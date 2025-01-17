Торговый инструментарий MQL5 (Часть 2): Расширение и применение EX5-библиотеки для управления позициями

Введение

В первой статье мы подробно проанализировали библиотеки кода MQL5. Мы рассмотрели различные типы библиотек, их преимущества, создание EX5-библиотек и компоненты файла исходного кода библиотеки (.mq5). Это дало нам прочную основу для изучения EX5-библиотек и процесса их создания. Затем мы создали практический пример EX5-библиотеки управления позициями, демонстрирующий, как реализовывать экспортируемые функции в MQL5-коде.

В этой статье мы расширим EX5-библиотеку для управления позициями и создадим два базовых советника. Один из этих примеров советников будет использовать графическую торговую и информационную панель, демонстрируя, как импортировать и внедрять EX5-библиотеку для управления позициями на практике. Это послужит реальным примером того, как создать и интегрировать EX5-библиотеку в ваш код MQL5. Для начала разберем процесс импортирования и использования уже разработанной и скомпилированной двоичной библиотеки .ex5.





Как импортировать и использовать EX5-библиотеку

Для импорта и использования EX5-библиотеки в вашем MQL5-коде (советники, пользовательские индикаторы, скрипты или сервисы), необходимо добавить директивы #import под директивами #property в заголовке или верхней части файла исходного кода. Чтобы включить скомпилированную бинарную библиотеку, начните с указания директивы#import, за которой следует путь к файлу, где хранится библиотека. По умолчанию MQL5 ищет библиотеки в двух местах, чтобы сэкономить время на обращение к ним напрямую в коде. Первое место — это папка MQL5/Libraries , которая является предопределенным местом по умолчанию для хранения библиотек. Если библиотека там не найдена, MQL5 выполнит поиск в папке, где находится сама MQL-программа. Если ваша EX5-библиотека хранится непосредственно в папке MQL5/Libraries/ или в той же папке, что и исходный код, просто укажите имя библиотеки, заключенное в двойные кавычки, после директивы #import, не указывая путь к папке.

После указания пути к папке библиотеки укажите библиотеки, а затем расширение .ex5 . На следующей новой строке добавьте определения или описания всех экспортированных прототипов функций, которые необходимо импортировать в ваш код. Наконец, завершите сегмент кода импорта другой директивой #import для закрытия.

#import "FilePath/LibraryName.ex5" int FunctionPrototype1(); void FunctionPrototype2( bool y); bool FunctionPrototype3( double x); #import

При объявлении директивы import необходимо указать расширение .ex5 после имени библиотеки. Если не указывать расширение, это будет означать, что вы импортируете библиотеку .DLL по умолчанию.

Вы также можете импортировать и реализовать несколько .ex5-библиотек в одном файле MQL5. Структура кода для импорта нескольких .ex5-библиотек похожа на импорт одной библиотеки. Единственное отличие - расположение закрывающих директив #import. Для импорта нескольких библиотек за закрывающей директивой #import первой библиотеки должно следовать имя следующей импортируемой .ex5-библиотеки. Это закроет первую директиву import, одновременно инициируя следующую и так далее. При закрытии последней директивы import последней библиотеки убедитесь, что она заканчивается без имени библиотеки.

#import "FilePath/LibraryName.ex5" int FunctionPrototype1(); void FunctionPrototype2( bool y); #import "FilePath/SecondLibraryName.ex5" bool FunctionPrototype(); string FunctionPrototype2( bool z); #import

При работе с несколькими библиотеками в MQL5 необходимо дать каждой уникальное имя. Неважно, хранятся ли все эти библиотеки в разных папках, наличие разных имен является обязательным условием, чтобы не возникало ошибок.

Каждая библиотека создает свою собственную изолированную среду или "пространство имен" (namepsace). Это означает, что функции внутри библиотеки связаны с именем этой библиотеки. Вы можете свободно называть функции внутри библиотеки, не беспокоясь о конфликтах, даже если они совпадают с именами встроенных функций. Однако обычно рекомендуется избегать подобных наименований для большей ясности.

Если в разных библиотеках есть функции с одинаковыми именами, система отдаст приоритет функциям на основе определенных правил. Это предотвращает путаницу при вызове функций с одинаковыми именами. После успешного импорта прототипов функций библиотеки вы можете легко интегрировать их в свой код и обрабатывать их так же, как и любые другие локальные функции, которые вы определили самостоятельно.

Далее в статье я подробно объясняю, как внедрять и использовать EX5-библиотеки на практике. Вы найдете две подробные демонстрации: в одной мы пишем код советника на основе торговой стратегии VIDyA, а в другой — с использованием графического пользовательского интерфейса (GUI). Эти советники будут интегрировать и использовать нашу специально разработанную EX5-библиотеку для управления позициями. Эти практические примеры предоставят ценную информацию о внедрении EX5-библиотек в реальные советники.





Распространенные ошибки выполнения EX5-библиотеки

Отладка EX5-библиотек может оказаться сложной задачей, поскольку наиболее распространенные ошибки, связанные с импортированными функциями прототипа, возникают во время выполнения при загрузке окончательно скомпилированного MQL5-приложения в торговый терминал. Эти ошибки обычно возникают из-за ошибок в директивах import, в частности - в путях или именах файлов библиотеки, описаниях прототипов функций, типах, именах, полных списках параметров и возвращаемых значениях во время объявлений import. Перед компилятором не стоит задача обнаруживать эти ошибки декларации импорта во время компиляции, поскольку он не может получить доступ к исходному коду импортированной библиотеки, так как она инкапсулирована и уже скомпилирована в двоичный исполняемый формат (.ex5).

Любой файл исходного кода, содержащий эти ошибки, будет успешно скомпилирован, но при попытке загрузить скомпилированное MQL5-приложение в торговый терминал возникнут ошибки выполнения. Эти ошибки отображаются либо на вкладке "Эксперты" или "Журнал" терминала MetaTrader 5. Вот наиболее распространенные ошибки:

Unresolved Import Function Call: (cannot find 'Function_Name' in 'Library_Name.ex5')

Описание : Эта ошибка выполнения возникает при попытке загрузить приложение MQL5 на график MetaTrader 5 и отображается на вкладке "Эксперты" . Ошибка вызвана неправильными определениями или описаниями прототипов функций, такими как тип, имя или параметры, предоставленными в директив import библиотеки.

: Эта ошибка выполнения возникает при попытке загрузить приложение MQL5 на график MetaTrader 5 и отображается на вкладке . Ошибка вызвана неправильными определениями или описаниями прототипов функций, такими как тип, имя или параметры, предоставленными в директив import библиотеки.

Решение: Убедитесь, что сегмент кода import библиотеки содержит правильные определения прототипов функций и перекомпилируйте ваш код.



Cannot Open File 'Library_Name.ex5': (loading of ExpertAdvisor_Name (GBPJPY,M15) failed [0])

Описание : Эта ошибка выполнения возникает при попытке загрузить приложение MQL5 на график MetaTrader 5 и отображается на вкладке "Журнал" . Ошибка возникает, когда импортированный файл EX5-библиотеки не может быть найден и загружен.

: Эта ошибка выполнения возникает при попытке загрузить приложение MQL5 на график MetaTrader 5 и отображается на вкладке . Ошибка возникает, когда импортированный файл EX5-библиотеки не может быть найден и загружен.

Решение: Убедитесь, что сегмент кода import содержит правильный путь к библиотеке и перекомпилируйте код.





Хотя при работе с импортированными библиотеками в MQL5 могут возникать и другие ошибки, указанные выше ошибки выполнения являются наиболее распространенными среди начинающих разработчиков. Эти ошибки легко пропустить и они не предназначены для обнаружения компилятором во время компиляции.





Как обновлять и повторно разворачивать EX5-библиотеки

Важно соблюдать правильную последовательность при повторном развертывании EX5-библиотек после каждого обновления, чтобы гарантировать, что новые изменения будут правильно интегрированы в проекты MQL5, использующие библиотеку. Последовательность компиляции является наиболее важным шагом в обновлении и повторном развертывании библиотек в MQL5. Выполните следующие действия, чтобы гарантировать, что все новые изменения и обновления будут использованы во всех проектах, импортирующих библиотеку:

Скомпилируйте новый EX5-файл: Начните с компиляции обновленного файла исходного кода библиотеки .mq5 для создания нового исполняемого двоичного файла .ex5. Обновите импортируемые прототипы функций: Во всех проектах MQL5, использующих EX5-библиотеку, обновите все определения import прототипов функций, если они изменились в очередном обновлении .ex5-библиотеки. Скомпилируйте проекты: Перекомпилируйте все MQL5-проекты, реализующие EX5-библиотеку.

Соблюдая эту последовательность, вы обеспечите интеграцию всех обновлений EX5-библиотеки во все проекты, импортирующие эту библиотеку.

Функция трейлинга уровня стоп-лосс

Прежде чем мы сможем реализовать нашу библиотеку для управления позициями, давайте расширим ее, добавив несколько важных функций. Начнем с добавления модуля или функции управления трейлинг-стоп-лоссом, поскольку наша библиотека не будет полной без этой важной функции. Трейлинг-стоп является важной частью любой торговой стратегии, поскольку при правильной реализации он может увеличить прибыльность системы и общий уровень успеха.

Назовем функцию трейлинг-стоп-лосса SetTrailingStopLoss(). Она будет отвечать за установку скользящего стоп-уровня для открытой позиции с использованием тикета позиции в качестве механизма фильтрации. Она возьмет номер тикета позиции и желаемый скользящий стоп-лосс в пипсах (пунктах) в качестве аргументов или параметров и попытается обновить стоп-лосс позиции на торговом сервере при выполнении определенных условий. Функцию следует вызывать непрерывно на каждом тике, чтобы изменять скользящий стоп-лосс в режиме реального времени, поскольку статус целевых позиций постоянно меняется.

Сначала функция проверяет, разрешена ли торговля и действителен ли указанный скользящий стоп-лосс в пипсах (пунктах). Затем она выберет позицию, извлечет и сохранит всю необходимую информацию о символе и рассчитает цену трейлинг-стоп-лосса. Если рассчитанная цена верна, она отправит на торговый сервер приказ на установку стоп-лосса. Если ордер успешно выполнен, функция вернет true, если нет - false.

Начнем с определения функции. Функция трейлинг-стоп-лосса будет иметь тип bool и будет содержать два параметра:

ulong positionTicket - уникальный идентификатор позиции, которую мы изменим. int trailingStopLoss - желаемый уровень стоп-лосса в пипсах (пунктах) от текущей цены позиции.

Ключевое слово export указывает, что эту библиотечную функцию можно вызвать из любого файла исходного кода MQL5 или проекта, который ее импортирует.

bool SetTrailingStopLoss( ulong positionTicket, int trailingStopLoss) export { }

Нам нужно проверить, разрешена ли торговля, а также то, что параметр trailingStopLoss выше нуля. Если какое-либо условие не выполняется, мы выходим из функции и возвращаем false для прекращения операции.

if (!TradingIsAllowed() || trailingStopLoss == 0 ) { return ( false ); }

Далее подтверждаем и выбираем позицию, используя предоставленный positionTicket. Если выбрать позицию не удалось, выводим сообщение об ошибке и выходим из функции.

ResetLastError (); if (! PositionSelectByTicket (positionTicket)) { Print ( "\r

_______________________________________________________________________________________" ); Print ( __FUNCTION__ , ": Selecting position with ticket:" , positionTicket, " failed. ERROR: " , GetLastError ()); return ( false ); }

Затем создаем несколько переменных, которые помогут нам хранить и проверять скользящий стоп-лосс. Начнем с создания переменной slPrice для хранения рассчитанной цены трейлинг-стоп-лосса, а затем сохраним свойства позиции, такие как символ, цена входа, объем, текущие цены стоп-лосса и тейк-профита, а также тип позиции.

double slPrice = 0.0 ; string positionSymbol = PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ); double entryPrice = PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ); double volume = PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); double currentPositionSlPrice = PositionGetDouble ( POSITION_SL ); double currentPositionTpPrice = PositionGetDouble ( POSITION_TP ); ENUM_POSITION_TYPE positionType = ( ENUM_POSITION_TYPE ) PositionGetInteger ( POSITION_TYPE );

Аналогичным образом мы продолжаем сохранять различные свойства символа, связанные с выбранной позицией. Эти свойства также будут использоваться позже для проверки и расчета трейлинг-стоп-лосса.

int symbolDigits = ( int ) SymbolInfoInteger (positionSymbol, SYMBOL_DIGITS ); int symbolStopLevel = ( int ) SymbolInfoInteger (positionSymbol, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL ); double symbolPoint = SymbolInfoDouble (positionSymbol, SYMBOL_POINT ); double positionPriceCurrent = PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_CURRENT ); int spread = ( int ) SymbolInfoInteger (positionSymbol, SYMBOL_SPREAD );

Проверяем меньше ли указанное значение стоп-лосса, чем стоп-уровень символа. Если да, корректируем трейлинг-стоп-лосс так, чтобы он был равен стоп-уровню символа.

if (trailingStopLoss < symbolStopLevel) { trailingStopLoss = symbolStopLevel; }

Следующий шаг включает расчет цены скользящего стоп-лосса на основе того, является ли позиция покупкой или продажей. Для позиций на покупку цена стоп-лосса устанавливается ниже текущей цены, а для позиций на продажу — выше текущей цены. Мы также проверяем, находится ли рассчитанная цена стоп-лосса в допустимых пределах.

if (positionType == POSITION_TYPE_BUY ) { slPrice = positionPriceCurrent - (trailingStopLoss * symbolPoint); if (slPrice < entryPrice || slPrice < currentPositionSlPrice) { return ( false ); } } else { slPrice = positionPriceCurrent + (trailingStopLoss * symbolPoint); if (slPrice > entryPrice || slPrice > currentPositionSlPrice) { return ( false ); } }

Перед установкой трейлинг-стоп-лосса давайте выведем данные позиции в журнале MetaTrader 5. Сюда входят символ, тип позиции, объем, цена входа, текущие цены стоп-лосса и тейк-профита, а также другая важная информация.

string positionProperties = "--> " + positionSymbol + " " + EnumToString (positionType) + " Trailing Stop Loss Modification Details" + " <--\r

" ; positionProperties += "------------------------------------------------------------\r

" ; positionProperties += "Ticket: " + ( string )positionTicket + "\r

" ; positionProperties += "Volume: " + StringFormat ( "%G" , volume) + "\r

" ; positionProperties += "Price Open: " + StringFormat ( "%G" , entryPrice) + "\r

" ; positionProperties += "Current SL: " + StringFormat ( "%G" , currentPositionSlPrice) + " -> New Trailing SL: " + ( string )slPrice + "\r

" ; positionProperties += "Current TP: " + StringFormat ( "%G" , currentPositionTpPrice) + "\r

" ; positionProperties += "Comment: " + PositionGetString ( POSITION_COMMENT ) + "\r

" ; positionProperties += "Magic Number: " + ( string ) PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ) + "\r

" ; positionProperties += "---" ; Print (positionProperties);

Сбрасываем структуры tradeRequest и tradeResult до нуля. Затем мы инициализируем параметры, необходимые для установки стоп-лосса и тейк-профита.

