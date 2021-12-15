Google Chart API ile Grafik Oluşturmak için Kitaplık

Giriş

Çizgi grafikler Çubuk grafikler Dağılım grafikleri Radar grafikleri Mum grafikler Venn Grafikler QR kodları Harita grafikleri Formüller Grafikler Pasta grafik

Google Chart , 11 türde farklı grafiğin oluşturulmasına olanak tanır. Bunlar, şu şekildedir:

Makalelerin açıklamasında belirtildiği gibi oldukça yeterli bir çalışma kümesidir - Hazır bir grafik elde etmek için yapmanız gereken tek şey Google sunucusuna özel olarak oluşturulmuş bir sorgu göndermektir. Bunun nasıl yapılacağına ilişkin basit bir örnek Standart kitaplık sınıflarını ve Google Chart API'sini kullanarak bir bilgi panosu oluşturma adlı makalede uygulanmıştır fakat bu, bu hizmetin sağlayabileceğinin onda biri dahi değildir. Doğal olarak, bir talebi uygun şekilde bir araya getirmek için yapısını ve anahtar sözcüklerini incelememiz gerekir; bu nedenle bu makalede, kullanımı kullanıcının istenen grafiği hızlı bir şekilde oluşturmasını ve grafiğe yerleştirmesini ve grafiğin oluşturulduğu temele göre verileri dinamik olarak güncellemesini sağlayacak bir sınıf kitaplığı oluşturmaya çalışacağız.



Bu makalede kitaplık kodunun büyük çapta bir hesaplaması olmayacak; bunun yerine, Doxygen kullanılarak oluşturulan ekli bir sertifika olacaktır (ayrıntılar MQL5 Kodu için Otomatik Oluşturulan Belgeler makalesinde bulunabilir). Bunun içinde, kitaplık sınıflarının genel yöntemlerine ilişkin açıklamaları ve grafik oluşturma sürecinde ortaya çıkan numaralandırma ve istisnalarla ilgili belgeleri bulabileceksiniz.

1. Grafikleri alma ve görüntüleme araçlarının açıklaması

Sondan başlayalım. İsteği doğru formüle ettiğimizi varsayalım. Şimdi onu sunucuya göndermeniz, yanıtı bir dosyaya kaydetmeniz ve grafiği görüntülemek için dosyayı grafikteki bir grafik nesnesine eklemeniz gerekiyor. İnternet ile çalışmak için İnternet üzerinden Terminaller arasında Veri Alışverişi için WinInet.dll Kullanımı adlı makalede açıklanan işlevleri kullanıyoruz.

Ayrıca küçük bir husus daha var: Görüntüleri görüntülemek için tasarlanmış bileşenler (Resim ve Grafik etiketi) yalnızca BMP biçimindeki görüntülerle çalışırken, Google Chart yalnızca PNG'yi veya GIF'yi döndürür. Sonuç olarak, görüntüyü dönüştürmeniz gerekecektir. Bu kimlik, Convert_PNG () işleviyle birdir. Grafiği almak için işlev kodu şu şekilde görünür:

bool CDiagram::GetChart() { if (!ObjExist()) { SetUserError (DIAGRAM_ERR_OBJ_NOT_EXIST); return false;} string request=CreateRequest(); if ( StringLen (request)> 2048 ) { SetUserError (DIAGRAM_ERR_TOO_LARGE_REQUEST); return false;} int rv=InternetAttemptConnect( 0 ); if (rv!= 0 ) { SetUserError (DIAGRAM_ERR_INTERNET_CONNECT_FAILED); return false;} int hInternetSession=InternetOpenW( "Microsoft Internet Explorer" , 0 , "" , "" , 0 ); if (hInternetSession<= 0 ) { SetUserError (DIAGRAM_ERR_INTERNET_CONNECT_FAILED); return false;} int hURL=InternetOpenUrlW(hInternetSession, request, "" , 0 , 0 , 0 ); if (hURL<= 0 ) SetUserError (DIAGRAM_ERR_INTERNET_CONNECT_FAILED); CString src; src.Assign( TerminalInfoString ( TERMINAL_PATH )); src.Append( "\MQL5\Files\\" +name+ ".png" ); src.Replace( "\\" , "\\\\" ); CString dst; dst.Assign( TerminalInfoString ( TERMINAL_PATH )); dst.Append( "\MQL5\Images\\" +name+ ".bmp" ); dst.Replace( "\\" , "\\\\" ); DeleteFileW(dst.Str()); DeleteFileW(src.Str()); CFileBin chart_file; chart_file.Open(name+ ".png" , FILE_BIN | FILE_WRITE ); int dwBytesRead[ 1 ]; char readed[ 1000 ]; while (InternetReadFile(hURL,readed, 1000 ,dwBytesRead)) { if (dwBytesRead[ 0 ]<= 0 ) break ; chart_file.WriteCharArray(readed, 0 ,dwBytesRead[ 0 ]); } InternetCloseHandle(hInternetSession); chart_file.Close(); if (!Convert_PNG(src.Str(), dst.Str())) SetUserError (DIAGRAM_ERR_IMAGE_CONVERSION_FAILED); switch (obj_type) { case OBJ_BITMAP : { ObjectSetString (chart_ID, name, OBJPROP_BMPFILE , name+ ".bmp" ); return true; } case OBJ_BITMAP_LABEL : { ObjectSetString (chart_ID, name, OBJPROP_BMPFILE , 0 , name+ ".bmp" ); ObjectSetString (chart_ID, name, OBJPROP_BMPFILE , 1 , name+ ".bmp" ); return true; } default : return false; } ChartRedraw (); }

