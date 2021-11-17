Une bibliothèque pour créer un graphique via l'API Google Chart

Introduction

Graphiques en ligne Graphiques à barres Graphiques en nuage Graphiques en radar Graphiques en chandeliers Graphiques de Venn Code QR Cartes graphiques Formules Graphiques Diagramme circulaire

Le Google Chart permet la création de 11 types de graphiques différents. Les voici:

Un ensemble de travail tout à fait suffisant tel que défini dans la description des articles - tout ce que vous devez faire pour obtenir un graphique prêt - est d'envoyer une requête spécialement assemblée au serveur Google. Un exemple simple de la façon de procéder a été implémenté dans l'article Élaboration d'un tableau d'information à l'aide des classes de bibliothèque standard et de l'API Google Chart , mais il ne représente même que d'un dixième de ce que ce service peut fournir. Naturellement, pour assembler correctement une requête, nous devons examiner sa structure et ses mots clés. Par conséquent, dans cet article, nous tenterons de créer une bibliothèque de classes, dont l'utilisation permettra à l'utilisateur de créer rapidement le graphique souhaité, et le placer sur le graphique et mettre à jour dynamiquement les données sur la base desquelles le graphique a été élaboré.



Il faut noter tout de suite qu'il n'y aura pas de calculs massifs du code de la bibliothèque dans cet article, mais à la place, il y aura un certificat joint, créé à l'aide de Doxygen (détails dans l'article Documentation auto-générée pour le code MQL5). Vous y trouverez des descriptions des méthodes publiques des classes de bibliothèque et de la documentation sur les énumérations et les dérogations, qui surviennent lors du processus de création du graphique.

1. Description des moyens d'obtention et d'affichage des graphiques

Commençons par la fin. Supposons que nous avons formulé la requête correctement. Vous devez maintenant l'envoyer au serveur, enregistrer la réponse dans un fichier et joindre le fichier à un objet graphique sur le graphique afin d'afficher le graphique. Pour travailler avec Internet, nous utilisons les fonctions décrites dans l'article Utilisation de WinInet.dll pour l'échange de données entre terminaux via Internet.

Il y a aussi un petit hic : les composants, qui sont conçus pour afficher des images (balise Image et Graphique) ne fonctionnent qu'avec des images au format BMP, alors que Google Chart ne renvoie que PNG ou GIF. Par conséquent, vous devrez convertir l'image. Celui-ci est identifié par la fonction Convert_PNG(). Le code de la fonction pour obtenir le graphique ressemble à ceci :

bool CDiagram::GetChart() { if (!ObjExist()) { SetUserError (DIAGRAM_ERR_OBJ_NOT_EXIST); return false;} string request=CreateRequest(); if ( StringLen (request)> 2048 ) { SetUserError (DIAGRAM_ERR_TOO_LARGE_REQUEST); return false;} int rv=InternetAttemptConnect( 0 ); if (rv!= 0 ) { SetUserError (DIAGRAM_ERR_INTERNET_CONNECT_FAILED); return false;} int hInternetSession=InternetOpenW( "Microsoft Internet Explorer" , 0 , "" , "" , 0 ); if (hInternetSession<= 0 ) { SetUserError (DIAGRAM_ERR_INTERNET_CONNECT_FAILED); return false;} int hURL=InternetOpenUrlW(hInternetSession, request, "" , 0 , 0 , 0 ); if (hURL<= 0 ) SetUserError (DIAGRAM_ERR_INTERNET_CONNECT_FAILED); CString src; src.Assign( TerminalInfoString ( TERMINAL_PATH )); src.Append( "\MQL5\Files\\" +name+ ".png" ); src.Replace( "\\" , "\\\\" ); CString dst; dst.Assign( TerminalInfoString ( TERMINAL_PATH )); dst.Append( "\MQL5\Images\\" +name+ ".bmp" ); dst.Replace( "\\" , "\\\\" ); DeleteFileW(dst.Str()); DeleteFileW(src.Str()); CFileBin chart_file; chart_file.Open(name+ ".png" , FILE_BIN | FILE_WRITE ); int dwBytesRead[ 1 ]; char readed[ 1000 ]; while (InternetReadFile(hURL,readed, 1000 ,dwBytesRead)) { if (dwBytesRead[ 0 ]<= 0 ) break ; chart_file.WriteCharArray(readed, 0 ,dwBytesRead[ 0 ]); } InternetCloseHandle(hInternetSession); chart_file.Close(); if (!Convert_PNG(src.Str(), dst.Str())) SetUserError (DIAGRAM_ERR_IMAGE_CONVERSION_FAILED); switch (obj_type) { case OBJ_BITMAP : { ObjectSetString (chart_ID, name, OBJPROP_BMPFILE , name+ ".bmp" ); return true; } case OBJ_BITMAP_LABEL : { ObjectSetString (chart_ID, name, OBJPROP_BMPFILE , 0 , name+ ".bmp" ); ObjectSetString (chart_ID, name, OBJPROP_BMPFILE , 1 , name+ ".bmp" ); return true; } default : return false; } ChartRedraw (); }