ZeroMemory (tradeRequest); ZeroMemory (tradeResult); tradeRequest.action = TRADE_ACTION_SLTP ; tradeRequest.position = positionTicket; tradeRequest.symbol = positionSymbol; tradeRequest.sl = slPrice; tradeRequest.tp = currentPositionTpPrice;

Наконец, мы сбрасываем кэш ошибок и отправляем ордер на торговый сервер до тех пор, пока он не будет успешно выполнен или пока не будет выполнена 101 повторная попытка. Если ордер успешно выполнен, мы выводим сообщение об этом, возвращаем true и выходим из функции. Если запрос ордера не выполнен, обрабатываем ошибку, возвращаем false и выходим из функции.

ResetLastError (); for ( int loop = 0 ; loop <= 100 ; loop++) { if ( OrderSend (tradeRequest, tradeResult)) { if (tradeResult.retcode == 10008 || tradeResult.retcode == 10009 ) { PrintFormat ( "Successfully set the Trailing SL for #%I64d %s %s" , positionTicket, positionSymbol, EnumToString (positionType)); PrintFormat ( "retcode=%u runtime_code=%u" , tradeResult.retcode, GetLastError ()); Print ( "_______________________________________________________________________________________\r

\r

" ); return ( true ); break ; } } else { if (!ErrorAdvisor( __FUNCTION__ , positionSymbol, tradeResult.retcode) || IsStopped ()) { PrintFormat ( "ERROR setting the Trailing SL for #%I64d %s %s" , positionTicket, positionSymbol, EnumToString (positionType)); Print ( "_______________________________________________________________________________________\r

\r

" ); return ( false ); break ; } } } return ( false ); }

Убедитесь, что сегменты кода функции SetTrailingStopLoss() идут в следующей последовательности:

bool SetTrailingStopLoss( ulong positionTicket, int trailingStopLoss) export { if (!TradingIsAllowed() || trailingStopLoss == 0 ) { return ( false ); } ResetLastError (); if (! PositionSelectByTicket (positionTicket)) { Print ( "\r

_______________________________________________________________________________________" ); Print ( __FUNCTION__ , ": Selecting position with ticket:" , positionTicket, " failed. ERROR: " , GetLastError ()); return ( false ); } double slPrice = 0.0 ; string positionSymbol = PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ); double entryPrice = PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ); double volume = PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); double currentPositionSlPrice = PositionGetDouble ( POSITION_SL ); double currentPositionTpPrice = PositionGetDouble ( POSITION_TP ); ENUM_POSITION_TYPE positionType = ( ENUM_POSITION_TYPE ) PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ); int symbolDigits = ( int ) SymbolInfoInteger (positionSymbol, SYMBOL_DIGITS ); int symbolStopLevel = ( int ) SymbolInfoInteger (positionSymbol, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL ); double symbolPoint = SymbolInfoDouble (positionSymbol, SYMBOL_POINT ); double positionPriceCurrent = PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_CURRENT ); int spread = ( int ) SymbolInfoInteger (positionSymbol, SYMBOL_SPREAD ); if (trailingStopLoss < symbolStopLevel) { trailingStopLoss = symbolStopLevel; } if (positionType == POSITION_TYPE_BUY ) { slPrice = positionPriceCurrent - (trailingStopLoss * symbolPoint); if (slPrice < entryPrice || slPrice < currentPositionSlPrice) { return ( false ); } } else { slPrice = positionPriceCurrent + (trailingStopLoss * symbolPoint); if (slPrice > entryPrice || slPrice > currentPositionSlPrice) { return ( false ); } } string positionProperties = "--> " + positionSymbol + " " + EnumToString (positionType) + " Trailing Stop Loss Modification Details" + " <--\r

" ; positionProperties += "------------------------------------------------------------\r

" ; positionProperties += "Ticket: " + ( string )positionTicket + "\r

" ; positionProperties += "Volume: " + StringFormat ( "%G" , volume) + "\r

" ; positionProperties += "Price Open: " + StringFormat ( "%G" , entryPrice) + "\r

" ; positionProperties += "Current SL: " + StringFormat ( "%G" , currentPositionSlPrice) + " -> New Trailing SL: " + ( string )slPrice + "\r

" ; positionProperties += "Current TP: " + StringFormat ( "%G" , currentPositionTpPrice) + "\r

" ; positionProperties += "Comment: " + PositionGetString ( POSITION_COMMENT ) + "\r

" ; positionProperties += "Magic Number: " + ( string ) PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ) + "\r

" ; positionProperties += "---" ; Print (positionProperties); ZeroMemory (tradeRequest); ZeroMemory (tradeResult); tradeRequest.action = TRADE_ACTION_SLTP ; tradeRequest.position = positionTicket; tradeRequest.symbol = positionSymbol; tradeRequest.sl = slPrice; tradeRequest.tp = currentPositionTpPrice; ResetLastError (); for ( int loop = 0 ; loop <= 100 ; loop++) { if ( OrderSend (tradeRequest, tradeResult)) { if (tradeResult.retcode == 10008 || tradeResult.retcode == 10009 ) { PrintFormat ( "Successfully set the Trailing SL for #%I64d %s %s" , positionTicket, positionSymbol, EnumToString (positionType)); PrintFormat ( "retcode=%u runtime_code=%u" , tradeResult.retcode, GetLastError ()); Print ( "_______________________________________________________________________________________\r

\r

" ); return ( true ); break ; } } else { if (!ErrorAdvisor( __FUNCTION__ , positionSymbol, tradeResult.retcode) || IsStopped ()) { PrintFormat ( "ERROR setting the Trailing SL for #%I64d %s %s" , positionTicket, positionSymbol, EnumToString (positionType)); Print ( "_______________________________________________________________________________________\r

\r

" ); return ( false ); break ; } } } return ( false ); }





Функция закрытия всех позиций

Эта функция разработана очень гибко и будет отвечать за закрытие всех открытых позиций на основе указанных параметров. Назовем функцию CloseAllPositions(). Она будет сканировать открытые позиции, соответствующие предоставленным аргументам или параметрам символа и магического символа, и пытаться закрыть их все. Если торговля не разрешена, функция прекратит выполнение и немедленно завершит работу. Функция пройдёт по всем открытым позициям, отсортирует их на основе указанных критериев и закроет все соответствующие позиции.

После того, как она завершит попытки закрыть все позиции, она войдет в цикл, чтобы подтвердить, что все целевые позиции закрыты, обработать все ошибки и убедиться, что мы не попали в бесконечный цикл. После успешного закрытия всез позиций, функция выходит, возвращая true. В противном случае она возвращает false.

Начнем с определения функции CloseAllPositions(). Она вернет логическое значение и примет два параметра со значениями по умолчанию:

string symbol: По умолчанию ALL_SYMBOLS. ulong magicNumber: По умолчанию 0.

bool CloseAllPositions( string symbol = ALL_SYMBOLS, ulong magicNumber = 0 ) export { }

Нам нужно проверить, разрешена ли торговля. Если торговля не разрешена, выходим из функции и возвращаем false.

if (!TradingIsAllowed()) { return ( false ); }

Создадим новую булеву переменную returnThis для сохранения возвращаемого значения функции и присвоения ему значения по умолчанию.

bool returnThis = false ;

Извлечем и сохраним общее количество открытых позиций и используем это значение в цикле for, который позволит нам получить доступ ко всем открытым позициям и обработать их. На каждой итерации мы будем сохранять выбранные свойства позиции и использовать эти данные для сортировки позиций на основе предоставленных символа и магического числа. Если позиция не соответствует критериям, переходим к следующей позиции. Если позиция соответствует критериям, мы закрываем позицию с помощью функции ClosePositionByTicket().

int totalOpenPositions = PositionsTotal (); for ( int x = 0 ; x < totalOpenPositions; x++) { ulong positionTicket = PositionGetTicket (x); string selectedSymbol = PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ); ulong positionMagicNo = PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ); if ( (symbol != ALL_SYMBOLS && symbol != selectedSymbol) || (magicNumber != 0 && positionMagicNo != magicNumber) ) { continue ; } ClosePositionByTicket(positionTicket); }

Теперь мы выполнили итерацию по всем указанным открытым позициям и отправили запросы на закрытие на торговый сервер. Перед завершением функции нам необходимо подтвердить, что все целевые позиции действительно закрыты. Для этого мы будем использовать цикл, который многократно рекурсивно вызывает функцию CloseAllPositions() до тех пор, пока не будут закрыты все позиции, соответствующие нашим критериям. В каждой итерации мы попытаемся закрыть все оставшиеся позиции, приостановим отправку ордера на короткий период времени, чтобы отсрочить выполнение и избежать перегрузки торгового сервера, а также увеличим счетчик прерываний, чтобы избежать бесконечных циклов. Мы также проверим наличие критических ошибок и других условий выхода (например, остановку скрипта или превышение максимального количества циклов). Если хотя бы одно из этих условий будет выполнено, мы вырвемся из цикла.

int breakerBreaker = 0 ; while (SymbolPositionsTotal(symbol, magicNumber) > 0 ) { breakerBreaker++; CloseAllPositions(symbol, magicNumber); Sleep ( 100 ); if (!ErrorAdvisor( __FUNCTION__ , symbol, GetLastError ()) || IsStopped () || breakerBreaker > 101 ) { break ; } }

Повторно проверим, что все целевые позиции закрыты, и сохраним этот статус в возвращаемой переменной перед окончательным завершением и выходом из функции.

if (SymbolPositionsTotal(symbol, magicNumber) == 0 ) { returnThis = true ; } return (returnThis);

Confirm that all the CloseAllPositions() function code segments are complete in the sequence below:

bool CloseAllPositions( string symbol = ALL_SYMBOLS, ulong magicNumber = 0 ) export { if (!TradingIsAllowed()) { return ( false ); } bool returnThis = false ; int totalOpenPositions = PositionsTotal (); for ( int x = 0 ; x < totalOpenPositions; x++) { ulong positionTicket = PositionGetTicket (x); string selectedSymbol = PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ); ulong positionMagicNo = PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ); if ( (symbol != ALL_SYMBOLS && symbol != selectedSymbol) || (magicNumber != 0 && positionMagicNo != magicNumber) ) { continue ; } ClosePositionByTicket(positionTicket); } int breakerBreaker = 0 ; while (SymbolPositionsTotal(symbol, magicNumber) > 0 ) { breakerBreaker++; CloseAllPositions(symbol, magicNumber); Sleep ( 100 ); if (!ErrorAdvisor( __FUNCTION__ , symbol, GetLastError ()) || IsStopped () || breakerBreaker > 101 ) { break ; } } if (SymbolPositionsTotal(symbol, magicNumber) == 0 ) { returnThis = true ; } return (returnThis); }





Перегрузка функции для закрытия всех позиций

Для удобства мы перегрузим функцию CloseAllPositions() со второй версией, которая не принимает никаких параметров и закрывает все открытые позиции на счете при вызове. Эту функцию также можно будет экспортировать и использовать в EX5-библиотеке для управления позициями.

bool CloseAllPositions() export { return (CloseAllPositions(ALL_SYMBOLS, 0 )); }





Сортировка функций закрытия позиций

Просматривая форумы разработчиков MQL5, вы часто будете сталкиваться с вопросами от новичков, ищущих помощи в создании алгоритмов для сортировки и управления различными операциями с позициями, такими как закрытие или изменение определенных позиций на основе таких критериев, как магическое число, прибыль или убыток и так далее. Следующая библиотека функций призвана удовлетворить эту потребность, упрощая и ускоряя эффективную реализацию этих операций.

Функции сортировки и фильтрации закрытия позиций, представленные ниже, реализуют примерно тот же подход, что и функция CloseAllPositions(), но имеют и свои отличия. Они используют стратегию рекурсивного программирования, чтобы гарантировать закрытие всех указанных позиций, и включают логи трассировки для записи любых обнаруженных ошибок в журнале советников для диагностики конечным пользователем. Дополнительным преимуществом этих функций является их высокая успешность в достижении поставленных целей, поскольку они рекурсивно сканируют на наличие устранимых ошибок и отправляют указанные торговые запросы несколько раз, чтобы гарантировать успешное выполнение ордеров.