2. Google Charts kitaplığının bileşenlerine genel bakış

Geliştiricilerine özellikle teşekkürlerimi sunduğum Google Charts kitaplığının oluşturulması sırasında Standart Kitaplık sınıflarını yaygın bir şekilde kullandığımı belirtmekte fayda var.

Sunucuya talep şu şekilde başlamalıdır: http://chart.apis.google.com/chart?cht = , ayrıca grafiğin türünü ve ancak bundan sonra diğer tüm parametreleri belirtmeniz gerekir. İstek, başlığa ek olarak komutlardan ve bunların parametrelerinden oluşur. Komutlar birbirinden "&" sembolü ile ayrılır. Örneğin, & Chtt = Title komutu, grafiğin başlığında "Başlık" sözcüğünü belirleyecektir.



İşte başlıyoruz.

2.1 Çizgi grafikler



Bu, belki de en fazla sayıda özelliğe sahip en sık kullanılan grafiktir. Grafik oluşturma işlemi CLineXYChart sınıfı tarafından yapılır. Örnek:



CLineXYChart chart; chart.Attach( 0 , "test diagram" ); chart.SetSize( 200 , 200 ); double Y[ 10 ]={- 50 , - 40 , - 25 , - 35 , 10 , 50 , 70 , 40 , 15 , 80 }; chart.AddLine(Y, Red , 0 , "Test line" ); chart.GetChart();

Sonuç olarak, "Test diyagramı" adlı bileşende aşağıdaki görüntüyü görürsünüz:

Şekil 1. Basit bir çizgi grafik oluşturma örneği

Ekli sertifikada bir sınıf yöntemleri sertifikası olduğunu hatırlayın; bunun kullanımına ilişkin bazı örnekler şu şekildedir:

Eksenin ve ızgaranın başka bir çizgisini ekleyerek grafiği karmaşıklaştırın:

CLineXYChart chart; chart.Attach( 0 , "test diagram" ); chart.SetSize( 200 , 200 ); double Y2[ 10 ]={- 70 , - 5 , 6 , 8 , 10 , 20 , 100 , 130 , 90 , 60 }; double Y[ 10 ]={- 50 , - 40 , - 25 , - 35 , 10 , 50 , 70 , 40 , 15 , 80 }; chart.AddLine(Y, Red , 0 , "Test line" ); chart.AddLine(Y2, Blue , 0 , "Test line 2" ); chart.SetAxis(DIAGRAM_AXIS_BOTTOM|DIAGRAM_AXIS_LEFT, - 1 , 0 , 0 , 10 , 0 ); chart.SetGrid(); chart.GetChart();

Grafik şimdi aşağıdaki görüntüdekiyle aynı görünümü alır. Önemli bir özelliği belirtmekte fayda var - GetChart () yöntemi, diğer yöntemlerden sonra çağrılmalıdır; zira grafiği alan yöntem budur.