2. Aperçu des composants de la bibliothèque Google Charts

Il convient de noter mon utilisation intensive des classes de la bibliothèque standard lors de la création de la bibliothèque Google Charts, pour laquelle je remercie particulièrement ses développeurs.

La requête au serveur doit commencer comme suit : http://chart.apis.google.com/chart?cht = , vous devez ensuite indiquer le type de graphique, puis tous les autres paramètres. La requête, en plus de l'en-tête, se compose de commandes et de leurs paramètres. Les commandes sont séparées les unes des autres par le symbole "&". Par exemple, la commande & Chtt = Titre définira le mot "Titre" dans l'en-tête du graphique.



Alors on y va.

2.1 Graphique en ligne



C'est peut-être le graphique le plus fréquemment utilisé, qui dispose du plus grand nombre de propriétés. La création du graphe se fait par la classe CLineXYChart. Exemple:



CLineXYChart chart; chart.Attach( 0 , "test diagram" ); chart.SetSize( 200 , 200 ); double Y[ 10 ]={- 50 , - 40 , - 25 , - 35 , 10 , 50 , 70 , 40 , 15 , 80 }; chart.AddLine(Y, Red , 0 , "Test line" ); chart.GetChart();

En conséquence, dans le composant nommé "Diagramme de test", vous voyez l'image suivante :

Figure 1. Un simple exemple de création d'un graphique en courbes

Rappelons qu'un certificat de méthodes de classe se trouve dans le certificat joint, voici quelques exemples de son utilisation.

Compliquez le graphique en ajoutant une autre ligne de l'axe et de la grille :

CLineXYChart chart; chart.Attach( 0 , "test diagram" ); chart.SetSize( 200 , 200 ); double Y2[ 10 ]={- 70 , - 5 , 6 , 8 , 10 , 20 , 100 , 130 , 90 , 60 }; double Y[ 10 ]={- 50 , - 40 , - 25 , - 35 , 10 , 50 , 70 , 40 , 15 , 80 }; chart.AddLine(Y, Red , 0 , "Test line" ); chart.AddLine(Y2, Blue , 0 , "Test line 2" ); chart.SetAxis(DIAGRAM_AXIS_BOTTOM|DIAGRAM_AXIS_LEFT, - 1 , 0 , 0 , 10 , 0 ); chart.SetGrid(); chart.GetChart();

Maintenant,le graphique prend la même vue que sur l'image ci-dessous. Il convient de noter une caractéristique importante - la méthode GetChart () doit être appelée après les autres méthodes, car c'est la méthode qui reçoit le graphique.