Закрытие всех позиций на покупку

Функция CloseAllBuyPositions() отвечает за закрытие всех открытых позиций на покупку, которые соответствуют указанным параметрам или аргументам функции имени символа и магического числа. Функция возвращает логическое значение true при успешном закрытии всех указанных позиций и false в противном случае.

bool CloseAllBuyPositions( string symbol = ALL_SYMBOLS, ulong magicNumber = 0 ) export { if (!TradingIsAllowed()) { return ( false ); } bool returnThis = false ; int totalOpenPositions = PositionsTotal (); for ( int x = 0 ; x < totalOpenPositions; x++) { ulong positionTicket = PositionGetTicket (x); string selectedSymbol = PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ); ulong positionMagicNo = PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ); ulong positionType = PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ); if ( (symbol != ALL_SYMBOLS && symbol != selectedSymbol) || (positionType != POSITION_TYPE_BUY ) || (magicNumber != 0 && positionMagicNo != magicNumber) ) { continue ; } ClosePositionByTicket(positionTicket); } int breakerBreaker = 0 ; while (SymbolBuyPositionsTotal(symbol, magicNumber) > 0 ) { breakerBreaker++; CloseAllBuyPositions(symbol, magicNumber); Sleep ( 100 ); if (!ErrorAdvisor( __FUNCTION__ , symbol, GetLastError ()) || IsStopped () || breakerBreaker > 101 ) { break ; } } if (SymbolBuyPositionsTotal(symbol, magicNumber) == 0 ) { returnThis = true ; } return (returnThis); }

Закрытие всех позиций на продажу

Функция CloseAllSellPositions() отвечает за закрытие всех открытых позиций на продажу, которые соответствуют указанным параметрам или аргументам функции имени символа и магического числа. Функция возвращает логическое значение true при успешном закрытии всех указанных позиций и false в противном случае.

bool CloseAllSellPositions( string symbol = ALL_SYMBOLS, ulong magicNumber = 0 ) export { if (!TradingIsAllowed()) { return ( false ); } bool returnThis = false ; int totalOpenPositions = PositionsTotal (); for ( int x = 0 ; x < totalOpenPositions; x++) { ulong positionTicket = PositionGetTicket (x); string selectedSymbol = PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ); ulong positionMagicNo = PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ); ulong positionType = PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ); if ( (symbol != ALL_SYMBOLS && symbol != selectedSymbol) || (positionType != POSITION_TYPE_SELL ) || (magicNumber != 0 && positionMagicNo != magicNumber) ) { continue ; } ClosePositionByTicket(positionTicket); } int breakerBreaker = 0 ; while (SymbolSellPositionsTotal(symbol, magicNumber) > 0 ) { breakerBreaker++; CloseAllSellPositions(symbol, magicNumber); Sleep ( 100 ); if (!ErrorAdvisor( __FUNCTION__ , symbol, GetLastError ()) || IsStopped () || breakerBreaker > 101 ) { break ; } } if (SymbolSellPositionsTotal(symbol, magicNumber) == 0 ) { returnThis = true ; } return (returnThis); }





Закрытие всех позиций по магическому числу

Функция CloseAllMagicPositions() отвечает за закрытие всех открытых позиций, соответствующих указанному параметру или аргументу функции магического числа. Функция возвращает логическое значение true при успешном закрытии всех указанных позиций и false в противном случае.

bool CloseAllMagicPositions( ulong magicNumber) export { if (!TradingIsAllowed()) { return ( false ); } bool returnThis = false ; ulong positionTicket, positionMagicNo; string positionSymbol; int totalOpenPositions = PositionsTotal (); for ( int x = 0 ; x < totalOpenPositions; x++) { positionTicket = PositionGetTicket (x); positionMagicNo = PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ); positionSymbol = PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ); if (magicNumber == positionMagicNo) { ClosePositionByTicket(positionTicket); } } int breakerBreaker = 0 ; while (MagicPositionsTotal(magicNumber) > 0 ) { breakerBreaker++; CloseAllMagicPositions(magicNumber); Sleep ( 100 ); if (!ErrorAdvisor( __FUNCTION__ , positionSymbol, GetLastError ()) || IsStopped () || breakerBreaker > 101 ) { break ; } } if (MagicPositionsTotal(magicNumber) == 0 ) { returnThis = true ; } return (returnThis); }





Закрытие всех прибыльных позиций

Функция CloseAllProfitablePositions() закрывает все прибыльные открытые позиции, которые соответствуют указанным параметрам или аргументам функции имени символа и магического числа. Функция возвращает логическое значение true при успешном закрытии всех указанных позиций и false в противном случае.

bool CloseAllProfitablePositions( string symbol = ALL_SYMBOLS, ulong magicNumber = 0 ) export { if (!TradingIsAllowed()) { return ( false ); } int totalOpenPositions = PositionsTotal (); for ( int x = 0 ; x < totalOpenPositions; x++) { ulong positionTicket = PositionGetTicket (x); string selectedSymbol = PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ); ulong positionMagicNo = PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ); double positionProfit = PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT ); if ( ((symbol != ALL_SYMBOLS && symbol != selectedSymbol) || (magicNumber != 0 && positionMagicNo != magicNumber)) || positionProfit <= 0 ) { continue ; } ClosePositionByTicket(positionTicket); } return ( true ); }

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Закрытие всех прибыльных позиций на покупку

Функция CloseAllProfitableBuyPositions() закрывает все прибыльные открытые позиции на покупку, которые соответствуют указанным параметрам или аргументам функции имени символа и магического числа. Функция возвращает логическое значение true при успешном закрытии всех указанных позиций и false в противном случае.

bool CloseAllProfitableBuyPositions( string symbol = ALL_SYMBOLS, ulong magicNumber = 0 ) export { if (!TradingIsAllowed()) { return ( false ); } int totalOpenPositions = PositionsTotal (); for ( int x = 0 ; x < totalOpenPositions; x++) { ulong positionTicket = PositionGetTicket (x); string selectedSymbol = PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ); ulong positionMagicNo = PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ); double positionProfit = PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT ); if ( ((symbol != ALL_SYMBOLS && symbol != selectedSymbol) || (magicNumber != 0 && positionMagicNo != magicNumber)) || positionProfit <= 0 || PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) != POSITION_TYPE_BUY ) { continue ; } ClosePositionByTicket(positionTicket); } return ( true ); }





Закрытие всех прибыльных позиций на продажу

Функция CloseAllProfitableSellPositions() закрывает все прибыльные открытые позиции на продажу, которые соответствуют указанным параметрам или аргументам функции имени символа и магического числа. Функция возвращает логическое значение true при успешном закрытии всех указанных позиций и false в противном случае.

bool CloseAllProfitableSellPositions( string symbol = ALL_SYMBOLS, ulong magicNumber = 0 ) export { if (!TradingIsAllowed()) { return ( false ); } int totalOpenPositions = PositionsTotal (); for ( int x = 0 ; x < totalOpenPositions; x++) { ulong positionTicket = PositionGetTicket (x); string selectedSymbol = PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ); ulong positionMagicNo = PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ); double positionProfit = PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT ); if ( ((symbol != ALL_SYMBOLS && symbol != selectedSymbol) || (magicNumber != 0 && positionMagicNo != magicNumber)) || positionProfit <= 0 || PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) != POSITION_TYPE_SELL ) { continue ; } ClosePositionByTicket(positionTicket); } return ( true ); }





Закрытие всех убыточных позиций

Функция CloseAllLossPositions() закрывает все убыточные открытые позиции, которые соответствуют указанным параметрам или аргументам функции имени символа и магического числа. Функция возвращает логическое значение true при успешном закрытии всех указанных позиций и false в противном случае.

bool CloseAllLossPositions( string symbol = ALL_SYMBOLS, ulong magicNumber = 0 ) export { if (!TradingIsAllowed()) { return ( false ); } int totalOpenPositions = PositionsTotal (); for ( int x = 0 ; x < totalOpenPositions; x++) { ulong positionTicket = PositionGetTicket (x); string selectedSymbol = PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ); ulong positionMagicNo = PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ); double positionProfit = PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT ); if ( ((symbol != ALL_SYMBOLS && symbol != selectedSymbol) || (magicNumber != 0 && positionMagicNo != magicNumber)) || positionProfit > 0 ) { continue ; } ClosePositionByTicket(positionTicket); } return ( true ); }





Закрытие всех убыточных позиций на покупку

Функция CloseAllLossBuyPositions() закрывает все убыточные открытые позиции на покупку, которые соответствуют указанным параметрам или аргументам функции имени символа и магического числа. Функция возвращает логическое значение true при успешном закрытии всех указанных позиций и false в противном случае.

bool CloseAllLossBuyPositions( string symbol = ALL_SYMBOLS, ulong magicNumber = 0 ) export { if (!TradingIsAllowed()) { return ( false ); } int totalOpenPositions = PositionsTotal (); for ( int x = 0 ; x < totalOpenPositions; x++) { ulong positionTicket = PositionGetTicket (x); string selectedSymbol = PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ); ulong positionMagicNo = PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ); double positionProfit = PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT ); if ( ((symbol != ALL_SYMBOLS && symbol != selectedSymbol) || (magicNumber != 0 && positionMagicNo != magicNumber)) || positionProfit > 0 || PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) != POSITION_TYPE_BUY ) { continue ; } ClosePositionByTicket(positionTicket); } return ( true ); }





Закрытие всех убыточных позиций на продажу

Функция CloseAllLossSellPositions() закрывает все убыточные открытые позиции на продажу, которые соответствуют указанным параметрам или аргументам функции имени символа и магического числа. Функция возвращает логическое значение true при успешном закрытии всех указанных позиций и false в противном случае.

bool CloseAllLossSellPositions( string symbol = ALL_SYMBOLS, ulong magicNumber = 0 ) export { if (!TradingIsAllowed()) { return ( false ); } int totalOpenPositions = PositionsTotal (); for ( int x = 0 ; x < totalOpenPositions; x++) { ulong positionTicket = PositionGetTicket (x); string selectedSymbol = PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ); ulong positionMagicNo = PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ); double positionProfit = PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT ); if ( ((symbol != ALL_SYMBOLS && symbol != selectedSymbol) || (magicNumber != 0 && positionMagicNo != magicNumber)) || positionProfit > 0 || PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) != POSITION_TYPE_SELL ) { continue ; } ClosePositionByTicket(positionTicket); } return ( true ); }







Функции статуса позиции

При разработке торговой системы важно отслеживать состояние счета, используя данные в реальном времени по различным позициям. Независимо от того, разрабатываете ли вы стратегию на основе сетки или консервативную стратегию ценового действия, наличие четкого и ясного обзора всех открытых позиций имеет решающее значение для успеха вашей торговой системы. Однако не существует готовых стандартных функций языка, которые предоставляли бы такую информацию. Наша EX5-библиотека призвана упростить сбор информации о позиции с помощью однострочных вызовов функций. Экспортируемые функции, представленные ниже, дадут вам необходимое преимущество для мониторинга позиций и принятия решения о том, следует ли их закрыть или увеличить, упрощая работу по вашей торговой системы.

Получение данные о позициях

Функция GetPositionsData() играет решающую роль в сборе и хранении всей необходимой информации о статусе позиции. Она сохраняет эти данные в глобальных переменных, которые легко доступны в пределах всей библиотеки. Эти переменные должны постоянно обновляться на каждом тике, гарантируя их точность и надежность.

Разместим следующие объявления глобальных переменных в верхней части нашей библиотеки под объявлениями глобальных переменных структур данных запроса и результата торговых операций.

string accountCurrency = AccountInfoString ( ACCOUNT_CURRENCY ); int accountBuyPositionsTotal = 0 , accountSellPositionsTotal = 0 , symbolPositionsTotal = 0 , symbolBuyPositionsTotal = 0 , symbolSellPositionsTotal = 0 , magicPositionsTotal = 0 , magicBuyPositionsTotal = 0 , magicSellPositionsTotal = 0 ; double accountPositionsVolumeTotal = 0.0 , accountBuyPositionsVolumeTotal = 0.0 , accountSellPositionsVolumeTotal = 0.0 , accountBuyPositionsProfit = 0.0 , accountSellPositionsProfit = 0.0 , symbolPositionsVolumeTotal = 0.0 , symbolBuyPositionsVolumeTotal = 0.0 , symbolSellPositionsVolumeTotal = 0.0 , symbolPositionsProfit = 0.0 , symbolBuyPositionsProfit = 0.0 , symbolSellPositionsProfit = 0.0 , magicPositionsVolumeTotal = 0.0 , magicBuyPositionsVolumeTotal = 0.0 , magicSellPositionsVolumeTotal = 0.0 , magicPositionsProfit = 0.0 , magicBuyPositionsProfit = 0.0 , magicSellPositionsProfit = 0.0 ;

Обновим и сохраним данные о статусе позиции в функции GetPositionsData() ниже.