Şekil 2. Doğrusal grafiğin daha karmaşık bir örneği

Ve dahası da var. İşaretleyicileri, başlığı, göstergeyi ve dolguyu ekleyin:

CLineXYChart chart; chart.Attach( 0 , "test diagram" ); chart.SetSize( 500 , 300 ); double Y2[ 10 ]={- 70 , - 5 , 6 , 8 , 10 , 20 , 100 , 130 , 90 , 60 }; double Y[ 10 ]={- 50 , - 40 , - 25 , - 35 , 10 , 50 , 70 , 40 , 15 , 80 }; int first_line=chart.AddLine(Y, Red , 0 , "Test line" ); int second_line=chart.AddLine(Y2, Blue , 0 , "Test line 2" ); chart.SetAxis(DIAGRAM_AXIS_BOTTOM|DIAGRAM_AXIS_LEFT, - 1 , 0 , 0 , 10 , 0 ); chart.SetGrid(); chart.ShowLegend(); chart.SetTitle( "My Chart" , Green , 15 ); chart.SetFill( Linen ); chart.SetLineMarker(first_line, DIAGRAM_LINE_MARKERS_DIAMOND, BlueViolet , 10 ); chart.SetLineMarker(second_line, DIAGRAM_LINE_MARKERS_CROSS, YellowGreen , 15 ); chart.GetChart();

Belirli bir satıra özgü özelliklerin yapılandırılması için, daha sonra uygun yöntemlere iletilecek olan tanımlayıcılar (first_line ve second_line) kullanırız.

Şekil 3. Çizgi grafiğin daha b karmaşık bir örneği

Ancak başka özellikler de mevcut. Satıra etiket ekleme, satır altı ve satır aralarını doldurma, satırları ölçeklendirme ve küçük eksene satır ekleme imkanı vardır:



CLineXYChart chart; chart.Attach( 0 , "test diagram" ); chart.SetSize( 700 , 400 ); double Y3[ 10 ]={ 1000 , 1200 , 1800 , 1700 , 1300 , 900 , 700 , 750 , 800 , 600 }; double X3[ 10 ]={ 2 , 4 , 5 , 6 , 10 , 15 , 17 , 20 , 21 , 23 }; double Y2[ 10 ]={- 70 , - 5 , 6 , 8 , 10 , 20 , 100 , 130 , 90 , 60 }; double Y[ 10 ]={- 50 , - 40 , - 25 , - 35 , 10 , 50 , 70 , 40 , 15 , 80 }; int first_line=chart.AddLine(Y, Red , 0 , "Test line" ); int second_line=chart.AddLine(Y2, Blue , 0 , "Test line 2" ); int third_line=chart.AddLine(Y3, X3, Green , 0 , "Test line 3" ); chart.SetAxis(DIAGRAM_AXIS_BOTTOM|DIAGRAM_AXIS_LEFT, - 1 , 0 , 0 , 10 , 0 ); chart.SetAxis(DIAGRAM_AXIS_RIGHT|DIAGRAM_AXIS_TOP, third_line, 0 , Red , 15 , 2 ); chart.SetGrid(); chart.ShowLegend(DIAGRAM_LEGEND_POSITION_BOTTOM_HORIZONTAL); chart.SetTitle( "My Chart" , Green , 15 ); chart.SetFill( Linen , Silver ); chart.SetLineMarker(first_line, DIAGRAM_LINE_MARKERS_DIAMOND, BlueViolet , 10 ); chart.SetLineMarker(second_line, DIAGRAM_LINE_MARKERS_CROSS, YellowGreen , 15 ); chart.SetLineFilling(first_line, Lime , second_line); chart.AddLabel(first_line, DIAGRAM_LABEL_TYPE_FLAG, 5 , "Flag" , Red , 15 ); chart.AddLabel(second_line, DIAGRAM_LABELS_TYPE_ANNOTATION, 3 , "annotation" , Blue , 25 ); chart.SetLineScaling(second_line, false, 20 ); chart.SetLineScaling(third_line, true, 20 ); chart.GetChart();

Şekil 4. Çizgi grafiğin tüm özellikleri

Grafiğin verilerini dinamik olarak güncellemek istiyorsanız SetLineData () yöntemini kullanabilir veya DeleteLine () yöntemini kullanarak satırı eski verilerle tamamen kaldırabilir ve yeni bir tane oluşturabilirsiniz. Ancak, ilk yöntem tercih edilir.

