictors]))

Наконец, можно проанализировать результаты тестов.

target_accuracy

Рис. 10. Наша модель показала лучшие результаты при непосредственном прогнозировании изменений цены.



Как упоминалось ранее, тесты показали, что наша модель более эффективна в прогнозировании уровней цен, чем переходов полос Боллинджера. Однако следует отметит, что в среднем эти две стратегии не имеют значительных различий.



Затем реализуем стратегию в коде MQL5 для тестирования ее на исторических данных и посмотрим, как она работает на реальных рыночных данных



Реализация стратегии



Для начала импортируем необходимые библиотеки, которые мы будем использовать везде в программе.

#property copyright "Gamuchirai Zororo Ndawana" #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include <Trade/Trade.mqh> CTrade Trade;

Далее определим пользовательские входные данные, например период полос Боллинджера и стандартное отклонение.

input double bband_deviation = 2.0 ; input int bband_period = 60 ; input int look_ahead = 10 ; int input lot_multiple = 1 ; int input fetch = 200 ; input double stop_loss_values = 1 ;

После этого определим глобальные переменные, которые будут использованы в нашем приложении.

int bband_handler; vector bband_high_reading = vector ::Ones(fetch); vector bband_mid_reading = vector ::Ones(fetch); vector bband_low_reading = vector ::Ones(fetch); double minimum_volume; double ask_price; double bid_price; vector input_data = vector ::Zeros(fetch); int training_output_array[]; vector output_data = vector ::Zeros(fetch); double variance; int classes = 4 ; vector mean_values = vector ::Zeros(classes); vector probability_values = vector ::Zeros(classes); vector total_class_count = vector ::Zeros(classes); bool model_trained = false ; bool training_procedure_running = false ; int forecast = 0 ; double discriminant_values[ 4 ]; int current_state = 0 ;

Далее следует задать функцию инициализации нашего советника. В этой функции инициализируем индикатор Bollinger Band и получим важные рыночные данные.

int OnInit () { bband_handler = iBands ( _Symbol , PERIOD_CURRENT ,bband_period, 0 ,bband_deviation, PRICE_CLOSE ); minimum_volume = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_MIN ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

После этого определим основные вспомогательные функции, чтобы разбить наш код на более мелкие и более управляемые сегменты. Первая функция, которую мы создадим, будет отвечать за обновление рыночных данных.

void update_technical_data( void ) { ask_price = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); bid_price = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); }

Затем нужно реализовать функцию, которая организует процедуру инициализации. Эта функция гарантирует, что мы получим обучающие данные, подберем максимально подходящие параметры модели и начнем делать прогнозы в правильной последовательности.

void model_initialize( void ) { Print ( "Initializing the model" ); int input_start = 1 + (look_ahead * 2 ); int output_start = 1 + look_ahead; fetch_input_data(input_start,fetch); fetch_output_data(output_start,fetch); fit_lda_model(); }

После этого определим функцию, отвечающую за выборку входных данных для обучения данных. Важно отметить, что входные данные модели будут содержать текущее состояние рынка, а именно — какую зону рынок занимает в настоящий момент. Затем модель спрогнозирует, в какую зону рынок переместится в дальнейшем.

void fetch_input_data( int f_start, int f_fetch) { bband_mid_reading.CopyIndicatorBuffer(bband_handler, 0 ,f_start,f_fetch); bband_high_reading.CopyIndicatorBuffer(bband_handler, 1 ,f_start,f_fetch); bband_low_reading.CopyIndicatorBuffer(bband_handler, 2 ,f_start,f_fetch); vector historical_prices; historical_prices. CopyRates ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , COPY_RATES_CLOSE ,f_start,f_fetch); input_data.Resize(f_fetch); for ( int i = 0 ; i < f_fetch;i++) { if (historical_prices[i] > bband_high_reading[i]) { input_data[i] = 1 ; } else if ((historical_prices[i] < bband_high_reading[i]) && (historical_prices[i] > bband_mid_reading[i])) { input_data[i] = 2 ; } else if ((historical_prices[i] < bband_mid_reading[i]) && (historical_prices[i] > bband_low_reading[i])) { input_data[i] = 3 ; } else if (historical_prices[i] < bband_low_reading[i]) { input_data[i] = 4 ; } } Print (input_data); }

В перспективе нам потребуется функция, чтобы извлекать выходные данные для нашей модели. Эта задача сложнее, чем извлечение входных данных. Нам нужно не только зафиксировать конечную зону, куда переместилась цена, но и отследить, сколько раз каждая зона была результатом. Такой подсчет имеет решающее значение для оценки параметров нашей LDA-модели на более позднем этапе.