void GetPositionsData( string symbol, ulong magicNumber) { accountBuyPositionsTotal = 0 ; accountSellPositionsTotal = 0 ; accountPositionsVolumeTotal = 0.0 ; accountBuyPositionsVolumeTotal = 0.0 ; accountSellPositionsVolumeTotal = 0.0 ; accountBuyPositionsProfit = 0.0 ; accountSellPositionsProfit = 0.0 ; magicPositionsTotal = 0 ; magicBuyPositionsTotal = 0 ; magicSellPositionsTotal = 0 ; magicPositionsVolumeTotal = 0.0 ; magicBuyPositionsVolumeTotal = 0.0 ; magicSellPositionsVolumeTotal = 0.0 ; magicPositionsProfit = 0.0 ; magicBuyPositionsProfit = 0.0 ; magicSellPositionsProfit = 0.0 ; symbolPositionsTotal = 0 ; symbolBuyPositionsTotal = 0 ; symbolSellPositionsTotal = 0 ; symbolPositionsVolumeTotal = 0.0 ; symbolBuyPositionsVolumeTotal = 0.0 ; symbolSellPositionsVolumeTotal = 0.0 ; symbolPositionsProfit = 0.0 ; symbolBuyPositionsProfit = 0.0 ; symbolSellPositionsProfit = 0.0 ; int totalOpenPositions = PositionsTotal (); if (totalOpenPositions > 0 ) { for ( int x = 0 ; x < totalOpenPositions; x++) { ulong positionTicket = PositionGetTicket (x); string selectedSymbol = PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ); ulong positionMagicNo = PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ); if (magicNumber != 0 && positionMagicNo != magicNumber) { continue ; } accountPositionsVolumeTotal += PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_BUY ) { ++accountBuyPositionsTotal; accountBuyPositionsVolumeTotal += PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); accountBuyPositionsProfit += PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT ); } else { ++accountSellPositionsTotal; accountSellPositionsVolumeTotal += PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); accountSellPositionsProfit += PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT ); } if ( PositionGetInteger ( POSITION_REASON ) == POSITION_REASON_EXPERT && positionMagicNo == magicNumber ) { ++magicPositionsTotal; magicPositionsProfit += PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT ); magicPositionsVolumeTotal += PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_BUY ) { ++magicBuyPositionsTotal; magicBuyPositionsProfit += PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT ); magicBuyPositionsVolumeTotal += PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); } else { ++magicSellPositionsTotal; magicSellPositionsProfit += PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT ); magicSellPositionsVolumeTotal += PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); } } if (symbol == ALL_SYMBOLS || selectedSymbol == symbol) { ++symbolPositionsTotal; symbolPositionsVolumeTotal += PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); symbolPositionsProfit += PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT ); if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_BUY ) { ++symbolBuyPositionsTotal; symbolBuyPositionsVolumeTotal += PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); symbolBuyPositionsProfit += PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT ); } else { ++symbolSellPositionsTotal; symbolSellPositionsVolumeTotal += PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); symbolSellPositionsProfit += PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT ); } } } } }

Чтобы получить доступ к различным свойствам статуса позиции, которые мы зафиксировали и сохранили в глобальных переменных выше, нам необходимо создать простые экспортируемые функции, которые могут быть доступны из внешней базы кодов. Добавим следующие функции.

Buy Positions Total

Возвращает целое значение общего количества всех открытых позиций на покупку на счете.

int BuyPositionsTotal() export { GetPositionsData( ALL_SYMBOLS , 0 ); return (accountBuyPositionsTotal); }

Sell Positions Total

Возвращает целое значение общего количества всех открытых позиций на продажу на счете.

int SellPositionsTotal() export { GetPositionsData( ALL_SYMBOLS , 0 ); return (accountSellPositionsTotal); }





Positions Total Volume

Возвращает double-значение общего объема/лота/количества всех открытых позиций на счете.

double PositionsTotalVolume() export { GetPositionsData( ALL_SYMBOLS , 0 ); return (accountPositionsVolumeTotal); }





Buy Positions Total Volume

Возвращает double-значение общего объема/лота/количества всех открытых позиций на покупку на счете.

double BuyPositionsTotalVolume() export { GetPositionsData( ALL_SYMBOLS , 0 ); return (accountBuyPositionsVolumeTotal); }





Sell Positions Total Volume

Возвращает double-значение общего объема/лота/количества всех открытых позиций на продажу на счете.

double SellPositionsTotalVolume() export { GetPositionsData( ALL_SYMBOLS , 0 ); return (accountSellPositionsVolumeTotal); }





Buy Positions Profit

Возвращает double-значение общей прибыли всех открытых позиций на покупку на счете.

double BuyPositionsProfit() export { GetPositionsData( ALL_SYMBOLS , 0 ); return (accountBuyPositionsProfit); }





Sell Positions Profit

Возвращает double-значение общей прибыли всех открытых позиций на продажу на счете.

double SellPositionsProfit() export { GetPositionsData( ALL_SYMBOLS , 0 ); return (accountSellPositionsProfit); }





Magic Positions Total

Возвращает целое число общего количества всех открытых позиций для указанного магического числа на счете.

int MagicPositionsTotal( ulong magicNumber) export { GetPositionsData( ALL_SYMBOLS , magicNumber); return (magicPositionsTotal); }





Magic Buy Positions Total

Возвращает целое число общего количества всех открытых позиций на покупку для указанного магического числа на счете.

int MagicBuyPositionsTotal( ulong magicNumber) export { GetPositionsData( ALL_SYMBOLS , magicNumber); return (magicBuyPositionsTotal); }





Magic Sell Positions Total

Возвращает целое число общего количества всех открытых позиций на продажу для указанного магического числа на счете.

int MagicSellPositionsTotal( ulong magicNumber) export { GetPositionsData( ALL_SYMBOLS , magicNumber); return (magicSellPositionsTotal); }





Magic Positions Total Volume

Возвращает double-значение общего объема/лота/количества всех открытых позиций для указанного магического числа на счете.

double MagicPositionsTotalVolume( ulong magicNumber) export { GetPositionsData( ALL_SYMBOLS , magicNumber); return (magicPositionsVolumeTotal); }





Magic Buy Positions Total Volume

Возвращает double-значение общего объема/лота/количества всех открытых позиций на покупку для указанного магического числа на счете.

double MagicBuyPositionsTotalVolume( ulong magicNumber) export { GetPositionsData( ALL_SYMBOLS , magicNumber); return (magicBuyPositionsVolumeTotal); }





Magic Sell Positions Total Volume

Возвращает double-значение общего объема/лота/количества всех открытых позиций на продажу для указанного магического числа на счете.

double MagicSellPositionsTotalVolume( ulong magicNumber) export { GetPositionsData( ALL_SYMBOLS , magicNumber); return (magicSellPositionsVolumeTotal); }





Magic Positions Profit

Возвращает double-значение общей прибыли всех открытых позиций для указанного магического числа на счете.

double MagicPositionsProfit( ulong magicNumber) export { GetPositionsData( ALL_SYMBOLS , magicNumber); return (magicPositionsProfit); }





Magic Buy Positions Profit

Возвращает double-значение общей прибыли всех открытых позиций на покупку для указанного магического числа на счете.

double MagicBuyPositionsProfit( ulong magicNumber) export { GetPositionsData( ALL_SYMBOLS , magicNumber); return (magicBuyPositionsProfit); }





Magic Sell Positions Profit

Возвращает double-значение общей прибыли всех открытых позиций на продажу для указанного магического числа на счете.

double MagicSellPositionsProfit( ulong magicNumber) export { GetPositionsData( ALL_SYMBOLS , magicNumber); return (magicSellPositionsProfit); }





Symbol Positions Total

Возвращает целое значение общего количества всех открытых позиций по указанному символу на счете.

int SymbolPositionsTotal( string symbol, ulong magicNumber) export { GetPositionsData(symbol, magicNumber); return (symbolPositionsTotal); }





Symbol Buy Positions Total

Возвращает целое число общего количества всех открытых позиций на покупку для указанного символа на счете.

int SymbolBuyPositionsTotal( string symbol, ulong magicNumber) export { GetPositionsData(symbol, magicNumber); return (symbolBuyPositionsTotal); }





Symbol Sell Positions Total

Возвращает целое число общего количества всех открытых позиций на продажу по указанному символу на счете.

int SymbolSellPositionsTotal( string symbol, ulong magicNumber) export { GetPositionsData(symbol, magicNumber); return (symbolSellPositionsTotal); }





Symbol Positions Total Volume

Возвращает double-значение общего объема/лота/количества всех открытых позиций по указанному символу на счете.

double SymbolPositionsTotalVolume( string symbol, ulong magicNumber) export { GetPositionsData(symbol, magicNumber); return (symbolPositionsVolumeTotal); }





Symbol Buy Positions Total Volume

Возвращает double-значение общего объема/лота/количества всех открытых позиций на покупку для указанного символа на счете.

double SymbolBuyPositionsTotalVolume( string symbol, ulong magicNumber) export { GetPositionsData(symbol, magicNumber); return (symbolBuyPositionsVolumeTotal); }





Symbol Sell Positions Total Volume

Возвращает double-значение общего объема/лота/количества всех открытых позиций на продажу для указанного символа на счете.

double SymbolSellPositionsTotalVolume( string symbol, ulong magicNumber) export { GetPositionsData(symbol, magicNumber); return (symbolSellPositionsVolumeTotal); }





Symbol Positions Profit

Возвращает double-значение общей прибыли всех открытых позиций по указанному символу на счете.

double SymbolPositionsProfit( string symbol, ulong magicNumber) export { GetPositionsData(symbol, magicNumber); return ( NormalizeDouble (symbolPositionsProfit, 2 )); }





Symbol Buy Positions Profit

Возвращает double-значение общей прибыли всех открытых позиций на покупку по указанному символу на счете.

double SymbolBuyPositionsProfit( string symbol, ulong magicNumber) export { GetPositionsData(symbol, magicNumber); return ( NormalizeDouble (symbolBuyPositionsProfit, 2 )); }





Symbol Sell Positions Profit

Возвращает double-значение общей прибыли всех открытых позиций на продажу по указанному символу на счете.

double SymbolSellPositionsProfit( string symbol, ulong magicNumber) export { GetPositionsData(symbol, magicNumber); return ( NormalizeDouble (symbolSellPositionsProfit, 2 )); }





Account Positions Status

Возвращает предварительно отформатированную строку, содержащую статус позиций счета, который можно вывести в журнал или отобразить в комментариях к графику. Функция принимает один логический параметр formatForComment. Если formatForComment равен true, функция форматирует данные для отображения в окне графика. При false данные форматируются для отображения на вкладке журналов советника.

string AccountPositionsStatus( bool formatForComment) export { GetPositionsData( ALL_SYMBOLS , 0 ); string spacer = "" ; if (formatForComment) { spacer = " " ; } string accountPositionsStatus = "\r

" + spacer + "|---------------------------------------------------------------------------\r

" ; accountPositionsStatus += spacer + "| " + ( string ) AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LOGIN ) + " - ACCOUNT POSTIONS STATUS \r

" ; accountPositionsStatus += spacer + "|---------------------------------------------------------------------------\r

" ; accountPositionsStatus += spacer + "| Total Open: " + ( string ) PositionsTotal () + "\r

" ; accountPositionsStatus += spacer + "| Total Volume: " + ( string )accountPositionsVolumeTotal + "\r

" ; accountPositionsStatus += spacer + "| Total Profit: " + ( string )( NormalizeDouble ( AccountInfoDouble ( ACCOUNT_PROFIT ), 2 )) + accountCurrency + "\r

" ; accountPositionsStatus += spacer + "|------------------------------------------------------------------\r

" ; accountPositionsStatus += spacer + "| BUY POSITIONS: \r

" ; accountPositionsStatus += spacer + "| Total Open: " + ( string )accountBuyPositionsTotal + "\r

" ; accountPositionsStatus += spacer + "| Total Volume: " + ( string )accountBuyPositionsVolumeTotal + "\r

" ; accountPositionsStatus += spacer + "| Total Profit: " + ( string )( NormalizeDouble (accountBuyPositionsProfit, 2 )) + accountCurrency + "\r

" ; accountPositionsStatus += spacer + "|------------------------------------------------------------------\r

" ; accountPositionsStatus += spacer + "| SELL POSITIONS: \r

" ; accountPositionsStatus += spacer + "| Total Open: " + ( string )accountSellPositionsTotal + "\r

" ; accountPositionsStatus += spacer + "| Total Volume: " + ( string )accountSellPositionsVolumeTotal + "\r

" ; accountPositionsStatus += spacer + "| Total Profit: " + ( string )( NormalizeDouble (accountSellPositionsProfit, 2 )) + accountCurrency + "\r

" ; accountPositionsStatus += spacer + "|---------------------------------------------------------------------------\r

" ; accountPositionsStatus += spacer + "\r

" ; return (accountPositionsStatus); }





Magic Positions Status

Возвращает предварительно отформатированную строку, содержащую статус позиций счета по магическому числу, который можно вывести в журнал или отобразить в комментариях к графику. Функция принимает два аргумента или параметра. Неподписанный long magicNumber и логический formatForComment. Если formatForComment равен true, функция форматирует данные для отображения в окне графика. При false данные форматируются для отображения в логах советниках.

string MagicPositionsStatus( ulong magicNumber, bool formatForComment) export { GetPositionsData( ALL_SYMBOLS , magicNumber); string spacer = "" ; if (formatForComment) { spacer = " " ; } string magicPositionsStatus = "\r

" + spacer + "|---------------------------------------------------------------------------\r

" ; magicPositionsStatus += spacer + "| " + ( string )magicNumber + " - MAGIC POSTIONS STATUS \r

" ; magicPositionsStatus += spacer + "|---------------------------------------------------------------------------\r

" ; magicPositionsStatus += spacer + "| Total Open: " + ( string )magicPositionsTotal + "\r

" ; magicPositionsStatus += spacer + "| Total Volume: " + ( string )magicPositionsVolumeTotal + "\r

" ; magicPositionsStatus += spacer + "| Total Profit: " + ( string )( NormalizeDouble (magicPositionsProfit, 2 )) + accountCurrency + "\r

" ; magicPositionsStatus += spacer + "|------------------------------------------------------------------\r

" ; magicPositionsStatus += spacer + "| BUY POSITIONS: \r

" ; magicPositionsStatus += spacer + "| Total Open: " + ( string )magicBuyPositionsTotal + "\r

" ; magicPositionsStatus += spacer + "| Total Volume: " + ( string )magicBuyPositionsVolumeTotal + "\r