2.2 Çubuk grafikler



Başka bir deyişle, bu bir sütun grafiktir. CBarChart sınıfı, bu grafik türünü oluşturmaktan sorumludur. Bu, işaretleyicilerin olmaması, X ekseni için bir dizi veri belirtme ihtiyacı ve bu tür grafiklere özgü belirli özelliklerin varlığı nedeniyle CLineXYChart'tan farklıdır. Diğer bakımlardan her şey CLineXYChart'taki ile aynıdır.



Örnek:

CBarChart chart; chart.Attach( 0 , "test diagram" ); chart.SetSize( 700 , 400 ); double Y3[ 10 ]={ 100 , 120 , 18 , 17 , 13 , 9 , 70 , 75 , 80 , 60 }; double Y2[ 10 ]={ 70 , 5 , 6 , 8 , 10 , 20 , 100 , 130 , 90 , 60 }; double Y[ 10 ]={ 50 , 40 , 25 , 35 , 10 , 50 , 70 , 40 , 15 , 80 }; int first_line=chart.AddLine(Y, Red , 0 , "Test bar 1" ); int second_line=chart.AddLine(Y2, Blue , 0 , "Test bar 2" ); int third_line=chart.AddLine(Y3, Green , 0 , "Test bar 3" ); chart.SetAxis(DIAGRAM_AXIS_BOTTOM|DIAGRAM_AXIS_LEFT, - 1 , 0 , 0 , 10 , 0 ); chart.SetGrid(); chart.ShowLegend(); chart.SetTitle( "My Chart" , Green , 15 ); chart.SetFill( Linen , Silver ); chart.GetChart();

Şekil 5. Çubuk grafik örneği



Lütfen, üç veri kümemiz olduğunu ve çubukların, görüntüleme için en uygun şekilde bir sırayla üst üste yerleştirildiğini unutmayın. Ancak, sütunları gruplandırmanın başka bir yolu daha vardır. SetGrouped() yöntemi kullanılarak ayarlanır:

chart.SetGrouped (true);

Şekil 6. Sütunları farklı bir şekilde gruplandırılmış çubuk grafik örneği

Gördüğünüz gibi, sütunlar birbirinin üzerine yerleştirilmektense oluşturulma sırasına göre yerleştirilmiş.



2.3 Pasta grafik



CPieChart sınıfı, bir pasta grafik oluşturur. İki boyutlu ve üç boyutlu bir grafik oluşturabilirsiniz:

CPieChart chart; chart.Attach( 0 , "test diagram" ); chart.SetSize( 300 , 200 ); chart.AddPieSlice( 10 , 0 , Red , 0 , "Test slice 1" ); chart.AddPieSlice( 20 , 0 , Green , 0 , "Test slice 2" ); chart.AddPieSlice( 30 , 0 , Blue , 0 , "Test slice 3" ); chart.ShowLegend(); chart.SetTitle( "My Chart" , Green , 15 ); chart.SetPieType(true); chart.GetChart();





Şekil 7. 2B ve 3B pasta grafik örnekleri



Görüntü türü (2B veya 3B), SetPieType() yöntemi çağrılarak belirlenir. Bir başka kullanışlı özellik de birden fazla halka ayarlama özelliğidir, ancak bu durumda yalnızca 2B modu kullanılabilir. İkinci halkayı ayarlamak için AddPieSlice() yönteminin boyutsal parametresini sıfırdan farklı olarak belirtin:

chart.AddPieSlice( 50 , 1 , YellowGreen , 0 , "Test ring 1" ); chart.AddPieSlice( 20 , 1 , Magenta , 0 , "Test ring 2" ); chart.AddPieSlice( 70 , 1 , Maroon , 0 , "Test ring 3" );

Şekil 8. Eşmerkezli Pasta Grafik

Yukarıdaki grafiğin ayrıca uzak sektör etiketleri içerdiğine dikkat edin. SetPieLabels() yöntemiyle ayarlanırlar ve bir açıklamanın yerini alabilirler. Ancak, bir dezavantajı vardır - Etiketlerin boyutu, grafiğin boyutuna otomatik olarak sığmaz; etiketlerin grafiğin sınırlarının ötesine taşmasına neden olabilir. Bu gibi bir durumda, grafiğin genişliğini artırmanız gerekir. Izgaraların, eksenlerin, işaretleyicilerin ve ölçeklerin ayarı bu grafik türü tarafından sağlanmaz. Sektör, DeleteLine() yöntemi ile kaldırılabilir.