Figure 2. Un exemple plus complexe de graphique linéaire

Et ce n'est pas tout. Ajoutez les marqueurs, le titre, la légende et le remplissage :

CLineXYChart chart; chart.Attach( 0 , "test diagram" ); chart.SetSize( 500 , 300 ); double Y2[ 10 ]={- 70 , - 5 , 6 , 8 , 10 , 20 , 100 , 130 , 90 , 60 }; double Y[ 10 ]={- 50 , - 40 , - 25 , - 35 , 10 , 50 , 70 , 40 , 15 , 80 }; int first_line=chart.AddLine(Y, Red , 0 , "Test line" ); int second_line=chart.AddLine(Y2, Blue , 0 , "Test line 2" ); chart.SetAxis(DIAGRAM_AXIS_BOTTOM|DIAGRAM_AXIS_LEFT, - 1 , 0 , 0 , 10 , 0 ); chart.SetGrid(); chart.ShowLegend(); chart.SetTitle( "My Chart" , Green , 15 ); chart.SetFill( Linen ); chart.SetLineMarker(first_line, DIAGRAM_LINE_MARKERS_DIAMOND, BlueViolet , 10 ); chart.SetLineMarker(second_line, DIAGRAM_LINE_MARKERS_CROSS, YellowGreen , 15 ); chart.GetChart();

Pour la configuration des propriétés typiques d’une ligne particulière, nous utilisons des identifiants (first_line et second_line), qui sont ensuite transmis aux méthodes appropriées.

Figure 3. Un exemple encore plus b complexe de graphique en courbes

Mais même ce n'est pas la fin. Il est possible d'ajouter des balises à la ligne, de remplir la zone sous la ligne et entre les lignes, de mettre les lignes à l'échelle et d'ajouter une ligne au petit axe :



CLineXYChart chart; chart.Attach( 0 , "test diagram" ); chart.SetSize( 700 , 400 ); double Y3[ 10 ]={ 1000 , 1200 , 1800 , 1700 , 1300 , 900 , 700 , 750 , 800 , 600 }; double X3[ 10 ]={ 2 , 4 , 5 , 6 , 10 , 15 , 17 , 20 , 21 , 23 }; double Y2[ 10 ]={- 70 , - 5 , 6 , 8 , 10 , 20 , 100 , 130 , 90 , 60 }; double Y[ 10 ]={- 50 , - 40 , - 25 , - 35 , 10 , 50 , 70 , 40 , 15 , 80 }; int first_line=chart.AddLine(Y, Red , 0 , "Test line" ); int second_line=chart.AddLine(Y2, Blue , 0 , "Test line 2" ); int third_line=chart.AddLine(Y3, X3, Green , 0 , "Test line 3" ); chart.SetAxis(DIAGRAM_AXIS_BOTTOM|DIAGRAM_AXIS_LEFT, - 1 , 0 , 0 , 10 , 0 ); chart.SetAxis(DIAGRAM_AXIS_RIGHT|DIAGRAM_AXIS_TOP, third_line, 0 , Red , 15 , 2 ); chart.SetGrid(); chart.ShowLegend(DIAGRAM_LEGEND_POSITION_BOTTOM_HORIZONTAL); chart.SetTitle( "My Chart" , Green , 15 ); chart.SetFill( Linen , Silver ); chart.SetLineMarker(first_line, DIAGRAM_LINE_MARKERS_DIAMOND, BlueViolet , 10 ); chart.SetLineMarker(second_line, DIAGRAM_LINE_MARKERS_CROSS, YellowGreen , 15 ); chart.SetLineFilling(first_line, Lime , second_line); chart.AddLabel(first_line, DIAGRAM_LABEL_TYPE_FLAG, 5 , "Flag" , Red , 15 ); chart.AddLabel(second_line, DIAGRAM_LABELS_TYPE_ANNOTATION, 3 , "annotation" , Blue , 25 ); chart.SetLineScaling(second_line, false, 20 ); chart.SetLineScaling(third_line, true, 20 ); chart.GetChart();

Figure 4. Toutes les fonctionnalités du graphique en courbes

Si vous souhaitez mettre à jour dynamiquement les données du graphique, vous pouvez utiliser la méthode SetLineData (), ou supprimer complètement la ligne avec les anciennes données, en utilisant DeleteLine (), et en créer une nouvelle. Cependant, la première méthode est préférable.

2.2 Graphique à barres



En d'autres termes, il s'agit d'un graphique à barres. La classe CBarChart est responsable de sa création. Cela diffère du CLineXYChart en raison de l'absence de marqueurs, du besoin d’indiquer un ensemble de données pour l'axe X et de la présence de certaines fonctionnalités, uniques aux graphiques de ce type. Dans tous les autres aspects, tout est le même que dans le CLineXYChart.