" ; magicPositionsStatus += spacer + "| Total Profit: " + ( string )( NormalizeDouble (magicBuyPositionsProfit, 2 )) + accountCurrency + "\r

" ; magicPositionsStatus += spacer + "|------------------------------------------------------------------\r

" ; magicPositionsStatus += spacer + "| SELL POSITIONS: \r

" ; magicPositionsStatus += spacer + "| Total Open: " + ( string )magicSellPositionsTotal + "\r

" ; magicPositionsStatus += spacer + "| Total Volume: " + ( string )magicSellPositionsVolumeTotal + "\r

" ; magicPositionsStatus += spacer + "| Total Profit: " + ( string )( NormalizeDouble (magicSellPositionsProfit, 2 )) + accountCurrency + "\r

" ; magicPositionsStatus += spacer + "|---------------------------------------------------------------------------\r

" ; magicPositionsStatus += spacer + "\r

" ; return (magicPositionsStatus); }





Symbol Positions Status

Возвращает предварительно отформатированную строку, содержащую статус позиций символа, который можно вывести в журнал или отобразить в комментариях к графику. Функция принимает три аргумента или параметра. Строковый symbol, неподписанный long magicNumber и логический formatForComment. Если логическое значение formatForComment равно true, функция форматирует данные для отображения в окне графика. При false данные форматируются для отображения в логах советника.

string SymbolPositionsStatus( string symbol, ulong magicNumber, bool formatForComment) export { GetPositionsData(symbol, magicNumber); string spacer = "" ; if (formatForComment) { spacer = " " ; } string symbolPositionsStatus = "\r

" + spacer + "|---------------------------------------------------------------------------\r

" ; symbolPositionsStatus += spacer + "| " + symbol + " - SYMBOL POSTIONS STATUS \r

" ; symbolPositionsStatus += spacer + "|---------------------------------------------------------------------------\r

" ; symbolPositionsStatus += spacer + "| Total Open: " + ( string )symbolPositionsTotal + "\r

" ; symbolPositionsStatus += spacer + "| Total Volume: " + ( string )symbolPositionsVolumeTotal + "\r

" ; symbolPositionsStatus += spacer + "| Total Profit: " + ( string )( NormalizeDouble (symbolPositionsProfit, 2 )) + accountCurrency + "\r

" ; symbolPositionsStatus += spacer + "|------------------------------------------------------------------\r

" ; symbolPositionsStatus += spacer + "| BUY POSITIONS: \r

" ; symbolPositionsStatus += spacer + "| Total Open: " + ( string )symbolBuyPositionsTotal + "\r

" ; symbolPositionsStatus += spacer + "| Total Volume: " + ( string )symbolBuyPositionsVolumeTotal + "\r

" ; symbolPositionsStatus += spacer + "| Total Profit: " + ( string )( NormalizeDouble (symbolBuyPositionsProfit, 2 )) + accountCurrency + "\r

" ; symbolPositionsStatus += spacer + "|------------------------------------------------------------------\r

" ; symbolPositionsStatus += spacer + "| SELL POSITIONS: \r

" ; symbolPositionsStatus += spacer + "| Total Open: " + ( string )symbolSellPositionsTotal + "\r

" ; symbolPositionsStatus += spacer + "| Total Volume: " + ( string )symbolSellPositionsVolumeTotal + "\r

" ; symbolPositionsStatus += spacer + "| Total Profit: " + ( string )( NormalizeDouble (symbolSellPositionsProfit, 2 )) + accountCurrency + "\r

" ; symbolPositionsStatus += spacer + "|---------------------------------------------------------------------------\r

" ; symbolPositionsStatus += spacer + "\r

" ; return (symbolPositionsStatus); }









Как импортировать и внедрить EX5-библиотеку для управления позициями

Мы разработали комплексную EX5-библиотеку для управления позициями, содержащую все основные функции для операций с позициями, извлечения статуса и модулей отображения. Теперь пришло время задокументировать и объяснить, как эффективно импортировать и использовать эту библиотеку в любом проекте MQL5.

Чтобы упростить процесс внедрения, давайте начнем с описания всех функций или модулей в библиотеке управления позициями, а также приведем несколько примеров использования реального кода. Это даст некоторое представление о компонентах, включенных в бинарный файл PositionsManager.ex5.

Документация EX5-библиотеки для управления позициями

Описание прототипа функции Описание Пример использования bool ErrorAdvisor( string callingFunc, string symbol, int tradeServerErrorCode ); Управляет ошибками торгового сервера и времени выполнения при обработке позиций и ордеров. Возвращает true, если ошибка устранима и запрос на торговлю можно отправить повторно, и false, если ошибка критическая и отправку запроса следует прекратить. ResetLastError (); string symbol = _Symbol ; int retcode = tradeResult.retcode; if (!ErrorAdvisor( __FUNCTION__ , symbol, retcode) { } bool TradingIsAllowed(); Проверяет, предоставлено ли советнику разрешение на совершение сделок пользователем, торговым сервером и брокером. if (!TradingIsAllowed()) { return ( false ); }

bool OpenBuyPosition( ulong magicNumber, string symbol, double lotSize, int sl, int tp, string positionComment ); Открывает новую позицию на покупку, соответствующую указанным параметрам. ulong magicNo = 123 ; string symbol = _Symbol ; double lotSize = SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_VOLUME_MIN ); int sl = 500 ; int tp = 1000 ; string comment = "Buy position" ; OpenBuyPosition(magicNo, symbol, lotSize, sl, tp, comment); bool OpenSellPosition( ulong magicNumber, string symbol, double lotSize, int sl, int tp, string positionComment ); Открывает новую позицию на продажу, соответствующую указанным параметрам.

ulong magicNo = 123 ; string symbol = _Symbol ; double lotSize = SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_VOLUME_MIN ); int sl = 500 ; int tp = 1000 ; string comment = "Sell position" ; OpenSellPosition(magicNo, symbol, lotSize, sl, tp, comment); bool SetSlTpByTicket( ulong positionTicket, int sl, int tp ); Устанавливает стоп-лосс для позиции, соответствующей указанному тикету. int sl = 500 , int tp = 1000 ; int totalOpenPostions = PositionsTotal (); for ( int x = 0 ; x < totalOpenPostions; x++) { ulong positionTicket = PositionGetTicket (x); if (positionTicket > 0 ) { SetSlTpByTicket(positionTicket, sl, tp); } } bool ClosePositionByTicket( ulong positionTicket ); Закрывает позицию, соответствующую указанному тикету. for ( int x = 0 ; x < totalOpenPostions; x++) { ulong positionTicket = PositionGetTicket (x); if (positionTicket > 0 ) { ClosePositionByTicket(positionTicket); } } bool SetTrailingStopLoss( ulong positionTicket, int trailingStopLoss ); Устанавливает трейлинг-стоп-лосс для позиции, соответствующей указанному тикету. Эта функция должна выполняться на каждом тике в функции OnTick() для обновления трейлинг-стоп-лосса в реальном времени. int trailingStopLoss = 500 ; for ( int x = 0 ; x < totalOpenPostions; x++) { ulong positionTicket = PositionGetTicket (x); if (positionTicket > 0 ) { SetTrailingStopLoss(positionTicket, trailingStopLoss); } } bool CloseAllPositions( string symbol, ulong magicNumber ); Универсальная функция, которая закрывает все открытые позиции, соответствующие указанным параметрам. CloseAllPositions( "" , 0 ); CloseAllPositions( "" , 1 ); CloseAllPositions( _Symbol , 0 ); bool CloseAllPositions();

Закрывает все открытые позиции. CloseAllPositions(); bool CloseAllBuyPositions( string symbol, ulong magicNumber ); Закрывает все позиции на покупку, соответствующие указанным параметрам. CloseAllBuyPositions( _Symbol , 0 ); CloseAllBuyPositions( "" , 1 ); CloseAllBuyPositions( "" , 0 ); bool CloseAllSellPositions( string symbol, ulong magicNumber );

Закрывает все позиции на продажу, соответствующие указанным параметрам. CloseAllSellPositions( _Symbol , 0 ); CloseAllSellPositions( "" , 1 ); CloseAllSellPositions( "" , 0 ); bool CloseAllMagicPositions( ulong magicNumber ); Закрывает все позиции, соответствующие указанному магическому числу. CloseAllMagicPositions( 1 ); CloseAllMagicPositions( 0 ); bool CloseAllProfitablePositions( string symbol, ulong magicNumber );

Закрывает все прибыльные позиции, соответствующие указанным параметрам. CloseAllProfitablePositions( _Symbol , 0 ); CloseAllProfitablePositions( "" , 1 ); CloseAllProfitablePositions( "" , 0 ); bool CloseAllProfitableBuyPositions( string symbol, ulong magicNumber ); Закрывает все прибыльные позиции на покупку, соответствующие указанным параметрам. CloseAllProfitableBuyPositions( _Symbol , 0 ); CloseAllProfitableBuyPositions( "" , 1 ); CloseAllProfitableBuyPositions( "" , 0 ); bool CloseAllProfitableSellPositions( string symbol, ulong magicNumber ); Закрывает все прибыльные позиции на продажу, соответствующие указанным параметрам. CloseAllProfitableSellPositions( _Symbol , 0 ); CloseAllProfitableSellPositions( "" , 1 ); CloseAllProfitableSellPositions( "" , 0 ); bool CloseAllLossPositions( string symbol, ulong magicNumber );

Закрывает все убыточные позиции, соответствующие указанным параметрам. CloseAllLossPositions( _Symbol , 0 ); CloseAllLossPositions( "" , 1 ); CloseAllLossPositions( "" , 0 ); bool CloseAllLossBuyPositions( string symbol, ulong magicNumber ); Закрывает все убыточные позиции на покупку, соответствующие указанным параметрам. CloseAllLossBuyPositions( _Symbol , 0 ); CloseAllLossBuyPositions( "" , 1 ); CloseAllLossBuyPositions( "" , 0 );

bool CloseAllLossSellPositions( string symbol, ulong magicNumber );

Закрывает все убыточные позиции на продажу, соответствующие указанным параметрам. CloseAllLossSellPositions( _Symbol , 0 ); CloseAllLossSellPositions( "" , 1 ); CloseAllLossSellPositions( "" , 0 ); int BuyPositionsTotal();

Возвращает количество открытых позиций на покупку. BuyPositionsTotal();

int SellPositionsTotal(); Возвращает количество открытых позиций на продажу. SellPositionsTotal();

double PositionsTotalVolume();

Возвращает общий объем всех открытых позиций. PositionsTotalVolume();

double BuyPositionsTotalVolume(); Возвращает общий объем всех открытых позиций на покупку. BuyPositionsTotalVolume();

double SellPositionsTotalVolume();

Возвращает общий объем всех открытых позиций на продажу. SellPositionsTotalVolume();

double BuyPositionsProfit(); Возвращает общую прибыль всех открытых позиций на покупку. BuyPositionsProfit();

double SellPositionsProfit();

Возвращает общую прибыль всех открытых позиций на продажу.

SellPositionsProfit();

int MagicPositionsTotal( ulong magicNumber );

Возвращает количество открытых позиций, соответствующих указанному магическому числу. MagicPositionsTotal( 1 ); int MagicBuyPositionsTotal( ulong magicNumber );

Возвращает количество открытых позиций на покупку, соответствующих указанному магическому числу.

MagicBuyPositionsTotal( 1 ); int MagicSellPositionsTotal( ulong magicNumber );

Возвращает количество открытых позиций на продажу, соответствующих указанному магическому числу.

MagicSellPositionsTotal( 1 ); double MagicPositionsTotalVolume( ulong magicNumber );

Возвращает общий объем всех открытых позиций, соответствующих указанному магическому числу.

MagicPositionsTotalVolume( 1 ); double MagicBuyPositionsTotalVolume( ulong magicNumber );

Возвращает общий объем всех открытых позиций на покупку, соответствующих указанному магическому числу.

MagicBuyPositionsTotalVolume( 1 ); double MagicSellPositionsTotalVolume( ulong magicNumber );

Возвращает общий объем всех открытых позиций на продажу, соответствующих указанному магическому числу.

MagicSellPositionsTotalVolume( 1 ); double MagicPositionsProfit( ulong magicNumber );

Возвращает общую прибыль всех открытых позиций, соответствующих указанному магическому числу.

MagicPositionsProfit( 1 ); double MagicBuyPositionsProfit( ulong magicNumber ); Возвращает общую прибыль всех открытых позиций на покупку, соответствующих указанному магическому числу.

MagicBuyPositionsProfit( 1 ); double MagicSellPositionsProfit( ulong magicNumber ); Возвращает общую прибыль всех открытых позиций на продажу, соответствующих указанному магическому числу.

MagicSellPositionsProfit( 1 );

int SymbolPositionsTotal( string symbol, ulong magicNumber );

Возвращает общее количество всех открытых позиций, соответствующих указанному символу и магическому числу.

MagicPositionsTotal( _Symbol , 1 ); int SymbolBuyPositionsTotal( string symbol, ulong magicNumber ); Возвращает общее количество всех открытых позиций на покупку, соответствующих указанному символу и магическому числу.

SymbolBuyPositionsTotal( _Symbol , 1 );

int SymbolSellPositionsTotal( string symbol, ulong magicNumber ); Возвращает общее количество всех открытых позиций на продажу, соответствующих указанному символу и магическому числу.

SymbolSellPositionsTotal( _Symbol , 1 );

double SymbolPositionsTotalVolume( string symbol, ulong magicNumber );

Возвращает общий объем всех открытых позиций, соответствующих указанному символу и магическому числу.

SymbolPositionsTotalVolume( _Symbol , 1 );

double SymbolBuyPositionsTotalVolume( string symbol, ulong magicNumber );

Возвращает общий объем всех открытых позиций на покупку, соответствующих указанному символу и магическому числу.