2.4 Radar grafik



CRadarChart sınıfı, radar grafikleri oluşturur. CLineXYChart sınıfından hiçbir farkı yoktur. Tüm yöntemleri CRadarChart'ta mevcuttur:

CRadarChart chart; chart.Attach( 0 , "test diagram" ); chart.SetSize( 300 , 300 ); double Y3[ 10 ]={ 100 , 120 , 18 , 17 , 13 , 9 , 70 , 75 , 80 , 60 }; double Y2[ 10 ]={ 70 , 5 , 6 , 8 , 10 , 20 , 100 , 130 , 90 , 60 }; double Y[ 10 ]={ 50 , 40 , 25 , 35 , 10 , 50 , 70 , 40 , 15 , 80 }; int first_line=chart.AddLine(Y, Red , 0 , "Test line" ); int second_line=chart.AddLine(Y2, Blue , 0 , "Test line 2" ); int third_line=chart.AddLine(Y3, Green , 0 , "Test line 3" ); chart.SetLineFilling(first_line, Lime , second_line); chart.SetLineMarker(first_line, DIAGRAM_LINE_MARKERS_CIRCLE, BlueViolet , 10 ); chart.SetLineMarker(second_line, DIAGRAM_LINE_MARKERS_DIAMOND, YellowGreen , 15 ); chart.SetTitle( "My Chart" , Green , 15 ); chart.SetGrid(); chart.ShowLegend(DIAGRAM_LEGEND_POSITION_BOTTOM_HORIZONTAL); chart.GetChart();

Şekil 9. Radar grafikler

2.5 Mum grafik



CCandleChart sınıfı, mum grafiğini oluşturur. Mum grafikler, AddCandles () yöntemiyle eklenir:

CCandleChart chart; chart.Attach( 0 , "test diagram" ); chart.SetSize( 300 , 300 ); double Open[ 10 ], Close[ 10 ], High[ 10 ], Low[ 10 ]; CopyOpen ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 0 , 10 , Open); CopyClose ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 0 , 10 , Close); CopyHigh ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 0 , 10 , High); CopyLow ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 0 , 10 , Low); chart.AddCandles(Open, Close, High, Low); chart.SetTitle( Symbol (), Green , 15 ); chart.SetGrid(); chart.SetAxis(DIAGRAM_AXIS_LEFT, - 1 , 0 , 0 , 10 , 4 ); chart.GetChart();

Şekil 10. Mum grafik

İşaretleyiciler, açıklamalar ve etiketler bu tür grafikler için kullanılamaz.

2.6 Formüller



CFormulaChart sınıfı, bir formül oluşturmanıza olanak tanır. Formül, TeX dilinde bir satır şeklinde SetFormulaString () yöntemine aktarılır:

CFormulaChart chart; chart.Attach( 0 , "test diagram" ); chart.SetSize( 300 , 75 ); chart.SetFormulaString( "x=-b\pm\sqrt{b^2-4ac}\over(2a)" ); chart.SetFormulaColor( Blue ); chart.GetChart();

Şekil 11. Formüller

Doldurma, SetFill() yöntemi kullanılarak da ayarlanabilir. Hiçbir ek özellik desteklenmez.

2.7 Grafikler



CGraphChart sınıfı, grafiği oluşturur. AddNode () ve AddEdge () yöntemleri, grafiğe düğümler ve kenarlar ekler:

CGraphChart chart; chart.Attach( 0 , "test diagram" ); chart.SetSize( 300 , 220 ); int A=chart.AddNode( "A" ); int B=chart.AddNode( "B" ); int C=chart.AddNode( "C" ); int D=chart.AddNode( "D" ); chart.AddEdge(A,B); chart.AddEdge(B,C); chart.AddEdge(C,D); chart.AddEdge(A,C); chart.SetEngine(DIAGRAM_GRAPH_ENGINE_NEATO); chart.SetGraphType( false ); chart.GetChart();

Şekil 11. Grafikler

SetEngine () yöntemi, grafiğin oluşturulmasında kullanılan belirli bir grafik altyapısı türünü ayarlar. Bunu kendiniz deneyebilirsiniz. DeleteNode () ve DeleteEdge () yöntemleri, düğümleri ve kenarları grafikten siler.

2.8 Venn Grafikler



CVennChart sınıfı, bir Venn grafik oluşturur.