С этого момента мы готовы внедрить нашу LDA-модель. Есть разные методы подгонки параметров модели; сегодня сконцентрируемся на одном конкретном подходе.



void fetch_output_data( int f_start, int f_fetch) { Print ( "Fetching output data" ); bband_mid_reading.CopyIndicatorBuffer(bband_handler, 0 ,f_start,(f_fetch)); bband_high_reading.CopyIndicatorBuffer(bband_handler, 1 ,f_start,(f_fetch)); bband_low_reading.CopyIndicatorBuffer(bband_handler, 2 ,f_start,(f_fetch)); vector historical_prices; historical_prices. CopyRates ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , COPY_RATES_CLOSE ,f_start,f_fetch); total_class_count[ 0 ] = 0 ; total_class_count[ 1 ] = 0 ; total_class_count[ 2 ] = 0 ; total_class_count[ 3 ] = 0 ; ArrayResize (training_output_array,f_fetch); for ( int i = 0 ; i < f_fetch;i++) { if (historical_prices[i] > bband_high_reading[i]) { training_output_array[i] = 1 ; total_class_count[ 0 ] += 1 ; } else if ((historical_prices[i] < bband_high_reading[i]) && (historical_prices[i] > bband_mid_reading[i])) { training_output_array[i] = 2 ; total_class_count[ 1 ] += 1 ; } else if ((historical_prices[i] < bband_mid_reading[i]) && (historical_prices[i] > bband_low_reading[i])) { training_output_array[i] = 3 ; total_class_count[ 2 ] += 1 ; } else if (historical_prices[i] < bband_low_reading[i]) { training_output_array[i] = 4 ; total_class_count[ 3 ] += 1 ; } } Print ( "Final state of output vector" ); ArrayPrint (training_output_array); Print (total_class_count); }

Процесс довольно непрост и требует подробных разъяснений. Сначала вычислим общую сумму всех входных значений, соответствующих каждому классу на выходе. Например, для каждого случая, где целью была 1, вычислим сумму всех входных значений, сопоставленных с выходом 1, и так далее для каждого класса на выходе. Затем вычислим среднее значение X для каждого класса. Если бы имелось несколько наборов входных данных, мы рассчитали бы среднее значение для каждого. Затем на основе данных обучающего набора приступим к определению вероятности того, что каждый класс окажется фактической целью. После этого вычислим дисперсию X для каждого класса y. Наконец, обновим флаги, чтобы обозначить завершение процедуры обучения.

void fit_lda_model( void ) { double sum_class_one = 0 ; double sum_class_two = 0 ; double sum_class_three = 0 ; double sum_class_four = 0 ; for ( int i = 0 ; i < fetch;i++) { if (training_output_array[i] == 1 ) { sum_class_one += input_data[i]; } else if (training_output_array[i] == 2 ) { sum_class_two += input_data[i]; } else if (training_output_array[i] == 3 ) { sum_class_three += input_data[i]; } else if (training_output_array[i] == 4 ) { sum_class_four += input_data[i]; } } Print ( "Class 1: " ,sum_class_one, " Class 2: " ,sum_class_two, " Class 3: " ,sum_class_three, " Class 4: " ,sum_class_four); mean_values[ 0 ] = sum_class_one / fetch; mean_values[ 1 ] = sum_class_two / fetch; mean_values[ 2 ] = sum_class_three / fetch; mean_values[ 3 ] = sum_class_four / fetch; Print ( "Mean values" ); Print (mean_values); for ( int i= 0 ;i<classes;i++) { probability_values[i] = total_class_count[i] / fetch; } Print ( "Class probability values" ); Print (probability_values); Print ( "Calculating the variance" ); double squared_difference[ 4 ]; for ( int i = 0 ; i < fetch;i++) { if (training_output_array[i] == 1 ) { squared_difference[ 0 ] = MathPow ((input_data[i]-mean_values[ 0 ]), 2 ); } else if (training_output_array[i] == 2 ) { squared_difference[ 1 ] = MathPow ((input_data[i]-mean_values[ 1 ]), 2 ); } else if (training_output_array[i] == 3 ) { squared_difference[ 2 ] = MathPow ((input_data[i]-mean_values[ 2 ]), 2 ); } else if (training_output_array[i] == 4 ) { squared_difference[ 3 ] = MathPow ((input_data[i]-mean_values[ 3 ]), 2 ); } } Print ( "Squared difference value for each output value of y" ); ArrayPrint (squared_difference); variance = ( 1.0 /(fetch - 4.0 )) * (squared_difference[ 0 ] + squared_difference[ 1 ] + squared_difference[ 2 ] + squared_difference[ 3 ]); Print ( "Variance: " ,variance); model_trained = true ; training_procedure_running = false ; }