SymbolBuyPositionsTotalVolume( _Symbol , 1 ); double SymbolSellPositionsTotalVolume( string symbol, ulong magicNumber );

Возвращает общий объем всех открытых позиций на продажу, соответствующих указанному символу и магическому числу.

SymbolSellPositionsTotalVolume( _Symbol , 1 ); double SymbolPositionsProfit( string symbol, ulong magicNumber );

Возвращает общую прибыль всех открытых позиций, соответствующих указанному символу и магическому числу.

SymbolPositionsProfit( _Symbol , 1 ); double SymbolBuyPositionsProfit( string symbol, ulong magicNumber ); Возвращает общую прибыль всех открытых позиций на покупку, соответствующих указанному символу и магическому числу.

SymbolBuyPositionsProfit( _Symbol , 1 );

double SymbolSellPositionsProfit( string symbol, ulong magicNumber ); Возвращает общую прибыль всех открытых позиций на продажу, соответствующих указанному символу и магическому числу.

SymbolSellPositionsProfit( _Symbol , 1 ); string AccountPositionsStatus( bool formatForComment ); Выводит на экран статус всех открытых позиций на графике символов или на вкладке "Эксперты" в MetaTrader 5 в виде строки. AccountPositionsStatus( true ); AccountPositionsStatus( false ); string MagicPositionsStatus( ulong magicNumber, bool formatForComment );

Выводит на экран статус всех открытых позиций, соответствующих указанному магическому числу, на графике символов или на вкладке "Эксперты" в MetaTrader 5 в виде строки.

MagicPositionsStatus( 1 , true ); MagicPositionsStatus( 1 , false ); string SymbolPositionsStatus( string symbol, ulong magicNumber, bool formatForComment ); Выводит на экран статус всех открытых позиций, соответствующих указанному символу и магическому числу, на графике символов или на вкладке "Эксперты" в MetaTrader 5 в виде строки.

SymbolPositionsStatus( _Symbol , 1 , true ); SymbolPositionsStatus( _Symbol , 1 , false );

Интеграция библиотеки в проекты MQL5 проста. Выполните следующие два шага для импорта PositionsManager.ex5 в ваш MQL5-код:

Шаг 1: Скопируйте исполняемый файл библиотеки (PositionsManager.ex5)

Установите файл PositionsManager.ex5 в папку MQL5/Libraries/Toolkit . Убедитесь, что вы загрузили и скопировали файл в указанное место, если его там еще нет. Файл PositionsManager.ex5 приложен в конце статьи.

Шаг 2: Импортируйте описания прототипов функций

Добавьте директивы импорта библиотеки для управления позициями и описания прототипов ее функций в раздел заголовка вашего файла исходного кода. Используйте фрагмент кода ниже для эффективного импорта всех функций или модулей из библиотеки PositionsManager.ex5 . Я также создал пустой шаблон советника (PositionsManager_Imports_Template.mq5), который включает в себя сегмент кода, указанный ниже. Вы можете выборочно комментировать или удалять любые описания функций, которые не требуются для вашего проекта. Файл PositionsManager_Imports_Template.mq5 также приложен в конце статьи. #import "Toolkit/PositionsManager.ex5" bool ErrorAdvisor( string callingFunc, string symbol, int tradeServerErrorCode); bool TradingIsAllowed(); bool OpenBuyPosition( ulong magicNumber, string symbol, double lotSize, int sl, int tp, string positionComment); bool OpenSellPosition( ulong magicNumber, string symbol, double lotSize, int sl, int tp, string positionComment); bool SetSlTpByTicket( ulong positionTicket, int sl, int tp); bool ClosePositionByTicket( ulong positionTicket); bool SetTrailingStopLoss( ulong positionTicket, int trailingStopLoss); bool CloseAllPositions( string symbol, ulong magicNumber); bool CloseAllPositions(); bool CloseAllBuyPositions( string symbol, ulong magicNumber); bool CloseAllSellPositions( string symbol, ulong magicNumber); bool CloseAllMagicPositions( ulong magicNumber); bool CloseAllProfitablePositions( string symbol, ulong magicNumber); bool CloseAllProfitableBuyPositions( string symbol, ulong magicNumber); bool CloseAllProfitableSellPositions( string symbol, ulong magicNumber); bool CloseAllLossPositions( string symbol, ulong magicNumber); bool CloseAllLossBuyPositions( string symbol, ulong magicNumber); bool CloseAllLossSellPositions( string symbol, ulong magicNumber); int BuyPositionsTotal(); int SellPositionsTotal(); double PositionsTotalVolume(); double BuyPositionsTotalVolume(); double SellPositionsTotalVolume(); double BuyPositionsProfit(); double SellPositionsProfit(); int MagicPositionsTotal( ulong magicNumber); int MagicBuyPositionsTotal( ulong magicNumber); int MagicSellPositionsTotal( ulong magicNumber); double MagicPositionsTotalVolume( ulong magicNumber); double MagicBuyPositionsTotalVolume( ulong magicNumber); double MagicSellPositionsTotalVolume( ulong magicNumber); double MagicPositionsProfit( ulong magicNumber); double MagicBuyPositionsProfit( ulong magicNumber); double MagicSellPositionsProfit( ulong magicNumber); int SymbolPositionsTotal( string symbol, ulong magicNumber); int SymbolBuyPositionsTotal( string symbol, ulong magicNumber); int SymbolSellPositionsTotal( string symbol, ulong magicNumber); double SymbolPositionsTotalVolume( string symbol, ulong magicNumber); double SymbolBuyPositionsTotalVolume( string symbol, ulong magicNumber); double SymbolSellPositionsTotalVolume( string symbol, ulong magicNumber); double SymbolPositionsProfit( string symbol, ulong magicNumber); double SymbolBuyPositionsProfit( string symbol, ulong magicNumber); double SymbolSellPositionsProfit( string symbol, ulong magicNumber); string AccountPositionsStatus( bool formatForComment); string MagicPositionsStatus( ulong magicNumber, bool formatForComment); string SymbolPositionsStatus( string symbol, ulong magicNumber, bool formatForComment); #import

Импортировав библиотеку, вы теперь можете без труда открывать, закрывать, изменять или извлекать данные о состоянии позиции с помощью простых вызовов функций. Чтобы проиллюстрировать это, создадим три простых советника в следующих разделах.





Разработка советника Dual VIDyA Trailing Stop на основе EX5-библиотеки для управления позициями

В этом разделе мы разработаем советник по стратегии трейлинг-стопа на основе технического индикатора Variable Index Dynamic Average (VIDyA), чтобы проиллюстрировать применение EX5-библиотеки для управления позициями в реальном торговом приложении.

Стратегия трейлинг-стопа VIDyA будет использовать пару динамических скользящих технических индикаторов с переменным индексом для генерации сигналов на покупку и продажу. Поскольку индикатор VIDyA отображается на графике в виде линии, мы будем использовать стратегию пересечения линий для подачи сигнала о новой сделке. Для реализации стратегии пересечения пары индикаторов должны иметь разные настройки. Первый индикатор VIDyA с меньшими входными значениями будет называться fast VIDyA (быстрый VIDyA), поскольку он будет реагировать и генерировать сигналы быстрее. Второй, с более высокими входными значениями, будет называться slow VIDyA (медленный VIDyA), поскольку он медленнее реагирует на изменение цен. Для входа на покупку линия fast VIDyA должна быть выше линии slow VIDyA, а для входа на продажу линия fast VIDyA должна быть ниже линии slow VIDyA.









Создадим новый советник в среде MetaEditor, создав новый файл в Мастере MQL Wizard и назвав его DualVidyaTrader.mq5. Поскольку наш советник будет использовать библиотеку PositionsManager.ex5, первым шагом является импорт и вставка описаний прототипов библиотечных функций, как описано ранее. Поместите сегмент import библиотеки под директивами #property. Поскольку библиотека содержит много функций, мы не будем импортировать или использовать их все. Импортируем только прототипы функций, перечисленные в коде ниже.

#import "Toolkit/PositionsManager.ex5" bool OpenBuyPosition( ulong magicNumber, string symbol, double lotSize, int sl, int tp, string positionComment); bool OpenSellPosition( ulong magicNumber, string symbol, double lotSize, int sl, int tp, string positionComment); bool SetTrailingStopLoss( ulong positionTicket, int trailingStopLoss); int MagicPositionsTotal( ulong magicNumber); int MagicBuyPositionsTotal( ulong magicNumber); int MagicSellPositionsTotal( ulong magicNumber); bool CloseAllProfitableBuyPositions( string symbol, ulong magicNumber); bool CloseAllProfitableSellPositions( string symbol, ulong magicNumber); string MagicPositionsStatus( ulong magicNumber, bool formatForComment); #import

После сегмента import библиотеки PositionsManager.ex5 добавим введенные пользователем глобальные переменные, как показано далее.

input group "" input ulong magicNo = 1234 ; input ENUM_TIMEFRAMES timeframe = PERIOD_H1 ; input ENUM_APPLIED_PRICE appliedPrice = PRICE_CLOSE ; input group "-- FAST VIDyA INPUTS" input int fast_cmoPeriod = 5 ; input int fast_maPeriod = 10 ; input int fast_emaShift = 0 ; input group "-- SLOW VIDyA INPUTS" input int slow_cmoPeriod = 9 ; input int slow_maPeriod = 12 ; input int slow_emaShift = 0 ; input group "-- PROFIT MANAGEMENT" input bool liquidateProfitOnCrossover = false ; input bool enableTrailingStops = true ;

Создадим больше глобальных переменных для хранения стоп-лосса, тейк-профита, скользящего стоп-лосса и значений лота или объема.

int spreadMultiForSl = 1000 ; int spreadMultiForTrailingSl = 300 ; int spreadMultiForTp = 1000 ; int sl = int ( SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_SPREAD )) * spreadMultiForSl; int trailingSl = int ( SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_SPREAD )) * spreadMultiForTrailingSl; int tp = int ( SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_SPREAD )) * spreadMultiForTp; double lotSize = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_MIN );

Создадим переменные технического индикатора VIDyA в глобальной области видимости, чтобы обеспечить к ним доступ из любой части кода нашего советника.

double fastVidya[], slowVidya[]; int fastVidyaHandle, slowVidyaHandle; bool buyOk, sellOk, vidyaBuy, vidyaSell; string vidyaTrend;

После раздела глобальных переменных создадим функцию инициализации советника, который будет вызываться из стандартной функции обработки событий MQL5 OnInit(), которая впервые выполняется при запуске или инициализации советника. Назовем эту функцию GetInit(). В этой функции мы выполним все инициализации данных, включая инициализацию индикатора VIDyA и обработку запуска.

int GetInit() { int returnVal = 1 ; buyOk = true ; sellOk = true ; fastVidyaHandle = iVIDyA ( _Symbol , timeframe, fast_cmoPeriod, fast_maPeriod, fast_emaShift, appliedPrice); if (fastVidyaHandle < 0 ) { Print ( "Error creating fastVidyaHandle = " , INVALID_HANDLE ); Print ( "Handle creation: Runtime error = " , GetLastError ()); return (- 1 ); } ArraySetAsSeries (fastVidya, true ); slowVidyaHandle = iVIDyA ( _Symbol , timeframe, slow_cmoPeriod, slow_maPeriod, slow_emaShift, appliedPrice); if (slowVidyaHandle < 0 ) { Print ( "Error creating vidyaHandle = " , INVALID_HANDLE ); Print ( "Handle creation: Runtime error = " , GetLastError ()); return (- 1 ); } ArraySetAsSeries (slowVidya, true ); return (returnVal); }

Теперь создадим функцию деинициализации и назовем ее GetDeinit(). Эта функция будет вызываться в стандартной функции обработки событий OnDeinit() для выполнения общесистемной очистки всех ресурсов, используемых советником. Это включает в себя высвобождение индикатора VIDyA, высвобождение всех ресурсов, привязанных к массивам хэндлов индикатора, и удаление любых комментариев или объектов графика.

void GetDeinit() { IndicatorRelease (fastVidyaHandle); ArrayFree (fastVidya); IndicatorRelease (slowVidyaHandle); ArrayFree (slowVidya); Comment ( "" ); }

Далее нам необходимо создать пользовательскую функцию для обнаружения и извлечения торговых сигналов, генерируемых нашей парой индикаторов VIDyA. Функция будет называться GetVidya(). Она будет выполняться и обновляться каждый раз при поступлении нового тика, чтобы гарантировать точность генерации сигнала и его актуальность.

void GetVidya() { if ( CopyBuffer (fastVidyaHandle, 0 , 0 , 100 , fastVidya) <= 0 || CopyBuffer (slowVidyaHandle, 0 , 0 , 100 , slowVidya) <= 0 ) { return ; } vidyaBuy = false ; vidyaSell = false ; vidyaTrend = "FLAT" ; if (fastVidya[ 1 ] > slowVidya[ 1 ]) { vidyaTrend = "BUY/LONG" ; vidyaBuy = true ; vidyaSell = false ; } if (fastVidya[ 1 ] < slowVidya[ 1 ]) { vidyaTrend = "SELL/SHORT" ; vidyaSell = true ; vidyaBuy = false ; } }

Теперь, когда мы создали функцию для получения и обновления сигнала VIDyA, давайте создадим еще одну пользовательскую функцию, которая будет выполняться на каждом новом тике для сканирования и открытия новых позиций на основе текущего сигнала VIDyA. Назовем ее ScanForTradeOpportunities(). В этой функции мы вызовем и выполним прототипы функций открытия и статуса позиции, импортированные из нашей библиотеки PositionsManager.ex5 в этой функции.