Exemple:

CBarChart chart; chart.Attach( 0 , "test diagram" ); chart.SetSize( 700 , 400 ); double Y3[ 10 ]={ 100 , 120 , 18 , 17 , 13 , 9 , 70 , 75 , 80 , 60 }; double Y2[ 10 ]={ 70 , 5 , 6 , 8 , 10 , 20 , 100 , 130 , 90 , 60 }; double Y[ 10 ]={ 50 , 40 , 25 , 35 , 10 , 50 , 70 , 40 , 15 , 80 }; int first_line=chart.AddLine(Y, Red , 0 , "Test bar 1" ); int second_line=chart.AddLine(Y2, Blue , 0 , "Test bar 2" ); int third_line=chart.AddLine(Y3, Green , 0 , "Test bar 3" ); chart.SetAxis(DIAGRAM_AXIS_BOTTOM|DIAGRAM_AXIS_LEFT, - 1 , 0 , 0 , 10 , 0 ); chart.SetGrid(); chart.ShowLegend(); chart.SetTitle( "My Chart" , Green , 15 ); chart.SetFill( Linen , Silver ); chart.GetChart();

Figure 5. Un exemple de graphique à barres



Veuillez noter que nous avons trois ensembles de données et que les barres se trouvent les unes au-dessus des autres dans un ordre optimal pour l'affichage. Cependant, il existe une autre façon de regrouper les colonnes. Il est défini à l'aide de la méthode SetGrouped() :

chart.SetGrouped (true);

Figure 6. Exemple d'un graphique à barres avec une manière différente de grouper les colonnes

Comme vous pouvez le constater, les colonnes ne sont désormais plus situées les unes au-dessus des autres, mais plutôt par ordre de création.



2.3 Graphique circulaire



La classe CPieChart crée un graphique circulaire Vous pouvez créer un graphique bi-dimensionnel ainsi qu’un tri-dimensionnel.

CPieChart chart; chart.Attach( 0 , "test diagram" ); chart.SetSize( 300 , 200 ); chart.AddPieSlice( 10 , 0 , Red , 0 , "Test slice 1" ); chart.AddPieSlice( 20 , 0 , Green , 0 , "Test slice 2" ); chart.AddPieSlice( 30 , 0 , Blue , 0 , "Test slice 3" ); chart.ShowLegend(); chart.SetTitle( "My Chart" , Green , 15 ); chart.SetPieType(true); chart.GetChart();





Figure 7. Exemples 2D et 3D de graphiques circulaires



Le type d'affichage (2D ou 3D) est établi en appelant la méthode SetPieType(). Une autre fonctionnalité utile est la possibilité de définir plusieurs anneaux, cependant dans ce cas, seul le mode 2D sera disponible. Pour définir le deuxième anneau, spécifiez le paramètre dimensionnel de la méthode AddPieSlice () comme différent de zéro :

chart.AddPieSlice( 50 , 1 , YellowGreen , 0 , "Test ring 1" ); chart.AddPieSlice( 20 , 1 , Magenta , 0 , "Test ring 2" ); chart.AddPieSlice( 70 , 1 , Maroon , 0 , "Test ring 3" );

Figure 8. Graphique circulaire concentrique

Notez que le tableau ci-dessus contient également des balises de secteur distantes. Ils sont définis par la méthode SetPieLabels() et peuvent remplacer une légende. Cependant, il n’y a pas d’ inconvénient - la taille des balises ne s'adapte pas automatiquement à la taille du graphique, ce qui peut entraîner leur débordement au-delà de ses limites. Dans ce cas, vous devez augmenter la largeur du graphique. Le réglage des grilles, des axes, des marqueurs et des échelles n'est pas assuré par ce type de graphique. Le secteur peut être supprimé par la méthode DeleteLine().