Для создания прогноза с помощью нашей модели начнем с получения последних входных данных с рынка. С помощью этих входных данных рассчитаем дискриминантную функцию для каждого возможного класса. Класс с максимальным значением дискриминантной функции будет нашим прогнозируемым классом.



В MQL5 массивы предлагают полезную функцию ArrayMaximum(), которая возвращает индекс наибольшего значения в одномерном массиве. Поскольку индексы массивов равны нулю, добавляем 1 к результату ArrayMaximum() для получения прогнозируемого класса.

int model_forecast( void ) { fetch_input_data( 0 , 1 ); current_state = input_data[ 0 ]; Print ( "Calculating discriminant values." ); for ( int i = 0 ; i < classes; i++) { discriminant_values[i] = (input_data[ 0 ] * (mean_values[i]/variance) - ( MathPow (mean_values[i], 2 )/( 2 *variance)) + ( MathLog (probability_values[i]))); } ArrayPrint (discriminant_values); return ( ArrayMaximum (discriminant_values) + 1 ); }

После получения от нашей модели прогноза следующим шагом будет его интерпретация и принятие соответствующего решения. Как упоминалось ранее, торговые сигналы генерируются, когда модель предсказывает, что цена будет перемещаться в другую зону:



Если по прогнозу предстоит движение из зоны 1 в зону 2, это вызывает сигнал на продажу. И наоборот, прогноз перехода из зоны 4 в зону 3 указывает на сигнал к покупке. Однако, если прогноз предполагает, что цена останется в той же зоне (например, из зоны 1 в зону 1), это не генерирует сигнал на вход.

void find_entry( void ) { if (forecast != current_state) { if (forecast > current_state) { Trade.Sell(minimum_volume * lot_multiple, _Symbol ,bid_price,(bid_price + stop_loss_values),(bid_price - stop_loss_values)); } else { Trade.Buy(minimum_volume * lot_multiple, _Symbol ,ask_price,(ask_price - stop_loss_values),(ask_price +stop_loss_values)); } } }

Наконец, обработчик событий OnTick() отвечает за управление потоком событий и гарантирует, что мы торгуем только в том случае, если наша модель была обучена, а также обеспечивает соблюдение других установленных нами условий торговли.

void OnTick () { update_technical_data(); switch (model_trained) { case ( true ): if ( PositionsTotal () == 0 ) { forecast = model_forecast(); Comment ( "Model forecast: " ,forecast); find_entry(); } break ; default : if (!training_procedure_running) { Print ( "Our model has not been trained, starting the training procedure now." ); model_initialize(); } break ; } }

Рис. 11. Наша торговая система в действии.



Ограничения

До сих пор наша стратегия сталкивается с существенным ограничением: ее может быть нелегко интерпретировать. Если модель предсказывает, что цена останется в той же зоне, нам не хватает точной информации относительно того, вырастут цены или упадут. Такой компромисс обусловлен нашим решением классифицировать состояния рынка на четыре отдельные зоны, что увеличивает точность, но при этом снижает прозрачность по сравнению с прямым прогнозированием движений цен. Кроме того, при таком подходе генерируется меньше торговых сигналов, поскольку до того, как предпринять какие-либо действия, приходится ждать, пока модель сделает прогноз изменения зоны.





Заключение

В заключение отметим, что наша стратегия использует возможности машинного обучения, в частности линейного дискриминантного анализа (LDA), интегрированные с полосами Боллинджера для получения торговых сигналов. Обеспечивая более высокую точность, выбранный нами подход отчасти жертвует прозрачностью. В целом трейдерам может быть выгоднее прогнозировать изменения цены, чем прорывы полос Боллинджера.