void ScanForTradeOpportunities() { GetVidya(); if (MagicPositionsTotal(magicNo) == 0 ) { buyOk = true ; sellOk = true ; } if (buyOk && vidyaBuy) { if (OpenBuyPosition(magicNo, _Symbol , lotSize, sl, tp, "Vidya_BUY: " + IntegerToString (MagicBuyPositionsTotal(magicNo) + 1 ))) { buyOk = false ; sellOk = true ; } if (liquidateProfitOnCrossover) { CloseAllProfitableSellPositions( _Symbol , magicNo); } } if (sellOk && vidyaSell) { if (OpenSellPosition(magicNo, _Symbol , lotSize, sl, tp, "Vidya_SELL: " + IntegerToString (MagicSellPositionsTotal(magicNo) + 1 ))) { sellOk = false ; buyOk = true ; } if (liquidateProfitOnCrossover) { CloseAllProfitableBuyPositions( _Symbol , magicNo); } } }

Нам также необходимо проверить и установить трейлинг-стоп-лоссы по всем открытым позициям. Это будет просто, так как наша библиотека PositionsManager.ex5 содержит прототип функции трейлинг-стоп-лосса, который поможет нам в этом. Создадим новую функцию CheckAndSetTrailingSl() для сканирования всех открытых позиций и извлечения их тикетов для использования в качестве параметров в импортируемом прототипе функции SetTrailingStopLoss().

void CheckAndSetTrailingSl() { int totalOpenPostions = PositionsTotal (); for ( int x = 0 ; x < totalOpenPostions; x++) { ulong positionTicket = PositionGetTicket (x); string selectedSymbol = PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ); ulong positionMagicNo = PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ); int positionType = int ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE )); if (selectedSymbol != _Symbol && positionMagicNo != magicNo) { continue ; } if ((positionType == POSITION_TYPE_BUY && vidyaBuy) || (positionType == POSITION_TYPE_SELL && vidyaSell)) { continue ; } SetTrailingStopLoss(positionTicket, trailingSl); } }

Теперь, когда мы создали все важные модули для нашего советника, объединим их в функции обработки событий OnTick(), которая выполняется при каждом новом тике. Расположите их в указанном ниже порядке, чтобы гарантировать, что они систематически выполняют нашу торговую систему в правильной последовательности.

void OnTick () { ScanForTradeOpportunities(); if (enableTrailingStops) { CheckAndSetTrailingSl(); } Comment ( "

vidyaTrend: " , vidyaTrend, MagicPositionsStatus(magicNo, true ) ); }

Наконец, не забудьте поместить функции инициализации и деинициализации в соответствующие стандартные функции обработки событий MQL5.

int OnInit () { if (GetInit() <= 0 ) { return ( INIT_FAILED ); } return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { GetDeinit(); }

Файл исходного кода советника DualVidyaTrader.mq5 приложен в конце статьи. Я прикрепил полный файл исходного кода, чтобы у вас были все необходимые компоненты для внедрения и настройки торговой стратегии по мере необходимости.

При компиляции и загрузке нового советника DualVidyaTrader в MetaTrader 5 вы заметите, что на вкладке Dependencies (зависимости) все прототипы библиотечных функций, импортированные из PositionsManager.ex5 перечислены вместе с полным путем к файлу, где сохранена EX5-библиотека. Это гарантирует, что все необходимые зависимости будут правильно указаны до загрузки советника на график. Если будут обнаружены какие-либо ошибки ссылок на библиотеки, подобные тем, которые обсуждались ранее в статье, они будут выведены на вкладке "Эксперты" или "Журнал" в окне "Инструменты" MetaTrader 5.









Торговая панель управления позициями на базе EX5-библиотеки

Во втором примере мы создадим простую торговую панель с графическим пользовательским интерфейсом (GUI) на базе нашей библиотеки PositionsManager.ex5.









Создадим новый советник в среде MetaEditor, создав новый файл в Мастере MQL и назвав его PositionsManagerPanel.mq5. Под сегментом директив #property импортируйте библиотеку PositionsManager.ex5. В разделе описаний функций import импортируйте только следующие прототипы функций.

#import "Toolkit/PositionsManager.ex5" bool OpenBuyPosition( ulong magicNumber, string symbol, double lotSize, int sl, int tp, string positionComment); bool OpenSellPosition( ulong magicNumber, string symbol, double lotSize, int sl, int tp, string positionComment); bool SetSlTpByTicket( ulong positionTicket, int sl, int tp); bool ClosePositionByTicket( ulong positionTicket); bool SetTrailingStopLoss( ulong positionTicket, int trailingStopLoss); bool CloseAllPositions( string symbol, ulong magicNumber); bool CloseAllBuyPositions( string symbol, ulong magicNumber); bool CloseAllSellPositions( string symbol, ulong magicNumber); bool CloseAllMagicPositions( ulong magicNumber); bool CloseAllProfitablePositions( string symbol, ulong magicNumber); bool CloseAllLossPositions( string symbol, ulong magicNumber); int BuyPositionsTotal(); int SellPositionsTotal(); double PositionsTotalVolume(); double BuyPositionsTotalVolume(); double SellPositionsTotalVolume(); double BuyPositionsProfit(); double SellPositionsProfit(); int MagicPositionsTotal( ulong magicNumber); int MagicBuyPositionsTotal( ulong magicNumber); int MagicSellPositionsTotal( ulong magicNumber); double MagicPositionsTotalVolume( ulong magicNumber); double MagicBuyPositionsTotalVolume( ulong magicNumber); double MagicSellPositionsTotalVolume( ulong magicNumber); double MagicPositionsProfit( ulong magicNumber); double MagicBuyPositionsProfit( ulong magicNumber); double MagicSellPositionsProfit( ulong magicNumber); int SymbolPositionsTotal( string symbol, ulong magicNumber); int SymbolBuyPositionsTotal( string symbol, ulong magicNumber); int SymbolSellPositionsTotal( string symbol, ulong magicNumber); double SymbolPositionsTotalVolume( string symbol, ulong magicNumber); double SymbolBuyPositionsTotalVolume( string symbol, ulong magicNumber); double SymbolSellPositionsTotalVolume( string symbol, ulong magicNumber); double SymbolPositionsProfit( string symbol, ulong magicNumber); double SymbolBuyPositionsProfit( string symbol, ulong magicNumber); double SymbolSellPositionsProfit( string symbol, ulong magicNumber); string AccountPositionsStatus( bool formatForComment); string MagicPositionsStatus( ulong magicNumber, bool formatForComment); string SymbolPositionsStatus( string symbol, ulong magicNumber, bool formatForComment); #import

PositionsManagerPanel.mq5 будет содержать только один пользовательский ввод (магическое число).

input ulong magicNo = 101010 ;

Далее создадим глобальные переменные для хранения volumeLot, sl и tp.

double volumeLot = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_MIN ); int sl = ( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_SPREAD ) * 50 ; int tp = ( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_SPREAD ) * 100 ;

Создадим наш первый графический объект, который будет служить фоном для нашего графического пользовательского интерфейса. Для этой цели мы будем использовать прямоугольную метку. Для этого мы создадим пользовательскую функцию под названием CreateRectangleLabel().

void CreateRectangleLabel() { if ( ObjectFind ( 0 , "mainRectangleLabel" ) >= 0 ) { if ( ObjectGetInteger ( 0 , "mainRectangleLabel" , OBJPROP_TYPE ) != OBJ_RECTANGLE_LABEL ) { ObjectDelete ( 0 , "mainRectangleLabel" ); } } else { ObjectCreate ( 0 , "mainRectangleLabel" , OBJ_RECTANGLE_LABEL , 0 , 0 , 0 ); } ObjectSetInteger ( 0 , "mainRectangleLabel" , OBJPROP_CORNER , CORNER_LEFT_UPPER ); ObjectSetInteger ( 0 , "mainRectangleLabel" , OBJPROP_XDISTANCE , 240 ); ObjectSetInteger ( 0 , "mainRectangleLabel" , OBJPROP_YDISTANCE , 2 ); ObjectSetInteger ( 0 , "mainRectangleLabel" , OBJPROP_XSIZE , 460 ); ObjectSetInteger ( 0 , "mainRectangleLabel" , OBJPROP_YSIZE , 520 ); ObjectSetInteger ( 0 , "mainRectangleLabel" , OBJPROP_BGCOLOR , clrMintCream ); ObjectSetInteger ( 0 , "mainRectangleLabel" , OBJPROP_BACK , false ); ObjectSetInteger ( 0 , "mainRectangleLabel" , OBJPROP_HIDDEN , true ); }

Нам также нужны метки для отображения текста на нашей торговой панели. Создадим еще одну пользовательскую функцию CreateLabel() для решения этой задачи.

void CreateLabel( string labelName, int xDistance, int yDistance, int xSize, int ySize, string labelText, color textColor, string fontType, int fontSize ) { if ( ObjectFind ( 0 , labelName) >= 0 ) { if ( ObjectGetInteger ( 0 , labelName, OBJPROP_TYPE ) != OBJ_LABEL ) { ObjectDelete ( 0 , labelName); } } else { ObjectCreate ( 0 , labelName, OBJ_LABEL , 0 , 0 , 0 ); } ObjectSetInteger ( 0 , labelName, OBJPROP_CORNER , CORNER_LEFT_UPPER ); ObjectSetInteger ( 0 , labelName, OBJPROP_XDISTANCE , xDistance); ObjectSetInteger ( 0 , labelName, OBJPROP_YDISTANCE , yDistance); ObjectSetInteger ( 0 , labelName, OBJPROP_XSIZE , xSize); ObjectSetInteger ( 0 , labelName, OBJPROP_YSIZE , ySize); ObjectSetString ( 0 , labelName, OBJPROP_TEXT , labelText); ObjectSetInteger ( 0 , labelName, OBJPROP_COLOR , textColor); ObjectSetString ( 0 , labelName, OBJPROP_FONT , fontType); ObjectSetInteger ( 0 , labelName, OBJPROP_FONTSIZE , fontSize); ObjectSetInteger ( 0 , labelName, OBJPROP_BACK , false ); ObjectSetInteger ( 0 , labelName, OBJPROP_HIDDEN , true ); ObjectSetInteger ( 0 , labelName, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , labelName, OBJPROP_SELECTED , false ); }

Для выполнения различных торговых операций на нашей торговой панели необходимы кликабельные или адаптивные кнопки. Поэтому нам необходимо создать специальную функцию для управления созданием кнопок. Назовем эту функцию CreateButton().

void CreateButton( string btnName, int xDistance, int yDistance, int xSize, int ySize, string btnText, string tooltip, color textColor, string fontType, int fontSize, color bgColor ) { if ( ObjectFind ( 0 , btnName) >= 0 ) { if ( ObjectGetInteger ( 0 , btnName, OBJPROP_TYPE ) != OBJ_BUTTON ) { ObjectDelete ( 0 , btnName); } } else { ObjectCreate ( 0 , btnName, OBJ_BUTTON , 0 , 0 , 0 ); } ObjectSetInteger ( 0 , btnName, OBJPROP_CORNER , CORNER_LEFT_UPPER ); ObjectSetInteger ( 0 , btnName, OBJPROP_XDISTANCE , xDistance); ObjectSetInteger ( 0 , btnName, OBJPROP_YDISTANCE , yDistance); ObjectSetInteger ( 0 , btnName, OBJPROP_XSIZE , xSize); ObjectSetInteger ( 0 , btnName, OBJPROP_YSIZE , ySize); ObjectSetString ( 0 , btnName, OBJPROP_TEXT , btnText); ObjectSetString ( 0 , btnName, OBJPROP_TOOLTIP , tooltip); ObjectSetInteger ( 0 , btnName, OBJPROP_COLOR , textColor); ObjectSetString ( 0 , btnName, OBJPROP_FONT , fontType); ObjectSetInteger ( 0 , btnName, OBJPROP_FONTSIZE , fontSize); ObjectSetInteger ( 0 , btnName, OBJPROP_BGCOLOR , bgColor); }

Теперь нам нужна еще одна пользовательская функция для загрузки всех различных объектов графика и графических компонентов пользовательского ввода, созданных с помощью функций, созданных выше. Назовем эту функцию LoadChartObjects().