2.4 Graphique en radar



La classe CRadarChart crée des graphiques radar. Elle n'a aucune différence avec la classe CLineXYChart. Toutes ses méthodes sont disponibles dans CRadarChart :

CRadarChart chart; chart.Attach( 0 , "test diagram" ); chart.SetSize( 300 , 300 ); double Y3[ 10 ]={ 100 , 120 , 18 , 17 , 13 , 9 , 70 , 75 , 80 , 60 }; double Y2[ 10 ]={ 70 , 5 , 6 , 8 , 10 , 20 , 100 , 130 , 90 , 60 }; double Y[ 10 ]={ 50 , 40 , 25 , 35 , 10 , 50 , 70 , 40 , 15 , 80 }; int first_line=chart.AddLine(Y, Red , 0 , "Test line" ); int second_line=chart.AddLine(Y2, Blue , 0 , "Test line 2" ); int third_line=chart.AddLine(Y3, Green , 0 , "Test line 3" ); chart.SetLineFilling(first_line, Lime , second_line); chart.SetLineMarker(first_line, DIAGRAM_LINE_MARKERS_CIRCLE, BlueViolet , 10 ); chart.SetLineMarker(second_line, DIAGRAM_LINE_MARKERS_DIAMOND, YellowGreen , 15 ); chart.SetTitle( "My Chart" , Green , 15 ); chart.SetGrid(); chart.ShowLegend(DIAGRAM_LEGEND_POSITION_BOTTOM_HORIZONTAL); chart.GetChart();

Figure 9. Graphiques en radar

2.5 Graphique en chandeliers



La classe CCandleChart crée le graphique en chandeliers. Les chandeliers sont ajoutés par la méthode AddCandles() :

CCandleChart chart; chart.Attach( 0 , "test diagram" ); chart.SetSize( 300 , 300 ); double Open[ 10 ], Close[ 10 ], High[ 10 ], Low[ 10 ]; CopyOpen ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 0 , 10 , Open); CopyClose ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 0 , 10 , Close); CopyHigh ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 0 , 10 , High); CopyLow ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 0 , 10 , Low); chart.AddCandles(Open, Close, High, Low); chart.SetTitle( Symbol (), Green , 15 ); chart.SetGrid(); chart.SetAxis(DIAGRAM_AXIS_LEFT, - 1 , 0 , 0 , 10 , 4 ); chart.GetChart();

Figure 10. Graphique en chandeliers

Les marqueurs, les légendes et les étiquettes ne sont pas disponibles pour ce type de graphiques.

2.6 Formules



La classe CFormulaChart vous permet de créer une formule. La formule est passée sous forme de ligne dans le langageTeX à la méthode SetFormulaString() :

CFormulaChart chart; chart.Attach( 0 , "test diagram" ); chart.SetSize( 300 , 75 ); chart.SetFormulaString( "x=-b\pm\sqrt{b^2-4ac}\over(2a)" ); chart.SetFormulaColor( Blue ); chart.GetChart();

Figure 11. Formules

Le remplissage peut également être défini à l'aide de la méthode SetFill(). Aucune fonctionnalité supplémentaire n'est prise en charge.

2.7 Graphiques



La classe CGraphChart crée le graphique. Les méthodes AddNode () et AddEdge () ajoutent des nœuds et des arêtes au graphique :

CGraphChart chart; chart.Attach( 0 , "test diagram" ); chart.SetSize( 300 , 220 ); int A=chart.AddNode( "A" ); int B=chart.AddNode( "B" ); int C=chart.AddNode( "C" ); int D=chart.AddNode( "D" ); chart.AddEdge(A,B); chart.AddEdge(B,C); chart.AddEdge(C,D); chart.AddEdge(A,C); chart.SetEngine(DIAGRAM_GRAPH_ENGINE_NEATO); chart.SetGraphType( false ); chart.GetChart();

Figure 11. Graphes

La méthode SetEngine() définit un type spécifique de moteur graphique, utilisé dans la création du graphe. Vous pouvez expérimenter cela par vous-même. Les méthodes DeleteNode () et DeleteEdge () suppriment les nœuds et les arêtes du graphique.

2.8 Graphiques de Venn



La classe CVennChart crée un graphique de Venn.