SetCircleSizes () yöntemi, kümelerin boyutunu, SetCircleColors () renklerini, SetVennLegend () imzalarını ve SetIntersections () kesişimlerin boyutlarını belirler:

CVennChart chart; chart.Attach( 0 , "test diagram" ); chart.SetSize( 300 , 220 ); chart.SetCircleSizes( 100 , 90 , 80 ); chart.SetCircleColors( Yellow , Lime , Maroon ); chart.SetVennLegend( "EURUSD" , "USDJPY" , "EURJPY" ); chart.SetIntersections( 30 , 30 , 30 , 10 ); chart.ShowLegend(); chart.SetTitle( "Venn" , Green , 15 ); chart.GetChart();

Şekil 11. Venn Grafikler

2.9 QR kodları



CQRCode sınıfı, bir QR kodu oluşturmanıza olanak tanır:

CQRCode chart; chart.Attach( 0 , "test diagram" ); chart.SetSize( 300 , 220 ); chart.SetData( "test data" ); chart.SetErrCorrection(DIAGRAM_QRCODE_ERROR_CORRECTION_LOW); chart.SetEncoding(DIAGRAM_QRCODE_ENCODING_UTF_8); chart.GetChart();

Şekil 11. QR kodu

SetData() yöntemi, kodun oluşturulacağı verileri ayarlar. SetErrCorrection () ve SetEncoding () yöntemleri, kodlama ve

2.10 Harita grafikleri



CMapChart sınıfı, gerekli ülkeleri seçme olanağıyla birlikte bir dünya veya kıta haritası oluşturacaktır:



CMapChart chart; chart.Attach( 0 , "test diagram" ); chart.SetSize( 440 , 220 ); chart.SetZoomArea(DIAGRAM_MAP_AREA_AFRICA); chart.SetCountries( "DZEGMGAOBWNGCFKECGCVSNDJTZGHMZZM" ); chart.SetColors( White , Red , Blue ); chart.SetFill( Gray , Blue ); chart.GetChart();

Şekil 11. Afrika Haritası

Gerekli ülkelerin kodları ISO 3166-1-alpha-2 biçiminde SetCountries () yöntemine iletilir. SetZoomArea() haritadaki kıtaları, SetColors() ise ülkelerin rengini ayarlar.

2.11 Dağılım grafikleri



CScatterChart sınıfı, dağılım grafikleri oluşturur. CLineXYChart'tan tek farkı, verilerin belirlenme şeklidir.



Burada, verileri belirtmek için noktaların koordinatlarının ve boyutlarının iletildiği AddLineScatter () yöntemini kullanıyoruz:

CScatterChart chart; chart.Attach( 0 , "test diagram" ); chart.SetSize( 300 , 300 ); double Y2[ 10 ]={ 70 , 5 , 6 , 8 , 10 , 20 , 100 , 130 , 90 , 60 }; double X2[ 10 ]={ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 }; double Z2[ 10 ]={ 90 , 80 , 75 , 90 , 10 , 700 , 80 , 90 , 90 , 88 }; double Y[ 10 ]={ 50 , 40 , 25 , 35 , 10 , 50 , 70 , 40 , 105 , 80 }; double X[ 10 ]={ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 }; double Z[ 10 ]={ 60 , 90 , 90 , 80 , 70 , 90 , 73 , 80 , 77 , 100 }; int first_line=chart.AddLineScatter(Y, X, Z, Red , 0 , "scatters 1" ); int second_line=chart.AddLineScatter(Y2, X2, Z2, Blue , 0 , "scatters 2" ); chart.SetAxis(DIAGRAM_AXIS_BOTTOM|DIAGRAM_AXIS_LEFT, - 1 , 0 , 0 , 10 , 0 ); chart.SetGrid(); chart.ShowLegend(DIAGRAM_LEGEND_POSITION_BOTTOM_HORIZONTAL); chart.SetTitle( "My Chart" , Green , 15 ); chart.SetFill( Linen , Silver ); chart.GetChart();

Şekil 11. Dağılım grafiği

Sonuç



Sayın okuyucu, bu kitaplığın bir yatırımcı olarak hayatınızı kolaylaştıracağını umuyorum. OOP kullanmanın büyük ölçekli projelerin oluşturulmasını önemli ölçüde basitleştirdiğini, onları daha esnek ve kullanıcı dostu hale getirdiğini eklemek isterim.

İyi şanslar.