void LoadChartObjects() { CreateRectangleLabel(); CreateLabel( "headingLabel" , 250 , 10 , 440 , 60 , "PositionsManager ex5 Library Demo Trade Panel" , clrMidnightBlue , "Calibri" , 10 ); CreateLabel( "headingLabel2" , 250 , 30 , 440 , 60 , ( "Trading " + _Symbol + " with Magic Number: " + ( string )magicNo), clrBlack , "Consolas" , 11 ); CreateButton( "OpenBuyPositionBtn" , 250 , 50 , 215 , 35 , "BUY" , "OpenBuyPosition() Function" , clrMintCream , "Arial Black" , 10 , clrDodgerBlue ); CreateButton( "OpenSellPositionBtn" , 475 , 50 , 215 , 35 , "SELL" , "OpenSellPosition() Function" , clrMintCream , "Arial Black" , 10 , clrCrimson ); CreateButton( "SetSlTpBtn" , 250 , 90 , 215 , 35 , "SetSlTpByTicket" , "SetSlTpByTicket() Function" , clrMintCream , "Arial Black" , 10 , clrDarkSlateGray ); CreateButton( "SetTrailingStopLossBtn" , 475 , 90 , 215 , 35 , "SetTrailingStopLoss" , "SetTrailingStopLoss Function" , clrMintCream , "Arial Black" , 10 , clrDarkSlateGray ); CreateButton( "ClosePositionsBtn" , 250 , 130 , 215 , 35 , "ClosePositionsByTicket" , "ClosePositionByTicket() Function" , clrMintCream , "Arial Black" , 10 , clrMaroon ); CreateButton( "CloseAllPositionsBtn" , 475 , 130 , 215 , 35 , "CloseAllPositions" , "CloseAllPositions() Function" , clrMintCream , "Arial Black" , 10 , clrMaroon ); CreateButton( "CloseAllBuyPositionsBtn" , 250 , 170 , 215 , 35 , "CloseAllBuyPositions" , "CloseAllBuyPositions() Function" , clrMintCream , "Arial Black" , 10 , clrBrown ); CreateButton( "CloseAllSellPositionsBtn" , 475 , 170 , 215 , 35 , "CloseAllSellPositions" , "CloseAllSellPositions() Function" , clrMintCream , "Arial Black" , 10 , clrBrown ); CreateButton( "CloseAllMagicPositionsBtn" , 250 , 210 , 440 , 35 , "CloseAllMagicPositions" , "CloseAllMagicPositions() Function" , clrMintCream , "Arial Black" , 10 , C'203,18,55' ); CreateButton( "CloseAllProfitablePositionsBtn" , 250 , 250 , 215 , 35 , "CloseAllProfitablePositions" , "CloseAllProfitablePositions() Function" , clrMintCream , "Arial Black" , 10 , clrSeaGreen ); CreateButton( "CloseAllLossPositionsBtn" , 475 , 250 , 215 , 35 , "CloseAllLossPositions" , "CloseAllLossPositions() Function" , clrMintCream , "Arial Black" , 10 , C'179,45,0' ); CreateLabel( "bottomHeadingLabel" , 250 , 310 , 440 , 60 , ( _Symbol + " - (Magic Number: " + ( string )magicNo + ") Positions Status" ), clrBlack , "Calibri" , 12 ); CreateLabel( "totalOpenPositionsLabel" , 250 , 340 , 440 , 60 , ( " Total Open: " + ( string )MagicPositionsTotal(magicNo)), clrNavy , "Consolas" , 11 ); CreateLabel( "totalPositionsVolumeLabel" , 250 , 360 , 440 , 60 , ( " Total Volume: " + ( string ) NormalizeDouble (MagicPositionsTotalVolume(magicNo), 2 )), clrNavy , "Consolas" , 11 ); CreateLabel( "totalPositionsProfitLabel" , 250 , 380 , 100 , 60 , ( " Total Profit: " + ( string )( NormalizeDouble (MagicPositionsProfit(magicNo), 2 )) + " " + AccountInfoString ( ACCOUNT_CURRENCY ) ), clrNavy , "Consolas" , 11 ); CreateLabel( "buyPositionsHeadingLabel" , 250 , 410 , 440 , 60 , ( "BUY POSITIONS:" ), clrBlack , "Calibri" , 12 ); CreateLabel( "totalBuyPositionsLabel" , 250 , 430 , 440 , 60 , ( " Total Open: " + ( string )MagicBuyPositionsTotal(magicNo)), clrNavy , "Consolas" , 11 ); CreateLabel( "totalBuyPositionsVolumeLabel" , 250 , 450 , 440 , 60 , ( " Total Volume: " + ( string ) NormalizeDouble (MagicBuyPositionsTotalVolume(magicNo), 2 )), clrNavy , "Consolas" , 11 ); CreateLabel( "totalBuyPositionsProfitLabel" , 250 , 470 , 440 , 60 , ( " Total Profit: " + ( string )( NormalizeDouble (MagicBuyPositionsProfit(magicNo), 2 )) + " " + AccountInfoString ( ACCOUNT_CURRENCY ) ), clrNavy , "Consolas" , 11 ); CreateLabel( "sellPositionsHeadingLabel" , 475 , 410 , 440 , 60 , ( "SELL POSITIONS:" ), clrBlack , "Calibri" , 12 ); CreateLabel( "totalSellPositionsLabel" , 475 , 430 , 440 , 60 , ( " Total Open: " + ( string )MagicSellPositionsTotal(magicNo)), clrNavy , "Consolas" , 11 ); CreateLabel( "totalSellPositionsVolumeLabel" , 475 , 450 , 440 , 60 , ( " Total Volume: " + ( string ) NormalizeDouble (MagicSellPositionsTotalVolume(magicNo), 2 )), clrNavy , "Consolas" , 11 ); CreateLabel( "totalSellPositionsProfitLabel" , 475 , 470 , 100 , 60 , ( " Total Profit: " + ( string )( NormalizeDouble (MagicSellPositionsProfit(magicNo), 2 )) + " " + AccountInfoString ( ACCOUNT_CURRENCY ) ), clrNavy , "Consolas" , 11 ); ChartRedraw (); }

Следующая пользовательская функция будет отвечать за очистку и удаление всех объектов графика и данных при завершении работы или деинициализации советника. Назовем ее DeleteChartObjects(). Она будет помещена и выполнена в стандартной функции обработки событий OnDeinit().

void DeleteChartObjects() { ObjectDelete ( 0 , "OpenBuyPositionBtn" ); ObjectDelete ( 0 , "OpenSellPositionBtn" ); ObjectDelete ( 0 , "SetSlTpBtn" ); ObjectDelete ( 0 , "SetTrailingStopLossBtn" ); ObjectDelete ( 0 , "ClosePositionsBtn" ); ObjectDelete ( 0 , "CloseAllPositionsBtn" ); ObjectDelete ( 0 , "CloseAllBuyPositionsBtn" ); ObjectDelete ( 0 , "CloseAllSellPositionsBtn" ); ObjectDelete ( 0 , "CloseAllMagicPositionsBtn" ); ObjectDelete ( 0 , "CloseAllProfitablePositionsBtn" ); ObjectDelete ( 0 , "CloseAllLossPositionsBtn" ); ObjectDelete ( 0 , "mainRectangleLabel" ); ObjectDelete ( 0 , "headingLabel" ); ObjectDelete ( 0 , "headingLabel2" ); ObjectDelete ( 0 , "bottomHeadingLabel" ); ObjectDelete ( 0 , "totalOpenPositionsLabel" ); ObjectDelete ( 0 , "totalPositionsVolumeLabel" ); ObjectDelete ( 0 , "totalPositionsProfitLabel" ); ObjectDelete ( 0 , "buyPositionsHeadingLabel" ); ObjectDelete ( 0 , "totalBuyPositionsLabel" ); ObjectDelete ( 0 , "totalBuyPositionsVolumeLabel" ); ObjectDelete ( 0 , "totalBuyPositionsProfitLabel" ); ObjectDelete ( 0 , "sellPositionsHeadingLabel" ); ObjectDelete ( 0 , "totalSellPositionsLabel" ); ObjectDelete ( 0 , "totalSellPositionsVolumeLabel" ); ObjectDelete ( 0 , "totalSellPositionsProfitLabel" ); }

Создадим пользовательские функции, которые будут реализовывать некоторые импортированные функции библиотеки PositionsManager.ex5. Первая функция в этой группе, которую мы назовем ModifySlTp(), будет отвечать за изменение стоп-лосса (sl) и тейк-профита (tp) всех позиций, открытых этим советником, которые соответствуют введенному пользователем магическому числу. Эта функция будет выполняться каждый раз при нажатии кнопки setSLTP на графике.

void ModifySlTp() { int totalOpenPostions = PositionsTotal (); for ( int x = 0 ; x < totalOpenPostions; x++) { ulong positionTicket = PositionGetTicket (x); string selectedSymbol = PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ); ulong positionMagicNo = PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ); if (selectedSymbol != _Symbol && positionMagicNo != magicNo) { continue ; } SetSlTpByTicket(positionTicket, sl, tp); } }

Следующая функция, SetTrailingSl(), будет отвечать за обновление трейлинг-стоп-лосса. Она будет выполняться и при нажатии на кнопку SetTrailingStopLoss на графике, и на каждом новом входящем тике в функции обработки событий OnTick().

void SetTrailingSl() { int trailingSl = sl; int totalOpenPostions = PositionsTotal (); for ( int x = 0 ; x < totalOpenPostions; x++) { ulong positionTicket = PositionGetTicket (x); string selectedSymbol = PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ); ulong positionMagicNo = PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ); if (selectedSymbol != _Symbol && positionMagicNo != magicNo) { continue ; } SetTrailingStopLoss(positionTicket, trailingSl); } }

Функция ClosePositionWithTicket() будет отвечать за закрытие всех открытых позиций и будет выполняться при нажатии на кнопку ClosePositions на графике.

void ClosePositionWithTicket() { int totalOpenPostions = PositionsTotal (); for ( int x = 0 ; x < totalOpenPostions; x++) { ulong positionTicket = PositionGetTicket (x); string selectedSymbol = PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ); ulong positionMagicNo = PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ); if (selectedSymbol != _Symbol && positionMagicNo != magicNo) { continue ; } ClosePositionByTicket(positionTicket); } }

Последняя функция — стандартная MQL5-функция OnChartEvent(), которая будет определять нажатие различных кнопок и выполнять соответствующие действия. Почти все импортированные функции управления позициями из библиотеки PositionsManager.ex5 будут вызываться и выполняться из этой функции.

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id == CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { Print ( __FUNCTION__ , ": " , sparam); if (sparam == "OpenBuyPositionBtn" ) { OpenBuyPosition(magicNo, _Symbol , volumeLot, sl, tp, "ex5 PositionsManager" ); ObjectSetInteger ( 0 , "OpenBuyPositionBtn" , OBJPROP_STATE , false ); } if (sparam == "OpenSellPositionBtn" ) { OpenSellPosition(magicNo, _Symbol , volumeLot, sl, tp, "ex5 PositionsManager" ); ObjectSetInteger ( 0 , "OpenSellPositionBtn" , OBJPROP_STATE , false ); } if (sparam == "SetSlTpBtn" ) { ModifySlTp(); ObjectSetInteger ( 0 , "SetSlTpBtn" , OBJPROP_STATE , false ); } if (sparam == "SetTrailingStopLossBtn" ) { SetTrailingSl(); ObjectSetInteger ( 0 , "SetTrailingStopLossBtn" , OBJPROP_STATE , false ); } if (sparam == "ClosePositionsBtn" ) { ClosePositionWithTicket(); ObjectSetInteger ( 0 , "ClosePositionsBtn" , OBJPROP_STATE , false ); } if (sparam == "CloseAllPositionsBtn" ) { CloseAllPositions( _Symbol , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , "CloseAllPositionsBtn" , OBJPROP_STATE , false ); } if (sparam == "CloseAllBuyPositionsBtn" ) { CloseAllBuyPositions( _Symbol , magicNo); ObjectSetInteger ( 0 , "CloseAllBuyPositionsBtn" , OBJPROP_STATE , false ); } if (sparam == "CloseAllSellPositionsBtn" ) { CloseAllSellPositions( _Symbol , magicNo); ObjectSetInteger ( 0 , "CloseAllSellPositionsBtn" , OBJPROP_STATE , false ); } if (sparam == "CloseAllMagicPositionsBtn" ) { CloseAllMagicPositions(magicNo); ObjectSetInteger ( 0 , "CloseAllMagicPositionsBtn" , OBJPROP_STATE , false ); } if (sparam == "CloseAllProfitablePositionsBtn" ) { CloseAllProfitablePositions( _Symbol , magicNo); ObjectSetInteger ( 0 , "CloseAllProfitablePositionsBtn" , OBJPROP_STATE , false ); } if (sparam == "CloseAllLossPositionsBtn" ) { CloseAllLossPositions( _Symbol , magicNo); ObjectSetInteger ( 0 , "CloseAllLossPositionsBtn" , OBJPROP_STATE , false ); } ChartRedraw (); } }

Перед запуском советника PositionsTradePanel.mq5 нам нужно включить все необходимые компоненты в функции обработки событий OnInit(), OnDeinit() и OnTick(). Начнем с загрузки всех графических объектов во время инициализации советника функцией LoadChartObjects() в функции OnInit().

int OnInit () { LoadChartObjects(); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Вызовем и выполним следующие функции в OnTick().

void OnTick () { SetTrailingSl(); LoadChartObjects(); }

Добавим функцию деинициализации в обработчик событий OnDeinit() для удаления всех графических объектов при закрытии или завершении работы советника.

void OnDeinit ( const int reason) { DeleteChartObjects(); Comment ( "" ); }

Файл исходного кода для советника PositionsManagerPanel.mq5 приложен в конце статьи.

Сохраним, скомпилируем и загрузим советник PositionsManagerPanel.mq5 на любой график в MetaTrader 5. На вкладке Dependencies (зависимости) вы увидите все прототипы библиотечных функций, импортированные из PositionsManager.ex5, а также полный путь к файлу, где сохранена EX5-библиотека. После загрузки на график протестируем его, открыв несколько позиций и проверив записи на вкладке "Эксперты" в панели "Инструменты" торгового терминала. Мы должны увидеть записи от прототипов функций PositionsManager.ex5.





Заключение

Мы всесторонне рассмотрели EX5-библиотеку для MQL5. Мы увидели их создание, интеграцию и внедрение во внешние MQL5-проекты, включая способы отладки различных ошибок EX5-библиотеки, а также способы их обновления и повторного развертывания. Кроме того, мы создали мощную многофункциональную EX5-библиотеку для управления позициями, дополненную подробной документацией и практическими примерами использования. Я также продемонстрировал, как импортировать и реализовать эту библиотеку в двух различных MQL5-советниках, таким образом предоставив реальные примеры эффективного развертывания EX5-библиотеки. В следующей статье мы воспользуемся аналогичным подходом для разработки комплексной EX5-библиотеки для управления отложенными ордерами, призванной упростить задачи обработки отложенных ордеров в ваших MQL5-приложениях. Спасибо за внимание! Желаю вам всяческих успехов в торговле и программировании!