La méthode SetCircleSizes() détermine la taille des ensembles, SetCircleColors(), leur couleur, SetVennLegend() leurs signatures, et SetIntersections() les dimensions des intersections :

CVennChart chart; chart.Attach( 0 , "test diagram" ); chart.SetSize( 300 , 220 ); chart.SetCircleSizes( 100 , 90 , 80 ); chart.SetCircleColors( Yellow , Lime , Maroon ); chart.SetVennLegend( "EURUSD" , "USDJPY" , "EURJPY" ); chart.SetIntersections( 30 , 30 , 30 , 10 ); chart.ShowLegend(); chart.SetTitle( "Venn" , Green , 15 ); chart.GetChart();

Figure 11. Graphiques de Venn

Code QR



La classe CQRCode permet de créer un QR-code :

CQRCode chart; chart.Attach( 0 , "test diagram" ); chart.SetSize( 300 , 220 ); chart.SetData( "test data" ); chart.SetErrCorrection(DIAGRAM_QRCODE_ERROR_CORRECTION_LOW); chart.SetEncoding(DIAGRAM_QRCODE_ENCODING_UTF_8); chart.GetChart();

Figure 11. Code- QR

La méthode SetData() définit les données sur la base desquelles le code sera créé. Les méthodes SetErrCorrection() et SetEncoding() vont définir

2.10 Cartes graphiques



La classe CMapChart va créer une carte du monde ou d'un continent, avec la possibilité de sélectionner les pays nécessaires :



CMapChart chart; chart.Attach( 0 , "test diagram" ); chart.SetSize( 440 , 220 ); chart.SetZoomArea(DIAGRAM_MAP_AREA_AFRICA); chart.SetCountries( "DZEGMGAOBWNGCFKECGCVSNDJTZGHMZZM" ); chart.SetColors( White , Red , Blue ); chart.SetFill( Gray , Blue ); chart.GetChart();

Figure 11. Carte d’Afrique

Les codes des pays nécessaires sont transmis à la méthode SetCountries() au format ISO 3166-1-alpha-2 format. SetZoomArea() définit le continent de la carte et SetColors() la couleur des pays.

2.11 Graphiques à nuage



La classe CScatterChart crée des graphiques en nuage. La seule différence avec CLineXYChart est la façon dont les données sont indiquées.



Ici, afin d’indiquer les données, nous utilisons la méthode AddLineScatter(), dans laquelle les coordonnées des points et leurs dimensions sont transmises :

CScatterChart chart; chart.Attach( 0 , "test diagram" ); chart.SetSize( 300 , 300 ); double Y2[ 10 ]={ 70 , 5 , 6 , 8 , 10 , 20 , 100 , 130 , 90 , 60 }; double X2[ 10 ]={ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 }; double Z2[ 10 ]={ 90 , 80 , 75 , 90 , 10 , 700 , 80 , 90 , 90 , 88 }; double Y[ 10 ]={ 50 , 40 , 25 , 35 , 10 , 50 , 70 , 40 , 105 , 80 }; double X[ 10 ]={ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 }; double Z[ 10 ]={ 60 , 90 , 90 , 80 , 70 , 90 , 73 , 80 , 77 , 100 }; int first_line=chart.AddLineScatter(Y, X, Z, Red , 0 , "scatters 1" ); int second_line=chart.AddLineScatter(Y2, X2, Z2, Blue , 0 , "scatters 2" ); chart.SetAxis(DIAGRAM_AXIS_BOTTOM|DIAGRAM_AXIS_LEFT, - 1 , 0 , 0 , 10 , 0 ); chart.SetGrid(); chart.ShowLegend(DIAGRAM_LEGEND_POSITION_BOTTOM_HORIZONTAL); chart.SetTitle( "My Chart" , Green , 15 ); chart.SetFill( Linen , Silver ); chart.GetChart();

Figure 11. Graphiques en nuage

Conclusion



J'espère, cher lecteur, que cette bibliothèque vous facilitera la vie dure du trader. Je voudrais ajouter que l'utilisation de la POO simplifie considérablement la création de projets à grande échelle, les rend plus flexibles et conviviaux.

Bonne chance.



Pièces jointes